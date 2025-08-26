PRONI¡Ê¥×¥í¥Ë¡Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ä²ÝÂê²ò·è¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥ïー¥É¤òÆ±Æü³«ºÅ ― SaaS¤ÈÌòÌ³¤ÎÎ¾¶È³¦¤ÇÉ½¾´¤ò¼Â»Ü
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÆÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×PRONI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼ÆÅÄÂç²ð¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòFounder ·ª»³µ¬É×¡¢°Ê²¼¡ÖPRONI¡×¡Ë¤Ï¡¢BtoBÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥ïー¥É¤òËÜÆüÆ±»þÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÌòÌ³ÉôÌç¤Î¡ÖPRO of the Partner Award¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËSaaSÉôÌç¤Î¡ÖPRO of the DX Award¡×¤ò¿·Àß¡£´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖÌòÌ³¡×¤È¡ÖSaaS¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¸²¾´¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
PRONI¤ÏËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÌòÌ³¡×¤È¡ÖSaaS¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ç¡¢²ÝÂê²ò·è¤äDX¿ä¿Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¼¨¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È»º¶ÈÊÑ³×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¥¢¥ïー¥É³«ºÅ¤Ë¤è¤»¤Æ PRONI³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼ÆÅÄÂç²ð¤è¤ê
¸½Âå¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¡ØÌòÌ³¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡Ù¤È¡¢¤½¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ØSaaS¡Ù¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç11²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ØÌòÌ³¡Ù¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¸²¾´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËSaaSÎÎ°è¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î»ÑÀª¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥ïー¥É¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÆÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖPRO of the Partner Award¡×³µÍ×
¡ÖPRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÌó50,000¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¡ÊÈ¯Ãí´ë¶È¡Ë¤«¤é¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿´ë¶È¤ò¡¢Ç¯2²ó¡Ê¾å´ü¡¦²¼´ü¡ËÁª½Ð¡¦É½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£É½¾´À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£²ó¤è¤êÌ¾Á°¤ò¡ÖPRO of the Partner Award¡×¤ÈÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖPRO of the DX Award¡×³µÍ×
¡ÖPRONI¥¢¥¤¥ß¥ÄSaaS¡×·ÇºÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÍøÍÑ¼ÂÀÓ¡ÊÀ®Ìó¿ô¤Ê¤É¡Ë¡×¤ò´ð½à¤Ë¡¢¾å°Ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤ËÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þー¡ÊÈ¯Ãí´ë¶È¡Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢PRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¤Î3¼Ò¤¬¸ß¤¤¤Ë²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¹ç¤¦¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ïー¥É¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤É¤Á¤é¤ÎÉ½¾´À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢PRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¤Î3¼Ò¤¬¸ß¤¤¤Ë²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¹ç¤¦¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡ÖPRO¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò´Þ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖPRO¡×¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ïー¥É¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï3¤Ä¤Î¡ÉP¡É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
- Professional¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀ¤ò»¾¤¨¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Product¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ë´ë¶È²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò»¾¤¨¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- PRONI¡Ê¥×¥í¥Ë¡Ë¥¢¥¤¥ß¥ÄÊÀ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò´§¤·¡¢PRONI¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íê¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þー¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤¬¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤è¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- PRONI¡Ê¥×¥í¥Ë¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ËÎÏ¶¯¤¯¹×¸¥¤¹¤ëSaaS´ë¶È/¥µー¥Ó¥¹¤ò¡ÖPRO of the DX Award 2025Ç¯¾å´ü¡×¤ÇÁª½Ð(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000069475.html)
- PRONI¡Ê¥×¥í¥Ë¡Ë¡¢¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ÈËþÂÅÙ¤«¤é¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ò¡ÖPRO of the Partner Award 2025Ç¯¾å´ü¡×¤ÇÁª½Ð(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000069475.html)
PRONI³ô¼°²ñ¼Ò
PRONI¤Ï¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÆÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢È¯Ãí¼Ô¤È¼õÃí´ë¶È¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÌÜÅª¤Ï¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Îº¬´´¤È¤â¤¤¤¨¤ë´ë¶È´Ö¼è°ú¤Ë»Ä¤ë¡ÖÉÔ¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ÎÀ¸»ºÀ²þÁ±¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î»º¶È³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤è¤êºÇÅ¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ò¿×Â®¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥ß¥Ä¡Ê¸½¡¢PRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢1Ç¯È¾¤ÇÃ±·î¹õ»ú²½¤òÃ£À®¡£ÀßÎ©¤«¤é7Ç¯´Ö¤Î¼«¸Ê»ñËÜ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯6·î¥·¥êー¥ºA¤È¤·¤Æ½é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×»ñ¶âÄ´Ã£¶â³Û¤Ï46²¯±ß¤òÆÍÇË¡£IPO¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÄê¤á¤ë¡ÖDXÇ§Äê»ö¶È¼Ô¡×¤Ë¤âÇ§Äê¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏAI¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËºÇÅ¬¤ÊAI¥µー¥Ó¥¹¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡ÖAIºÇ¶¯¥Ê¥Ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¤Ï2022Ç¯¤ËÂè4²óÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¡¢¸å±ç¡§·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÂè18²óASPIC¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥ïー¥É2024 Àè¿Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷
PRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä(https://imitsu.jp/)
PRONI¥¢¥¤¥ß¥ÄSaaS(https://saas.imitsu.jp/)
AIºÇ¶¯¥Ê¥Ó(https://ai-sainavi.com/)
¶È³¦DXºÇ¶¯¥Ê¥Ó(https://industry-dx-sainavi.com/)
¿Í»öDXºÇ¶¯¥Ê¥Ó(https://jinji-dx-sainavi.com/)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§PRONI³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¼ÒÌ¾¥æ¥Ë¥é¥Ü¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ»°ÃúÌÜ20ÈÖ14¹æ ¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º¹âÎØ¥Ñー¥¯¥¿¥ïー12³¬
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼ÆÅÄ Âç²ð¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòFounder ·ª»³ µ¬É×¡¡¡¡
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Å¬ÀÚ¤Ê¼õÃí´ë¶È¤ÈÈ¯Ãí´ë¶È¤ò¿×Â®¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¡×¤Î±¿±Ä
URL¡§https://www.proni.co.jp/