freeeÈÎÇä¡¢freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌµ½þ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄÉ²Ã²ÄÇ½¤Ë¡¡ºâÌ³¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÈÎÇä´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢freeeÈÎÇä¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤¬¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ëfreeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ê²ñ·×»öÌ³½ê¡Ë¤òÌµ½þ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢freeeÈÎÇä¥æー¥¶ー¤ÏÈñÍÑÉéÃ´¤Ê¤¯freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¤Ç¤¡¢freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÂ¦¤â¾ÚØá³ÎÇ§¤äµÄ¢ºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤Ë¤è¤êÃíÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£freeeÈÎÇä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÈºâÌ³¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ê²ñ·×»öÌ³½ê¡Ë¤Ï¡¢¸ÜÌäÀè¤Î¡Öfreee²ñ·×¡×¤ËÆþÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Îº¬µò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÈÎÇä³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÚØá¤ä¼è°ú¾ðÊó¤ÎÄó½Ð¤ò¸ÜÌäÀè¤ØÄê´üÅª¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÚØá¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È»þ´Ö¤¬É¯Ç÷¤¹¤ë¥±ー¥¹¤äÆþÎÏ°ÍÍê¤Î¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¾å¤Î²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÜÌäÀè¤¬freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òfreeeÈÎÇä¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æー¥¶ー´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈñÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤âÆ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢freeeÈÎÇä¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー´ë¶È¤Ï¡¢freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ー´ë¶È¤ÏÈñÍÑÉéÃ´¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ÚØáÄó½Ð¤Î¼ê´Ö¤Î·Ú¸º¤äfreeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ÜÌäÀè¤ÎÈÎÇä³èÆ°¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ÚØá¤ÎÀ°¹çÀ³ÎÇ§¤äÀÁµá¡¦»ÅÆþ¤Î½èÍý¡¢»ÅÌõºîÀ®¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æþ½Ð¶â½èÍý¤ò´Þ¤á¤¿¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
freeeÈÎÇä¥æー¥¶ー¤ÈfreeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー´Ö¤ÎºâÌ³¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£freeeÈÎÇä¤òfreeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»Ù±ç¤¬²ÄÇ½
freeeÈÎÇä¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×¥½¥Õ¥È¤È°ìÂÎ·¿¤Ç»È¤¨¤ëÈÎÇä´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯11·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
freeeÈÎÇä¤Ï¼õÃí¾ðÊó¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤äÄÌ´ü¤ÎÃåÃÏ¸«¹þ¤ß¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÏÌò°÷Êó½·¤ÎÍÌµ¤ä¥Üー¥Ê¥¹»Ùµë³Û¤Ê¤É¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âfreee³Æ¼ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤ÎÏ¢·ÈÁý²Ã¤ä¡¢ºÙ¤«¤¤µ¡Ç½¤äÁàºîÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤ä¤µ¤·¤¤ÈÎÇä´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆfreeeÈÎÇä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21F
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
