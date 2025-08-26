¥Ç¥£¥º¥Ëー¥í¥ë¥«¥Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¡ª¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥í¥ë¥«¥Ê¡¡¡ß¡¡À±¶õ²Æº×¤ê¡¡～À±¡¹¤Îµ±¤～¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª
Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®¡¿±¿±Ä¡§¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÍ³Èþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦TCG ÆüËÜ¸ìÈÇ À±¡¹¤Îµ±¤¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë¡¢2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÀ±¶õ²Æº×¤ê¡×²ñ¾ì¤ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¥í¥ë¥«¥Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇºÌ¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦£Ô£Ã£Ç¡¡ÆüËÜ¸ìÈÇ¡¡À±¡¹¤Îµ±¤¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦£Ô£Ã£Ç¡¡ÆüËÜ¸ìÈÇ¡¡À±¡¹¤Îµ±¤¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÀ±¶õ²Æº×¤ê¡×²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥í¥ë¥«¥Ê¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤´Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀ±¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦£Ô£Ã£Ç¡¡ÆüËÜ¸ìÈÇ¡¡À±¡¹¤Îµ±¤¡×¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ±¡¹¤Îµ±¤¡×ÆÃÊÌ¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¾å±Ç
¡ÖÀ±¶õ²Æº×¤ê¡×¤ÏËèÆü11:00¤«¤é19:00¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÃ¤·¤¤¥Éー¥à¤Ç²Æº×¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÎDOME1¤Ç¤Ï¡¢Ìó30Ê¬¤Ë1²ó¡¢¡ÖÀ±¡¹¤Îµ±¤¡×¤ÎÆÃÊÌ¥È¥ìー¥éー±ÇÁü(Ìó2Ê¬´Ö)¤ò¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¥í¥ë¥«¥Ê¤ÎÀ¤³¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÇÀ±¼ÍÅª¤äÀ±¤¹¤¯¤¤¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²Æº×¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨18:45~19:00¤ÏÄ¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²Ð¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æº×¤ê²ñ¾ì¤¬¥í¥ë¥«¥Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡ªÂç·¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖÀ±¶õ²Æº×¤ê¡×²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¥í¥ë¥«¥Ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥«ー¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤Ë¡ª¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÖÀ±¶õ²Æº×¤ê¡×²ñ¾ìDOME1¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Æ¡¢¼Â»Ü´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¤Ï3¼ïÎà¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤âÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
Âè1ÃÆ¡§9/6¡ÊÅÚ¡Ë～9/12¡Ê¶â¡Ë
¡¡¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¡Ô¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹ - ¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÍ§¤À¤Á¡Õ
Âè2ÃÆ¡§9/13¡ÊÅÚ¡Ë～9/19¡Ê¶â¡Ë
Âè3ÃÆ¡§9/20¡ÊÅÚ¡Ë～9/23¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
¢¨ÇÛÉÛ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ìËç¤º¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Âè2ÃÆ°Ê¹ß¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ï»þ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥í¥ë¥«¥Ê¸ø¼°HP¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¿ï»þ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Í³ÚÄ®)¡¡
¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー¥í¥ë¥«¥Ê¡¡¡ß¡¡À±¶õ²Æº×¤ê¡¡～À±¡¹¤Îµ±¤～¡Ù³µÍ×
¡ü³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)～9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)
¡ü³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～19:00
¡üÂÐ¾Ý´Û¡§¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Í³ÚÄ®)¡¡DOME1
¡ü¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤äÇÛÉÛÊª¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦TCG¡Ù¤È¤Ï¡ö
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦TCG¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¸ø¼°TCG¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¼Ò´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÏ·ÊÞ¥²ー¥à¡¦¥Ñ¥º¥ë¥áー¥«ー¤Î¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¼Ò¤¬2023Ç¯8·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10²¯Ëç°Ê¾åÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤TCG¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦ ¡Ö¥í¥ë¥«¥Ê¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏËâË¡¤Î¥¤¥ó¥¯¤òÁà¤ëËâË¡»È¤¤¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Ë¥¢¡×¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡Ö¥°¥ê¥Þー¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢ÅÁ¾µ¤Î¤«¤±¤é¡Ö¥í¥¢¡×¤ò½¸¤á¤ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤ËÁ¸±¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥«ー¥É¤Ç£¶£°Ëç°Ê¾å¤Î¥Ç¥Ã¥¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Áê¼ê¤è¤êÀè¤Ë£²£°°Ê¾å¤Î¡Ö¥í¥¢¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦TCG ÆüËÜ¸ìÈÇ À±¡¹¤Îµ±¤¡×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ 330±ß 1BOX16¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡§5280±ß¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹
È¯ÇäÆü¡§£²£°£²£µÇ¯£¹·î£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§£¸ºÐ°Ê¾å
¼è°·¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹Åù¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×(takaratomymall.jp/shop/)Åù
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) Disney
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§www.takaratomy.co.jp/products/disneylorcana/
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¤Î´ÛÆâ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGallery Planetaria¡Ê¥®¥ã¥é¥êー¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦TCG ÆüËÜ¸ìÈÇ ¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ À±¡¹¤Îµ±¤¡×¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ØÀ±¶õ²Æº×¤ê¡Ù¤È¤Ï¡ö
ºòÇ¯Ìó10Ëü¿Í¤â¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢º£Ç¯¤Ç£³²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÎÃ¤·¤¤¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥Éー¥àÆâ¤Ç²Æº×¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±¶õ¤È¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ö²Ð±ÇÁü¡¢¡ØÀ±¶ý¤ê¤ó¤´°»¡Ù¤ä¸÷¤ë¥Ü¥È¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ø¥¹¥¿ー¥êー¥Ü¥È¥ë ¥é¥à¥Í¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ë¡¢¼ÍÅª¤äÀéËÜ°ú¤¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à²°Âæ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¡ÖÀ±¶õ²Æº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»°Âç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØÄ¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²ÐÂç²ñ2024¡Ù¤Î¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Î°ìÉô¤ò¥Éー¥àÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì±é½Ð¤òËèÆü³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÈóÆü¾ïÅª¤Ê²Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î18Æü(¶â)～9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)
¢¨¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)～9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ç¤Î¼Â»Ü¡£
¡ü³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～19:00
¡üÂÐ¾Ý´Û¡§¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Í³ÚÄ®)¡¡DOME1
¡ü¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥µー¥Æ¥£¥Ö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×
¡ü¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡ú¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Í³ÚÄ®)
¢£Ì¾¾Î¡¡¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO
¢£½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®ÆóÃúÌÜ5-1 Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó9³¬
¢£±Ä¶ÈÆü¡¡ÄêµÙÆü¤Ê¤·(ºîÉÊÆþÂØ´ü´Ö¤ÏµÙ´Û)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:30～21:30
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/
