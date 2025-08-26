¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEBISUMART¡×¤¬¥ì¥Ó¥åー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖReviCo¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÉóÌÚ ÅÐ¡¢°Ê²¼ ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEBISUMART¡Ê¥¨¥Ó¥¹¥Þー¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒReviCo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ Ä¾¼ù¡¢°Ê²¼ ReviCo¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖReviCo¡Ê¥ì¥Ó¥³¡Ë¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êEBISUMART¤Ë¤ÆEC¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÏReviCo¤Ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ó¥åー¤Ï¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎCVR¡Ê¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¡Ë¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥åー¤¬Í¿¤¨¤ëCVR¤Ø¤Î±Æ¶Á
¥ì¥Ó¥åー¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤ÖºÝ¤Î½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ó¥åー¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤ÏÌó9³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡Ê¢¨¡Ë¡¢¥ì¥Ó¥åー·ï¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¹ØÆþ»þ¤Î¿®ÍêÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¹ØÆþÂ¥¿Ê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ó¥åー¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉ¾²Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾¦ÉÊ¤Î²þÁ±ÅÀ¤ä¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤ò´ð¤Ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë½ÐÅµ¡§¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×Ã´Åö¼Ô¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ö¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¥ì¥Ó¥åー¤ä¸ý¥³¥ß¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ÏÌó9³ä¡£ÈÝÄêÅª¤Ê¥ì¥Ó¥åー¤Ç¡Ø¹ØÆþ¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ù¤Ï48¡ó¡×¡Ê2025Ç¯7·î8Æü·ÇºÜ¡Ë
¥ì¥Ó¥åー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖReviCo¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖReviCo¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢350°Ê¾å¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ó¥åー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
EC¥µ¥¤¥È¡¦¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÌä¤ï¤º¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éÎÉ¼Á¤Ê¥ì¥Ó¥åー¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ý½¸¤·¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ø·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ReviCo¤¬ÈñÍÑ¡¦ÃêÁª¡¦È¯Á÷¤òÁ´¤ÆÉéÃ´¤·¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥óÉÕ¤¥ì¥Ó¥åー°ÍÍê¥áー¥ë¤ÎÇÛ¿®¤ä¡¢ºÇÃ»1¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÅê¹Æ¤¬´°Î»¤¹¤ë´Ê°×¤ÊÅê¹Æ¥Õ¥íー¤Ë¤è¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ý½¸¤·¤¿¥ì¥Ó¥åー¤Ï¡¢ReviCo¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¥¿¥°¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÉ½¼¨¤¬¤Ç¤¡¢¹âÉ¾²Á¥ì¥Ó¥åー¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä²èÁü°ìÍ÷¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ì¥Ó¥åー¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ReviCo ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.revico.net/
ReviCo¤ÎÆÃÄ§¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì
1¡Ë¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¤ÎÂ¥¿Ê
´ÊÃ±¤Ë¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¥Ïー¥É¥ë¤ÎÄã²¼¤È¡¢ReviCo¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ó¥åー¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹ØÆþ°ÕÍß¤ò¹â¤á¡¢CVR¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¡Ë¥ì¥Ó¥åー¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦³èÍÑ
¥ì¥Ó¥åー¤òÊ¬ÀÏ¡¢¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ï¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤È¶¦¤Ë¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤ÎÁý²Ã¤ä¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËEC¤È¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿³èÍÑ
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤âQR¥³ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥åー¤Î¼ý½¸¡¦É½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥ì¥Ó¥åー¼ý½¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¿×Â®¤ËÈÎÇäÀïÎ¬¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢Å¹ÊÞ¤Î½¸µÒÎÏ¸þ¾å¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡ËEC±¿±Ä¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊÖ¿®¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£EC±¿±Ä¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ï¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ä¥ê¥Ôー¥¿ー¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ó¥åー¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¹Ô»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»³Á±ÍÍ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëBtoB-EC¥µ¥¤¥È¡Ö»³Á±¥Ó¥º¥³¥à¡×¤ËÆ³Æþ
EBISUMART¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»³Á±ÍÍ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëBtoB-EC¥µ¥¤¥È¡Ö»³Á±¥Ó¥º¥³¥à¡×¤Ë¤ÆReviCo¤òÀè¹ÔÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¸å¡¢EC¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Î¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¤¬Ìó11ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Á±¥Ó¥º¥³¥à¡§https://yamazenbizcom.jp/
EBISUMART¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§
2Ç¯´Ö¤Ç²ñ°÷¿ô10Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª»³Á±¤¬¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿BtoB-EC¥µ¥¤¥È¤È¡¢À®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò»³Á±ÍÍ¡Ë
https://ebisumart.com/blog/yamazenbizcom/
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤ËÌòÎ©¤Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¦¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEBISUMART¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖEBISUMART¡×¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ8Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨¡Ë¤Î¼çÍ×¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£EC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÈASP¤ÎÎ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¡¦ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿EC¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ä¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢BtoB-EC¤Ê¤É¡¢¶È³¦¶È¼ïÌä¤ï¤ºÎß·×800¥µ¥¤¥È°Ê¾å¤Î¹½ÃÛ¼ÂÀÓ¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎEC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿EC¥µ¥¤¥È¤Î¤´Äó°Æ¤«¤é¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÆüËÜ¥Í¥Ã¥È·ÐºÑ¿·Ê¹Ä´¤Ù
ReviCo³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒReviCo
²ñ¼Ò¾ðÊóURL¡§ https://www.revico.net/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-15-1 ½ÂÃ«¥¯¥í¥¹¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ Ä¾¼ù
ÀßÎ©¡§2022Ç¯10·î
³ô¼ç¹½À®¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ 100%
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡È¼«Áö¤¹¤ë¡É¥ì¥Ó¥åー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØReviCo¡Ù¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4057¡Ë
²ñ¼Ò¾ðÊóURL¡§https://www.interfactory.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«ÆóÃúÌÜ10ÈÖ2¹æ¡¡ÈÓÅÄ¶¶¥°¥é¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥à4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡ÉóÌÚ ÅÐ
ÀßÎ©¡§2003Ç¯6·î
»ñËÜ¶â¡§435,600,046±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡ÖEBISUMART Lite¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisumart-lite.com/
¡ÖEBISUMART¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisumart.com/
¡ÖEBISUMART Enterprise¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisumart-enterprise.com/
¡ÖEBISUMART BtoB¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://btob.ebisumart.com/
EC¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹»Ù±ç»ö¶È
¡ÖEBISU GROWTH¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisu-growth.com/
¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡ÖEBISU PIM¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisu-pim.com/