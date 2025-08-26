¡Ú¼Â»Ü¥ì¥Ýー¥È¡ÛNAVICUS¡¦PR TIMES¡¦´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤¬¡¢¼«¼£ÂÎPR¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯È¯¿®¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¹ÊóÀïÎ¬¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶ÈÍÍ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎÍÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÆâ °ìÌð¡¢°Ê²¼¡§NAVICUS¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý Âó¸Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3922¡¢°Ê²¼¡§PR TIMES¡Ë¡¢´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÅÔÃÝ ½ßÌé¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¸þ¤±¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¼«¼£ÂÎPR¤ÎºÇÁ°Àþ¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯È¯¿®¡Ù¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ～´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¹Êó～¡×¤ò2025Ç¯7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤ä¹Êó»æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿È¯¿®¼êÃÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÌÜÅª¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤¼¡×ÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¼´¤Ë¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÈSNS¤Î³èÍÑË¡¤«¤é»ÔÌ±»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¼ÂÁ©Îã¤Þ¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¹Êó¤ÎËÜ¼Á¤ÈÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3Éô¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡Û
Âè1Éô¡§À¸³è¼Ô¤Ë¤âÆÏ¤¯¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Àß·×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡Ë
½¾Íè¤Îµ¼Ô¸þ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤¯¾ðÊóÀß·×¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PR TIMES»ñÎÁ¤è¤êÈ´¿è
Âè2Éô¡§ÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¤ËÆÏ¤¯SNS¤È¤Ï¡©¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¡Ë
¼«¼£ÂÎ¹Êó¤Ë¤ª¤±¤ëSNS¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤äÅê¹ÆÀß·×¤Î»ëÅÀ¡¢¡ÖÁê¼ê»ëÅÀ¤Î¾ðÊóÀß·×¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NAVICUS»ñÎÁ¤«¤éÈ´¿è
Âè3Éô¡§ÈôÂÍ»Ô¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤¼¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¹Êó¡Ê´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡Ë
¿¦°÷¤Î¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤¬¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¹Êó¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î»ÑÀª¤ä¼ÂÁ©»öÎã¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈôÂÍ»Ô»ñÎÁ¤è¤êÈ´¿è
¡Ú»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¼Â»Ü¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë»²²Ã¼Ô¤«¤é³ÆÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥Ó¥ÊーÁ´ÂÎ¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¡¢10ÃÊ³¬É¾²Á¤ÇÊ¿¶Ñ8.5¤Î¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡Ö²þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤Ù¤¿¡£¡×
¡ÖPR TIMES¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¹©É×¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖSNS¤ÎÁª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢º£¸å¤ÎSNSÈ¯¿®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖSNS¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¼ïSNS¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅÁ¤ï¤ëÈ¯¿®¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡×
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Î¹ÊóÃ´Åö¤ÎÊý¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¹ÊóÃ´Åö¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
NAVICUS¤¬¼«¼£ÂÎ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡¤ä±¿ÍÑ¤ÎÂå¹Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SNS¤ä¹Êó³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¡¢¡ÖË¬¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¡Èµï¾ì½ê¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âNAVICUS¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:30
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡¢´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô
ÂÐ¾Ý¡§¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô
¢§¥×¥í¥°¥é¥à
¡ÚÂè1Éô¡Û¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹»öÎã¾Ò²ð
¡ÚÂè2Éô¡Û ÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¤ËÆÏ¤¯SNS¤È¤Ï¡©
- ÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¤ËÆÏ¤¯SNS¤È¤Ï¡©
- SNS¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿»È¤¤Ê¬¤±
- ¡Ö´î¤Ð¤ì¤ë¾ðÊó¡×¤Î¸«¶Ë¤á¤È´Ø·¸¹½ÃÛ
¡ÚÂè3Éô¡Û´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô»öÎã
- ÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¹Êó¡¡´Ø·¸¿Í¸ý¡ß¹Êó
- ÈôÂÍ»Ô¤Î¡Ö¤Ê¤¼¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¹Êó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¢§ÅÐÃÅ¼Ô
ÈôÂÍ»ÔÌò½êÁí¹çÀ¯ºö²Ý¹Êó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó·¸
¾åÅÄ ¾»»Ò
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡¡¥Ñー¥È¥Êー¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¼¼
¹âÅÄ Ä¾¹¬
³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¡¡¼ÒÄ¹¼¼
ÅÄÃæ¤¢¤«¤Í
