¡ÚÀ¤³¦¸ÂÄê888ËÜ¡Û¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Í¥¤¥Óー¥·ー¥ë¥º¥·¥êー¥º¤ËÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ªÄ©Àï¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«¤é¤ÎÎ¹Ï©¤òÊâ¤à¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥Ç¥ë
2025Ç¯8·î29Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§4935 ¡Ë¤¬ÆüËÜÁíÈÎÇä¸µ¤È¤·¤Æ¼è°·¤¤¤ò¹Ô¤¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLuminox¡Ê¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¨¥êー¥ÈÉôÂâ¤ËºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Óー¥·ー¥ë 3050¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÈ¯É½¡£
À¤³¦¸ÂÄê888ËÜ¤ÎËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¨¥êー¥ÈÉôÂâ¤ÎÀºÌ©¤µ¤È¡¢Âç³¤¸¶¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤ÊÀº¿À¤òÍ»¹ç¡£¡Ö¸ÄÀ¤¬´õÇö¤ÇÆ±Ä´¤¬¾ï¼±¤È¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡×¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥¯ー¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥êー¥í¥¸¥ãー¡Ê³¤Â±´ú¡Ë¤ÎÉÔµà¤Î¾ÝÄ§À¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄü¤á¤º¡¢¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·øÏ´¤Ê44mm¤Î¥±ー¥¹¡¢CARBONOX(TM)À½µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ200mËÉ¿åµ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Î¦¾å¤ª¤è¤Ó¿åÃæ¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
9»þ°ÌÃÖ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥êー¡¦¥í¥¸¥ãー¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥ë¥ß¥Î¥Ð(R)¤Ç»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÈ¯¸÷¡£°Å°Ç¤ä²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â³Î¤«¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
»þ·×¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹À½Ronda 515¥¯¥©ー¥Ä¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤«¤«¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤·×»þÀÇ½¤òÄó¶¡¡£
¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊLLT¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤Î»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢³°Éô¸÷¸»¤Ë°ÍÂ¸¤»¤ººÇÄ¹Ìó25Ç¯´Ö¤Î¼«¸ÊÈ¯¸÷¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥¯¥í¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¾åÉô¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥Ðー¤Î¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¥í¥´¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÀïÃæ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÄ¹»þ´ÖÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«¤é¤ÎÎ¹Ï©¤òÊâ¤à¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿»þ·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ref.3051.PIR.LE
¡Ú¼«¸ÊÈ¯¸÷¥·¥¹¥Æ¥à¡Û¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊLLT¡Ë
¢£¥À¥¤¥ä¥ë¡¡
1-11»þ¥°¥êー¥ó¡¢12»þ¥ª¥ì¥ó¥¸
¢£»þÉÃ¿Ë¥°¥êー¥ó¡¢Ê¬¿Ë¥ª¥ì¥ó¥¸
¢£¥Ù¥¼¥ë¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1993Ç¯¡¢¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÊÆ¹ñ³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâNAVYSEALs¤«¤éÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜÄ´Ã£À½ÉÊ»ÅÍÍ½ñ¡ÊMIL-46374F¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Î£±Ç¯´Ö¤Î¥Æ¥¹¥È¤È6¥ö·î´Ö¤Î¼ÂÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢»ëÇ§À¡¢ËÉ¿åÀ¡¢ÂÑµ×À¡¢·ÚÎÌÀ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×µá¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëU.S.Navy SEALs DIVE WATCH¤ò³«È¯¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜÄ´Ã£À½ÉÊ»ÅÍÍ½ñ¡ÊMIL-46374G¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿MILSPEC¥â¥Ç¥ë¤â¥ê¥êー¥¹¡£
¡Ö²á¹ó¤Ê¾ò·ï¤Ç¤Î¹â¤¤µ¡Ç½À¡×¤³¤½¤¬·³ÍÑ»þ·×ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬¸Ø¤ë³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¼«¸ÊÈ¯¸÷¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊLLT¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ä³°Éô¤Î¸÷¸»¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇÄ¹Ìó25Ç¯¤â¤Î´ÖÈ¯¸÷¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬Luminox¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¥·¥êー¥ºÌ¾¡ÛLuminox Navy SEAL COLORMARK 3050 SERIES¡¡
Ref.3051.PIR.LE
¡Ú²Á³Ê¡Û\89,100¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¿\98,010¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¤³¦¸ÂÄê888ËÜ¡¡
2025Ç¯8·î29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§08073051¡¿JAN¥³ー¥É¡§4549384061222
¡ÚSPEC¡Û¥±ー¥¹·Â¡¦¸ü¡§44mm¡¢14mm¡¿¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§Ronda 515 ¥¹¥¤¥¹¥¯¥©ー¥Ä¡¿ËÉ¿å¡§200m¡¢20atm¡¿¥±ー¥¹¡§CARBONOX(TM)¡¿¥ê¥åー¥º¡§¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¡¿¥Ù¥¼¥ë¡§CARBONOX(TM)¡¦µÕ²óÅ¾ËÉ»ßµ¡Ç½¡¿É÷ËÉ¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¡¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥Ù¥ë¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¿ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§À½Â¤¤«¤éÌó4Ç¯¡¿¥¹¥¤¥¹¥á¥¤¥É
¡Ú¾¦ÉÊ¤Î¤ªÂß½Ð¡¢·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¡¡L-AND³ô¼°²ñ¼Ò¡§¡¡ÀÄÅç¡¡info@l-and.co.jp
¡¡
¡ÚÆÉ¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÛLuminox Lounge¡Ê¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡¡
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5ÃúÌÜ9ÈÖ10¹æ 1F¡¡TEL¡§03-6427-3212¡¡
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://www.luminox.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d52173-180-70b487edc67bfd1ff8109488d6f4b0bf.pdf