¥á¥ë¥Ú¥¤¡¢¡ÖAmazon Pay¡×¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥Ú¥¤¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×Æâ¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Î¥Í¥Ã¥È·èºÑ¤¬¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê¢¨1¡Ë¤è¤ê¡¢Amazon¡Ê¢¨2¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAmazon Pay¡×¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ 2025Ç¯8·îÃæ½Ü¤è¤êÂÐ¾Ý¥æー¥¶ー¤ò½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤·¡¢8·î25Æü¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2¡§¡ÖAmazon Pay¡×¤ÎÄó¶¡¼çÂÎ¤ÏAmazon Services International LLC¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ Amazon ¤ª¤è¤Ó Amazon.co.jp ¤Ï¡¢ Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖAmazon Pay¡×¤Ï¡¢Amazon¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤ó¤¿¤ó¡¦ÊØÍø¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖAmazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/)¡×°Ê³°¤Î10Ëü¥µ¥¤¥È°Ê¾å¡Ê¢¨3¡Ë¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢¤ª»ý¤Á¤ÎAmazon¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½»½ê¤ä¤ª»ÙÊ§¤¤¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖAmazon.co.jp¡×¤ÈÆ±¤¸ÊØÍø¤µ¤È°Â¿´´¶¡Ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¹ØÆþ¤Ë¤ÏAmazon¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹ÊÝ¾Ú¡Ê¢¨4¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¡Ë¤Ç¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡¢¤¢¤ÈÊ§¤¤¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖAmazon Pay¡×¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ë¥Ú¥¤¤Î¥Í¥Ã¥È·èºÑ¡Ê¥á¥ë¥Ú¥¤»Ä¹â¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤¤Î¤¢¤ÈÊ§¤¤¡Ë¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥³ー¥É·èºÑ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤¬½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥«¥ê¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÁÃÍ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Âð¤Î»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Î¤òÇä¤Ã¤ÆÆÀ¤¿Çä¾å¶â¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Î³ÈÂç¤ä¡¢Ã¯¤â¤¬¤«¤ó¤¿¤ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤UI/UX¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖAmazon Pay¡×¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¡¦ÊØÍø¤Ë¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÇä¾å¶â¡Ê¥á¥ë¥Ú¥¤»Ä¹â¡Ë¢¨5¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§2025Ç¯5·î»þÅÀ¡£°ìÉôÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡§¡ÖAmazon Pay¡×¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþ¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAmazon¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¾Ú¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://pay.amazon.co.jp/help/201212410
¢¨5¡§ Çä¾å¶â¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤»Ä¹â¤Î·Á¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://help.jp.mercari.com/guide/articles/2010/
¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÊØÀ³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://jp.merpay.com/(https://jp.merpay.com/)
¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÇä¾å¶â¡Ê¥á¥ë¥Ú¥¤»Ä¹â¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¶ä¹Ô¤äATM¤«¤é¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ë»Ä¹â¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥ãー¥¸¥ì¥¹¤Ê¸åÊ§¤¤·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¤Î¤¢¤ÈÊ§¤¤¡×¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÈóÀÜ¿¨·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖiD¡×¡Ê¢¨6¡Ë¡¢¥³ー¥É·èºÑ¤Î¤¤¤º¤ì¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×ÍøÍÑ¤Ç¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×Æâ¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ö¥á¥ë¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎJCB²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨6¡§¡ÖiD¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£