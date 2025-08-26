Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»£¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÙÅ¸ 2025Ç¯9·î1Æü～15Æü¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ
ÆüËÜ¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢
ËüÇî¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ª
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×
¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»£¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÙÅ¸
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～15Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¾¦¼Ò¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò»³Á±¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ßÅÄ¹×»Ê °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Î¥Èー¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊTFS¡Ë»Ù¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü(·î)～15Æü(·î)¤Î15Æü´Ö¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤ÎÌ¤Íè¼Ò²ñ¥·¥çー¥±ー¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ËüÇî¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»£¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÙÅ¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡È¹©¾ì¤äÀ¸»º¸½¾ì¤ÇÆ°¤¯µ¡³£¡É¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤·¡¢¡Ö¼«Æ°»£±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬À¸³è¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ëÌ¤ÍèÁü¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ºÇÅ¬¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¥¢ー¥à¤òÆ°¤«¤·¡¢¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¡£ËüÇîÍè¾ì¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¡Ö±Ç¤¨¤ë¡×¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÌµÎÁ¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ë¡Ö»â»ÒÉñ¡×¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç°ÂÁ´¤Ëºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ûÍ×¤ÏÆü¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2033Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤¬3Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¡¦¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂæÏÑ¡Ë¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂæ¿ô¤òÀ½Â¤¶È³¦¤ËÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤êËÜÅ¸¼¨¤Î¼çÌò¤Ç¤â¤¢¤ë¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖTECHMAN¡×¤Ï¡¢É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿ÆâÂ¢¥«¥á¥é¤ÈAI¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç²èÁü¸¡ºº¤äÁÈÎ©¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤ºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÍè¾ì¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤»×¤¤½Ðºî¤ê¡×¤Ë¡¢¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë´óÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÌ¤ÍèÍ½Â¬2033¡×¥Ç¥í¥¤¥È¥Èー¥Þ¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ä´¤Ù
Å¸¼¨ÆâÍÆµÚ¤Ó¼Â»Ü³µÍ×¤Î¤´¾Ò²ð
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥á¥é°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»ý¤Ä¥«¥á¥é¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»â»ÒÉñ¡×¤ËÊ±¤·¤¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£»â»ÒÉñ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¡¢¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ò¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ºÆ¸½¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖTECHMAN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥á¥é¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¡¢´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥º¤Ï¡¢²èÁü¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÈÎ©¤äÈÂÁ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉôÉÊ¤Î¼ïÎà¤´¤È¤ÎÁªÊÌ¤ä½ý¡¦±ø¤ì¤Ê¤É¤ÎÉÔÎÉÉÊ¸¡½Ð¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¡ÖQuanta Computer¼Ò¡×¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Ä¡¢ÂæÏÑ¤ÇÍ£°ì¤Î¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¡£2016Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤â¡¢²¤ÊÆ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Æ100°Ê¾å¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò»³Á±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤òÀÚÂó¤¯¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¹©ºîµ¡³£¡¢»º¶Èµ¡´ï¡¢µ¡³£¹©¶ñ¡¢¼«Æ°²½¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÀ¸»ººâ¡×¤È¡¢²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê½»¤Þ¤¤¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë½»ÂðÀßÈ÷µ¡´ï¤ä¡¢¤¯¤é¤·¤òË¤«¤ËºÌ¤ëÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¡Ö¾ÃÈñºâ¡×¤ÎÁÐÊý¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»º¸½¾ì¤Î¼«Æ°²½Äó°Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿¾Ê¥¨¥Í»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±ÜÍ÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£