hohobun¡ßEvan Call Orchestra Concert¸ø±é¥°¥Ã¥º¡¢¡Ö¤Ï¤°¤ìÀ±¤Î¤¦¤¿¡×»î¤·ÆÉ¤ß¡õÈÎÇä¥Öー¥¹ÀßÃÖ·èÄê¡ª
¥¨¥Ð¥ó¡¦¥³ー¥ë/Evan Call Orchestra Concert ～ ²»³Ú¤ÈÎ¹¤Î¸½ºßÃÏ
hohobun¡ßEvan Call Orchestra Concert¸ø±é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢ ¡Ö¤Ï¤°¤ìÀ±¤Î¤¦¤¿¡×»î¤·ÆÉ¤ß¡õÈÎÇä¥Öー¥¹ÀßÃÖ·èÄê¡ª ¥²¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈMC¤Î½Ð±é¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡ª
¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡¢ ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù-- ¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡¦¥É¥é¥Þ¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ºî¶Ê²È¡¢Evan Call¡Ê¥¨¥Ð¥ó¡¦¥³ー¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤¬½é³«ºÅ¡ª ÄÉ²Ã¸ø±é¡Ê9/7(Æü)19:00³«±é¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¿¼¤¤¾ð´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿Evan Call¡£Èà¤¬¼«¤éÁª¶Ê¡¦¹½À®¤·¤¿¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢ÁÔÎï¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¡¢¡Ö¥¨¥Ð¥ó¡¦¥³ー¥ë/Evan Call Orchestra Concert ～ ²»³Ú¤ÈÎ¹¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êーhohobun¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¥í¥Óー¤Ë¤Ï¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ÎÀ©ºî¥Áー¥à¡¢ÀÐÎ©ÂÀ°ì¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¤È¥¨¥Ð¥ó¡¦¥³ー¥ë¡Ê¸¶°Æ¡¦²»³Ú¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢Kyoani Muse Labo¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÇ¿·ºî¡Ö¤Ï¤°¤ìÀ±¤Î¤¦¤¿¡×¤Î»î¤·ÆÉ¤ß¡õÈÎÇä¥Öー¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥²¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÄéÇîÌÀ¡¢Ìî¸ýÌÀÀ¸¡¢ÇþÌîÍ¥°á¡¢MC¤Ë¾®ÎÓÆà¡¹³¨¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡×¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥¤¥ê¥åー¤È¤æ¤¦¤Ó¤ó¤ä¤µ¤ó¡×Pokémon Day2025 µÇ°ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿´¶Æ°¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤¬À¸±éÁÕ¤ÇÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¥·ー¥ó¤Îµ²±¤¬Á¯¤ä¤«¤Ëá´¤ë¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÇÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤ÎÎ¹¤Ø--
Evan Call¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«±é¤ËÀè¶î¤±¡¢²ñ¾ì¥í¥Óー¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥°¥Ã¥ºÀè¹ÔÈÎÇä¡ä9 ·î7 Æü(Æü) 12:45～13:45 ¡ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥²¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡ä
ÄéÇîÌÀ¡Ê¥®¥¿ー¡¢¥Þ¥ó¥É¥ê¥ó¡¢¥Ð¥ó¥¸¥çー¡Ë
1985Ç¯ ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø²»³ÚÊ¸²½¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¶È¡£14ºÐ¤Ç¥®¥¿ー¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²»³Ú¤ÎÆ»¤ò»Ö¤¹¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¡Ö¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¼çºÅ Âè°ì²ó»ï¾å¥®¥¿ー¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç³ØÆþ³Ø¤òµ¡¤Ë¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤æ¤¯¡£Â¿¤¯¤Î³Ú´ï±éÁÕ¤ä¥³ー¥é¥¹¤ò¼«¿È¤Ç¼ê³Ý¤±¡¢À¸±éÁÕ¤È¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤½¤ì¤¾¤ì¤ò³è¤«¤·¤¿¿§ºÌË¤«¤Ê³Ú¶Êºî¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥¨¥Ð¥ó¡¦¥³ー¥ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿ー¤ä¥Þ¥ó¥É¥ê¥ó¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
Ìî¸ýÌÀÀ¸¡Ê¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡¢¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥×¥¹¡Ë
3ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¤Î¥Ô¥¢¥Î²Ê¤òÂ´¶È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É²»³Ú¤òÆÈ³Ø¤Ç»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¥Æ¥£¥ó¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡¢¥íー¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Õ¥ëー¥È¡¢¥¤ー¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥¤¥×¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë±éÁÕ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î³Ú´ï¤ÎÂ¾¤Ë¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Î³Ú´ï¥É¥¥¥É¥¥¥¯¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¼ÄÅ«Åù¤â±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ø¥¨ー¥ë¡Ù¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¡¢µ×ÀÐ¾ù»á¤¬²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±Ç²è¤ä¥²ー¥àÅù¡¢¤Þ¤¿¡¢¸÷ÅÄ¹¯Åµ»á¤Î¥Ð¥ó¥É¤äºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¾Â¿¿ô¤Îºî¶Ê²ÈºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£¸½ºß¡¢Â¿¿ô¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤Æ±éÁÕ³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£
ÇþÌîÍ¥°á¡Ê¥ô¥©ー¥«¥ë¡Ë
¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥Üー¥«¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢Ìõ»ì²È¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î²»³Ú¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡£8 ºÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¡¢Ãæ¹âÀ¸»þÂå¤ò¹á¹Á¤Ç²á¤´¤·¤¿¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²»³Ú¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¡¢¥Ðー¥¯¥êー²»³ÚÂç³Ø¤Ë¾©³Ø¶â¤òÆÀ¤ÆÆþ³Ø¡£¸½Âå²»³Ú¤ÎºîÊÔ¶Ê¤òÀì¹¶¤·¡¢2012 Ç¯¤Ë³Ø»Î¤ò¼èÆÀ¡£aespa¡¢NiziU¡¢IMP.¡¢milet ¤ò»Ï¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏËèÇ¯30 ¶Ê°Ê¾å¤â¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹ñÌ±Åª¥²ー¥à¡Ø¼Â¶·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2016¡¦2017¡Ù¥Æー¥Þ¶Ê¤ä¡ØFinal Fantasy XIV¡Ù¼ýÏ¿¶Ê²Î¾§¤Ø¤ÎÈ´Å§¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2019 Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¼Â¶·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå 25 ¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤Ë¡É¥Ñ¥ï¥×¥í¤Î²ÎÉ±¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¤ÈÂçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·×3 ¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢ÎòÂå¼çÂê²Î¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦¤Ë²Î¤¤¡¢ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ãMC¡ä ¾®ÎÓÆà¡¹³¨
1983Ç¯ ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾åµþ¸å¡¢¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¼õÉÕ²ñ¼Ò°÷·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ËÅ¾¿È¡£¼Â²È¤¬¥¹¥Æー¥Å¹¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿©¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´Íý»ÕÌÈµö¤È¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¿©¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2013Ç¯ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥¹¥Æー¥¸¡¢³Ø½ÑÂç²ñ¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¼ç¤Ê½Ð±é¤Ï¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÁö¤ì¡ª²ÎÍØ¶Ê¡×¡¢ANAµ¡Æâ¥ªー¥Ç¥£¥ªÈÖÁÈ¡Ö±é²Î¡¦²ÎÍØ～¿´¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¨¥Õ¥¨¥àÀ¤ÅÄÃ«¥ì¥®¥å¥éー¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢Âè°ì¶½¾¦¡ÖFREE DAM¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡×¿Ê¹ÔÅù¤òÌ³¤á¤ë¡£¸Î¶¿¡¦ÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤°¤ìÀ±¤Î¤¦¤¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êhttps://www.kyotoanimation.co.jp/muse-labo/hagureboshi/¡Ë
ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏKyoani Muse Labo ¸ø¼°X¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@KyoaniMuseLabo¡Ë
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
¥¢¥Ë¥á¡ÖÅìµþESP¡×¤è¤ê
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤è¤ê
¥É¥é¥Þ¡Ö±í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤è¤ê
¥É¥é¥Þ¡Ö·ÖÁð¡×¤è¤ê
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤è¤ê
¥¢¥Ë¥á¡ÖÀï¹ñÍÅ¸Ñ¡×¤è¤ê
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡×¤è¤ê
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¯¥á¥¤¤È¥ß¥³¥Á¡×¤è¤ê
¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤è¤ê
¥Ý¥±¥â¥ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥¤¥ê¥åー¤È¤æ¤¦¤Ó¤ó¤ä¤µ¤ó¡×Pokémon Day2025 µÇ°ºîÉÊ¡¡¤è¤ê
GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION ¤è¤ê
Evan Call¡Êºî¶Ê²È¡Ë
¥Ðー¥¯¥êー²»³ÚÂç³Ø¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢2012Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤Çºî¶Ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£±ÇÁü²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Üー¥«¥ë¥½¥ó¥°¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢ºî»ì¡¢²Î¾§Åù¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£¼ç¤ÊÃ´ÅöºîÉÊ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ãEVAN CALL¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤·»Ï¤á¤Æ13Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤Ç¤ªÄ°¤«¤»¤¹¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¿Æ¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤«¤é±£¤ì¤¿½é´ü¤Î¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç-»ä¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥³¥ó¥µー¥È¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²»³Ú¡×¡Ö»×¤¤½Ð¡×¡ÖÎ¹¡×¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤Ø¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄ¿¬¿¿¹â¡Ê»Ø´ø¡Ë
1984Ç¯¡¡´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Åìµþ²»³ÚÂç³ØÉÕÂ°¹âÅù³Ø¹»¥Ô¥¢¥Î²ÊÂ´¶È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉô»Ø´ø²ÊÂ´¶È¡£2006Ç¯ Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ìÇÕ¡×²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë»²²Ã¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤âÊ»¤»¤Æ¼õ¾Þ¡£2014Ç¯¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ë¥È¡¦¥Þ¥º¥¢¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤Ë¾©³ØÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£½¤Î»¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤Æ¥á¥ó¥Ç¥ë¥¹¥¾ー¥ó¤Î¸ò¶Á¶Ê¤ò»Ø´ø¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¸¥¥ë¡õ¥Ï¥¤¥É¡Ù¡Ø¥Ç¥¹¥Îー¥È The Musical ¡ÙÄë¹ñ·à¾ì¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥µー¥È¡Øthe Best¡Ù¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢Åìµþº®À¼¹ç¾§ÃÄ¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¦¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¶âÂô¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ2007Ç¯ÅÙ¤Î°ÂÂð¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»Ø´ø¤ò¾®ÎÓ¸¦°ìÏº»á¡¢»³ÅÄÏÂ¼ù»á¤Ë»Õ»ö¡£
Åìµþ¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯´É¸¹³ÚÃÄ¡Ê´É¸¹³Ú¡Ë
©️Âç·¦Æ»¼£
1975Ç¯ÀßÎ©¡£¸½ºß¡¢¾ïÇ¤»Ø´ø¼Ô¤Ë¹â´Ø·ò¡¢¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¤ËÆ£²¬¹¬É×¤òÍÊ¤¹¤ë¡£1994Ç¯¤«¤é¹¾Åì¶è¤È·Ý½ÑÄó·È¤ò·ë¤Ó¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²»³ÚÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤òÌÜÅª¤ËÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯5·î¤Ë¤Ï·Ë´§Ì¾ÍÀ»Ø´ø¼ÔÈÓ¼éÂÙ¼¡Ïº¤Î»±¼÷µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ëー¥Ù¥ë¥ó¥°¤Î»Ø´Ä¡×¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¡Ê±éÁÕ²ñ·Á¼°¡Ë¤ò³«ºÅ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ïー¥°¥Êー²Î¼ê¿Ø¤ò¾·¤ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢2022Ç¯8·î¤ËÂè30²ó»°É©UFJ¿®Â÷²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯4·î¤Ë³ÚÃÄÁÏÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬ºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ø±é³µÍ×
¥¨¥Ð¥ó¡¦¥³ー¥ë/Evan Call Orchestra Concert ～ ²»³Ú¤ÈÎ¹¤Î¸½ºßÃÏ
¡ÚÆü»þ¡Û
2025Ç¯9·î7Æü(Æü) 15:00³«±é (14:30³«¾ì¡ËSOLD OUT
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 19:00³«±é (18:30³«¾ì¡Ë¡öÄÉ²Ã¸ø±é ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡ª
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¥Ûー¥ëC¡ÊÍ³ÚÄ®¡Ë
ºî¶Ê¡§Evan Call¡¡
»Ø´ø¡§ÅÄ¿¬¿¿¹â
´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯´É¸¹³ÚÃÄ
¥³ー¥é¥¹¡§Barzz
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
Á´ÀÊ»ØÄê¡§11,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÄÉ²Ã¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª¡ä¡Ê15:00¸ø±é¤ÏÍ½ÄêËç¿ô½ªÎ»¡Ë
¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡¡¡https://tickets.kyodotokyo.com/evancall/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00/ ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/evancall/¡¡
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/evancall/ ¡¡
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com/evancall/
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤´¹ØÆþ¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
¼çºÅ¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ
´ë²èÀ©ºî¡§MiracleBus Corporation.