¡Ú¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡Û¡ã½©¥á¥Ë¥åー¡ä¼Â¤êË¤«¤Ê½©¤òºÌ¤ë¡¢¤Ö¤É¤¦¡¦·ª¡¦Íü¤Î¥¿¥ë¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î) ～11·î30Æü(Æü)
¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî ÃÒºÈ¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤ÎÁ´12Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤ê½©¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë§½æ¤Ê¤Ö¤É¤¦¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Íü¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê·ª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤«¤Ü¤Á¤ã¤ä¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ê¤É¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¿¥ë¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤ê¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢¤³¤Î»þµ¨¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥¿¥ë¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
～³µÍ×～
¡Ú ÈÎÇä´ü´Ö ¡Û 2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä»þ´ü¤äÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¡Û ¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óÁ´Å¹ÊÞ (¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¶äºÂ/Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹/ÀÄ»³/Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£Å¹/²£ÉÍ/ÀÅ²¬/ÉÍ¾¾/Ì¾¸Å²°±É/¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹/µþÅÔ/Ê¡²¬/ÀçÂæ¡Ë
¡Ú ¸ø ¼° HP ¡Û https://www.quil-fait-bon.com/
～¾¦ÉÊ³µÍ×～¡¡¡¡¢¨°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ß¾Ò²ð/ÀÇ¹þ¤ß(8¡ó)¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·ºî¡ÛÅçº¬¸©»º Â¿´ì¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¥¿¥ë¥È
Piece ¡¡993±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/¡¡Whole(25cm¡Ë9,936±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨9·î¾å½Ü～9·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
¢¨¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óÁ´11Å¹ÊÞ (Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹¤ò½ü¤¯)
Â¿´ì¥¤¥Á¥¸¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¡¢Ç»¸ü¤Ê¼«²ÈÀ½Â¿´ì¥¤¥Á¥¸¥¯¥¸¥ã¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤·¤¤Ä¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²ÌÆù¤È¥¯¥êー¥à¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤ÈË§½æ¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂ¿´ì¥¤¥Á¥¸¥¯¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È
Piece ¡¡1,296±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/¡¡Whole(25cm¡Ë12,960±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨9/1～10/31¤ÎÈÎÇäÍ½Äê
Èé¤¬Çö¤¯¼ï¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥Ã¤È¤Ï¤¸¤±¤ë²ÌÈé¤´¤È³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£ÉòÆº¤Î½÷²¦¡È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¡É¤Î·ÏÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¹âµ®¤Ç¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¢¨15cm～21cm¤Î¾®¥µ¥¤¥º¤Î¥Ûー¥ë¥±ー¥¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
Piece ¡¡1,296±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/¡¡Whole(25cm¡Ë¡¡15,552±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨9/1～10/31¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
·ª¤Î¥Úー¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥êー¥à¤Ë¤Û¤í¤Ë¤¬¤¤¥³¥³¥¢¥¿¥ë¥È¤¬¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£¤É¤Ã¤·¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¯¥êー¥à¤Ë¸·Áª¤·¤¿½ÂÈé·ª¤ò¤Î¤»¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥«¥·¥¹¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨17cm¤Î¾®¥µ¥¤¥º¤Î¥Ûー¥ë¥±ー¥¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©»º ÏÂÍü¡È·Ã¿å¡É¤Î¥¿¥ë¥È
Piece ¡¡993±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/ Whole(25cm¡Ë9,936±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨9·î¾å½Ü～9·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
¢¨9·îÃæ½Ü¤è¤ê¡ÖÏÂÍü¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤òÈÎÇäÍ½Äê
¼Â¤ê¤Î½©¡¢Ë§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡È·Ã¿å¡É¤ò¥¿¥ë¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¸¥åー¥·ー¤ÊÍü¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¤¶¤ï¤ê¤Î¥Ð¥Ë¥é¥Ð¥Ð¥í¥¢¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿¡Èº£¤¬½Ü¡É¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¹á¤ê¹â¤¤¡È·Ã¿å¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ³¤Æ»»º "¤é¤¤¤Ç¤ó"¥á¥í¥ó¤Î¥¿¥ë¥È
Piece ¡¡1,198±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/ Whole(25cm¡Ë 11,988±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨9/16～10/15¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
ÀÑÃ°È¾Åç¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÈÍëÅÅ³¤´ß¡É¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¡¢À¶¤é¤«¤Ê¼«Á³¿å¤ËÈîÍà¤ÊÅÚÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡È¤é¤¤¤Ç¤ó¡É¥á¥í¥ó¤ò¡¢ÎýÆý¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£³ê¤é¤«¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Á¥¸¥¯¤ÈÀÖ¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È
Piece ¡¡1,198±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/ Whole(25cm¡Ë11,988±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨9/1～10/15¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
¢¨¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óÁ´11Å¹ÊÞ (Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹¤ò½ü¤¯)
¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥àー¥¹¤È¥¤¥Á¥¸¥¯¤ä¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸É÷Ì£¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¥³¥³¥¢¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¤Û¤í¶ì¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¿¥à¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È
Piece 1,296±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/ Whole(25cm¡Ë¡¡12,960±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨9/16～10/31¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
¢¨¶äºÂÅ¹¤Ï10/1¤«¤é¤ÎÈÎÇäÍ½Äê
½©¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤È¡¢²Ì½Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤Î½©¿§¤Î¶¦±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨15cm～21cm¤Î¾®¥µ¥¤¥º¤Î¥Ûー¥ë¥±ー¥¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¸©¸ÞÅçÎóÅç»º »ç°ò¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì¤Î¥¿¥ë¥È
Piece ¡¡896±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/¡¡Whole(25cm¡Ë¡¡10,756±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨9/5～9/30¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
Ä¹ºê¸©¸ÞÅçÎóÅç¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿»ç°ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»ç°ò¥¯¥êー¥à¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì¡¢¥²¥é¥ó¥É¤Î±öÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£»ç°ò¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¿§ÉÕ¤±¤·¤¿¥¯¥êー¥à¤Ç»ç°ò¤Î²ÖÊÛ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤¹¤¯¤Î¤Ð¤·¤¿¥²¥é¥ó¥É¤Î±öÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¢¨»ç°ò¥¯¥êー¥à¤Ë¸ÞÅçÎóÅç»º»ç°ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥¿¥ë¥È ～¹õÅüÉ÷Ì£～
Piece ¡¡896±ß(ÀÇ¹þ¡Ë/ Whole(21cm¡Ë 7,171±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨10/1～11/15¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
¥³ー¥ó¥Õ¥ìー¥¯Æþ¤ê¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢¹õÅü¤Ç¤«¤é¤á¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤·¤µÍ¤á»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹õÅüÉ÷Ì£¤Î¥¯¥êー¥à¤ÈÂçÊÑÎÉ¤¯¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£
～¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£
Å¹ÆâÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Âç¤¤Ê¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥¿¥ë¥È¤¬¾ï»þ20¼ïÎà¤Û¤ÉÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤ÍÛµ¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡¡°ËÅì¡¦½Õ»³¡¦ÀîÃ¼
TEL¡§03-5875-0165 (Ê¿Æü9¡§00～18¡§00)¡¡FAX¡§03-6447-2071¡¡E-mail¡§pr1@quil-fait-bon.com
