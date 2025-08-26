¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¡¢½¸¤á¤Æ²Ä°¦¤¤¿·¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¥·¥êー¥º¡Ø¤Ô¤ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤Ë¡ØAve Mujica¡Ù¤¬2025Ç¯8·î26Æü(²Ð)¤è¤ê¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ËÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À®ÅÄ¹ÌÍ´¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¯¥ìー¥ó¸þ¤±¤Î·ÊÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¿¤¤¤Ë¤£¤®¤Õ¤È¡×¤è¤ê¿·¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¥·¥êー¥º¡Ö¤Ô¤ó¤°¤ë¤ß¡×¤«¤é¡ØAve Mujica¡Ù¤¬2025Ç¯8·î26Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØAve Mujica¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¢¥Ð¥¿ーÄ´¤Î¤ª´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¡ª
¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¡¢½¸¤á¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¥·¥êー¥º¡Ö¤Ô¤ó¤°¤ë¤ß¡×¤Ë¡ØAve Mujica¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¸å¤í¤Ë¥Ô¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ð¤ó¤ä¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¡ªÃ±ÂÎ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½¸¹ç¤Ç¤Ä¤±¤ë¤È¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤¼¤Ò¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£Å¸³«³µÍ×
Å¸³«´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î26Æü(²Ð)～¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£·ÊÉÊ¾ðÊó
¡ü¤Ô¤ó¤°¤ë¤ß¡¡Ave Mujica ¥É¥í¥ê¥¹
¡ü¤Ô¤ó¤°¤ë¤ß¡¡Ave Mujica ¥âー¥Æ¥£¥¹
¡ü¤Ô¤ó¤°¤ë¤ß¡¡Ave Mujica ¥Æ¥£¥â¥ê¥¹
¡ü¤Ô¤ó¤°¤ë¤ß¡¡Ave Mujica ¥¢¥âー¥ê¥¹
¡ü¤Ô¤ó¤°¤ë¤ß¡¡Ave Mujica ¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¥Ë¥¹
¼ïÎà¡§Á´5¼ï
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§ https://prize.bushiroad-creative.com/product/8552/
¢£¥Ö¥·¥íー¥É¥×¥é¥¤¥º¸ø¼°X¤Ë¤ÆSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥Ö¥·¥íー¥É¥×¥é¥¤¥º¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥íー&RP¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª
¤¼¤Ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Í¡ª
¢£¡Ö¤¿¤¤¤Ë¤£¤®¤Õ¤È¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤Ä¤«¤à¡ª¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¹¬¤»¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Ö¥·¥íー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬Â£¤ë¥ß¥Ë¥¯¥ìー¥ó¤Î·ÊÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ë¥¯¥ìー¥ó¸þ¤±¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥·¥íー¥É¥×¥é¥¤¥º¸ø¼°HP
https://prize.bushiroad-creative.com/
¡¦¥Ö¥·¥íー¥É¥×¥é¥¤¥º¸ø¼°X(µìTwitter)
@bushi_prize
(C)BanG Dream! Project