³¤Á¯µï¼ò²°¡ÖÃÏµû²°¡×Ä¹·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á 7¥á¥Ë¥åー 9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Åìµþ¤Èºë¶Ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë³¤Á¯µï¼ò²°¡ÖÃÏµû²°¡×¤Ç¤ÏËè·î¡¢µ¨Àá¤Î½Ü¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î¤Ï7¼ïÎà¡£½è½ë¤ò²á¤®¡¢½©¤é¤·¤¤¤ªÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¥¸ÍÆâ»º¤ÎÀ¸¤·¤é¤¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿2¤Ä¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë½©¤ÎÉ÷Êª»í¡¦½©Åáµû¤Î¤¿¤¿¤¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡¢¤¢¤Æ´¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤Î¡ÖÎ¤°òÅâÍÈ¤²¤Î¤ê±ö¥Ð¥¿ー¡×¤Ë¾åÉÊ¤ÊÏÂ¤Î´Å¤ß¡¢¹È¤Ï¤ë¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å·¤×¤é¤ª¤è¤Ó´ÅÌ£¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏµû²° Ä¹·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦¤µ¤¤¤¿¤ÞÂçµÜÅ¹¡¡¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1-5-7¡¡¥Ûー¥à¥ê¥¤5¥Ó¥ë3F¡¡048-648-1151
¡¦Åìµþ»°ÅÄÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5-34-7¡¡ÅÄÄ®¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë3F¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡03-5442-1791
¡¦ÅìµþÉÍ¾¾Ä®Å¹¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®1-25-13¡¡ÉÍ¾¾Ä®NH¥Ó¥ëB1¡¦1F¡¦2F¡¡¡¡¡¡ 03-5401-0648
¡ýÄ¹·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á ¥á¥Ë¥åー
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À¸¤·¤é¤¹·³´Ï
420±ß¡ÊÀÇ¹þ462±ß¡Ë
¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËºÜ¤»¤¿À¸¤·¤é¤¹¤Î¤×¤ê¤×¤ê¤·¤¿¿©´¶¤ò¥·¥ã¥ê¤È°ì½ï¤Ë
¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¸Õª¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤êÉ÷Ì£¤ÎÀ¸¤·¤é¤¹¤â²Æ¤Î
½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤é¤¹¤ÏÀ¥¸ÍÆâ»º¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤¢¤Æ´¬¤ À¸¤·¤é¤¹¤Î¥æ¥Ã¥±
490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë
¥æ¥Ã¥±É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿À¸¤·¤é¤¹¤Î¾å¤Ë¤È¤í～¤ê´¶ËþºÜ¤ÎÀ¸Íñ¤ò
ºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤Î¤¢¤Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤¢¤Æ´¬¤ ½©Åáµû¤Î¤¿¤¿¤
450±ß¡ÊÀÇ¹þ495±ß¡Ë
½è½ë¤¬²á¤®¤Æ¤âµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¥á¤Ï³Î¼Â¤Ë½©¤Ë
¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉ÷Êª»í¡¦½©Åáµû¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»é
¤Î¤Î¤Ã¤¿¿È¤Î½À¤é¤«¤¤½©Åáµû¤ò¤¢¤Æ´¬¤¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³
¤Á¤é¤â¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¾®Ç¬¤Î³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹ÏÂ¤¨
490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë
³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹¤Î¤Û¤É¤è¤¤±öµ¤¤È¾®Ç¬¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¿ÉÌ£¤ÎÄ´ÏÂ
¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¢£ Î¤°òÅâÍÈ¤²¤Î¤ê±ö¥Ð¥¿ー
490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë
É½ÌÌ¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÀÄ¤Î
¤ê¤¬¡¢¤ä¤ß¤Ä¤ÅÙ¤òÁýÄ¹¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤ª°ò¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö½©¡×¡£µ¨Àá¤Î
Î®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¹È¤Ï¤ë¤«¤ÎÅ·¤×¤é
490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë
¹âÅüÅÙ¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¤òÅ·¤×¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤È¶¦¤ËÆÈÆÃ¤Î´Å
¤ß¤â¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¹È¤Ï¤ë¤« ¾Æ¤°ò¡õ¥Ð¥Ë¥é
550±ß¡ÊÀÇ¹þ605±ß¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Î´ÅÌ£¡¦¾Æ¤°ò¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤«¤é¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¹È¤Ï¤ë¤«¤Î´Å¤µ¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Î¤¹
¤Ã¤¤ê¤·¤¿´Å¤µ¡£2¤Ä¤ÎÏÂÉ÷¤Î´Å¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏµû²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃÏµû¡×¤È¤Ï¡©¡¡¡¡
¹¾¸Í»þÂå¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ç³Í¤ì¤¿¼«Ëý¤Î»Ý¤¤µû¤òÀ§Èó¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢Ç¯¹×¤È¤ÏÊÌ¤ËµùÂ¼¤Î¿Í¡¹¤¬ÃÏ¸µ¤Îµû¤òÅÂÍÍ¤Ë¸¥¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê³ÆÃÏ¼«Ëý¤ÎµûÃ£¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢ÅÔ¿´¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤³¤³¡¢¡ÖÃÏµû²°¡×¡£Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤³¤¤Î¿©ºà¤ò½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Îµ»¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´Íý¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÂî¾å¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾ÆÆùºä°æ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú Standard2694¡Ë
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¶¶ ¿Î»Ö
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¹õÀîËÜÄÌ 2-46¡¡URL¡§https://ys-holdings.co.jp/
ÀßÎ©Ç¯¡§ 1959Ç¯11·î¡¡¡¡»ñËÜ¶â¡§ 100É´Ëü±ß¡¡½¾¶È°÷¿ô¡§4,648Ì¾¡ÊÎ×»þ¸ÛÍÑ¼Ò°÷´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¤ÎÄ¾±Ä¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥óÅ¸³«
ÃÏµû²° HP ¡¡ ¡¡ https://ys-holdings.co.jp/jizakanaya/
ÃÏµû²° ÉÍ¾¾Ä®Å¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://www.instagram.com/jizakana_hamamatucho/