¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÌÀÆü8·î27Æü(¿å)¤è¤ê¡ÖFender(R)¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤òÇÛ¿®¡£
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÌÀÆü8·î27Æü(¿å)¤è¤ê¡ÖFender(R)¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÊËÍî¤ËÒö¤òÁÕ¤Ç¤¿¤ê¡×¤¬ÇÛ¿®¡£
À¤³¦Åª¥®¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFender(R)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖFender(R) Rathalos Telecaster(R)¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤òÆþ¼ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤Ç¤Ï¡Ö±ÑÍº¤Î¾Ú¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò¼«Æ°±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÊËÍî¤ËÒö¤òÁÕ¤Ç¤¿¤ê¡×
¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¥®¥¿ー¤ò±éÁÕ½ÐÍè¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤òÆþ¼ê¤·¤è¤¦¡ª
¢¨¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤Ï½é²ó¥¯¥ê¥¢¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æñ°×ÅÙ¡ú5
¥Õ¥£ー¥ë¥É¡§ÎµÃ«¤ÎÀ×ÃÏ
¼õÃí¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§HR16°Ê¾å
¥¯¥ê¥¢¾ò·ï¡§¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¤Î¼íÎÄ
½é²óÇÛ¿®´ü´Ö(ÆüËÜ)¡§2025Ç¯8·î27Æü(¿å)¸áÁ°9:00～2025Ç¯9·î24Æü(¿å)¸áÁ°8:59
¡ÖFender(R)¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü
https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-fender/
(C) 2025 Fender Musical Instruments Corporation
º£¸åÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊó
ÇÛ¿®¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÂç¹¥Êª¤Ï¹ÛÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ï¡¢8·î27Æü(¿å)¤è¤êÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÂç¹¥Êª¤Ï¹ÛÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
ÆÃÊÌ¤ÊÁÇºà¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥±¥ë¡×¥â¥Áー¥Õ¤ÎÉð´ï¡Ú¹ÝÅ´¥Ô¥Ã¥±¥ë¡Û¤ä¡¢¡Ú¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ô¥Ã¥±¥ë¡Û¤òÆþ¼ê¤·¤è¤¦¡ª
Æñ°×ÅÙ¡§¡ú8
¥Õ¥£ー¥ë¥É¡§ÎµÃ«¤ÎÀ×ÃÏ
¼õÃí¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§HR41°Ê¾å
¥¯¥ê¥¢¾ò·ï¡§¥°¥é¥Ó¥â¥¹¡ÊÎòÀï¤Î¸ÄÂÎ¡Ë2Æ¬¤Î¼íÎÄ
½é²óÇÛ¿®´ü´Ö(ÆüËÜ)¡§2025Ç¯8·î27Æü(¿å)¸áÁ°9:00～2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¸áÁ°8:59
ºÇ¿·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¥²ー¥à¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÇÛ¿®´ü´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤ËºÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇµðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£2004Ç¯¤ÎÂè1ºîÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò²ð¤·¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¯Âç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÄ©¤à¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô1²¯2,200ËüËÜ(2025Ç¯6·î30Æü»þÅÀ)¤ò¸Ø¤ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤È¤Ï
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¹ï°ì¹ï¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤½¤Î»Ñ¤òÊÑËÆ¤µ¤»¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬·²¤ì¤ÆÁè¤¦²á¹ó¤Ê´Ä¶¤È¡¢À¸Ì¿¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤Ê´Ä¶¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤ò¤â¤ÄÀ¤³¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¾¯Ç¯¥Ê¥¿¤È"Çò¤Î¸É±Æ"¤ò½ä¤ë¿Í¡¹¤È¼«Á³¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¶¯Âç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¼íÎÄ¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¼íÎÄ¤ÇÆÀ¤¿ÁÇºà¤«¤é¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Éð´ï¤äËÉ¶ñ¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤È¿Í¡¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤·¤¿¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤òÄÉµá¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¼íÎÄÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡Ú2025Ç¯2·î28Æü(¶â)È¯Çä¡Û
²Á³Ê¡§PlayStation(R)5¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê 9,990±ß(ÀÇ¹þ)
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ ÈÎÇä²Á³Ê 9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ ÈÎÇä²Á³Ê 11,900±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ ÈÎÇä²Á³Ê 13,900±ß(ÀÇ¹þ)
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§1～4¿Í)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
CERO¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§C (15ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý)
¢¨SteamÈÇ¤ÎÆ°ºî´Ä¶¤Ï¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨SteamÈÇ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡¡https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/benchmark/
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ò´Þ¤à¡¢°ìÉô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢PlayStation(R)5ÈÇ¤Ç¤ÏPlayStation(R)Plus¤Ø¤Î²ÃÆþ¡¢Xbox Series X|SÈÇ¤Ç¤ÏXbox Game Pass Core / Xbox Game Pass Standard / Xbox Game Pass Ultimate ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.monsterhunter.com/wilds/
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/MH_Wilds
(C)CAPCOM
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£