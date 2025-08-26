¥¸¥Ð¥ó¥·¥£ by ¥µ¥é¡¦¥Ðー¥È¥ó 2025Ç¯½©Åß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
GIVENCHY BY SARAH BURTON FALL-WINTER 2025 CAMPAIGN
¡Ö»ä¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹――»ä¤Î¥Áー¥à¤â¤½¤Î°ìÉô¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¶¦¤ËÆ¯¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷À¤¿¤Á¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢³§¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ö´Ö¡É¤òÂª¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×- ¥µ¥é¡¦¥Ðー¥È¥ó
GIVENCHY BY SARAH BURTON FALL-WINTER 2025 CAMPAIGN
¥µ¥é¡¦¥Ðー¥È¥ó¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥«¥ß¥é¡¦¥Ë¥Ã¥«―¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ë¥Á¥¢¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ë¤¬¡¢¥³¥ê¥¨¡¦¥·¥ç¥¢¤Î»£±Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ðー¥È¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÌ¤ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Â¿À¤Âå¤Î½÷ÀÁü¤òÉ½¸½¤¹¤ëÈà½÷¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ä»£±Æ¤Ë·È¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¡¹――¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¼«¿È¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥ìー¥à¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GIVENCHY BY SARAH BURTON FALL-WINTER 2025 CAMPAIGN
¼«Á³¤Ê»ÅÁð¤ä¾Ð´é¡¢²ñÏÃ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¤Î¿·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥µ¥é¡¦¥Ðー¥È¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Creative direction: Sarah Burton
Photographer: Collier Schorr
Styling: Camilla Nickerson
Casting: Jess Hallett
Make up: Lucia Pieroni
Hair: Olivier Schawalder
Nails: Ama Quashie
Talents:THE WOMEN
Adut Akech
Vittoria Ceretti
Nyaduola Gabriel
Kaia Gerber
Eva Herzigova
Emeline Hoareau
Liu Wen
Campaign Creative Director : Ferdinando Verderi