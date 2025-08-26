¼«Á³¶¦À¸·¿¥Û¥Æ¥ë¡Öallbeans¡Ê¥ªー¥ë¥Óー¥ó¥º¡Ë¡×¹âÃÎ¤ËÂ³¤Ã¸Ï©Åç¤Ë¿·»ÜÀß£²Åï¤ò¡¢8/27(¿å)¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò allbeans¡Ê½êºßÃÏ¡§¹âÃÎ¸©¹áÈþ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤ß¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿½ÉÇñ»ÜÀß¡Öallbeans Kochi¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÍýÇ°¤ò³è¤«¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Ö¥»¥ß¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖKUROMATSU¡×¤È¡ÖSUISEN¡×¤ò2025Ç¯8·î27Æü(¿å)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¨Àá¤ä»þ´Ö¤Î°Ü¤í¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ï¡¹¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë³¤¤Î¿§ºÌ¤È¡¢Èþ¤·¤¯½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦»³¡¹¤ÎÎÇÀþ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç°ìËç¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Î¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥¦¥£¥ó¥É¥¦
～¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¡£¿Ê²½¤¹¤ëallbeans¤Î¥»¥ß¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿»ÜÀß～
³ô¼°²ñ¼Òallbeans¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¹áÈþ»Ô¤Ë¤Æ¸ø¶¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤È±«¿åßÉ²á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¥Û¥Æ¥ë¡Öallbeans Kochi¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¤È¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙÃ¸Ï©Åç¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖKUROMATSU¡×¤È¡ÖSUISEN¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼«µë¼«Â¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉô´ûÂ¸¥¤¥ó¥Õ¥é¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥»¥ß¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´Ä¶¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤º¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÂÚºß¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
▪️KUROMATSU
±£¤ì²È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥ã¥Ó¥ó
Ä¬É÷¤Î¿´ÃÏÎÉ¤¤¥ªー¥×¥ó¥Ç¥Ã¥
¿©ºà°Ê³°¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¡¢Ìî³°¤Ç¤ÎÎÁÍý¤äBBQ¤â³Ú¤·¤á¤ë
ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ùÌÚ¡ÖÃ¸Ï©¹õ¾¾¡×¤¬¼«À¸
▪️SUISEN
Æî¤¢¤ï¤¸¤Î³¤´ß¤ò¸«²¼¤í¤¹¡¢³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¡£Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤È²º¤ä¤«¤ÊÇÈ²»¤·¤«Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë»þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Î·Ê¿§¤ò¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¡£ÁÔÂç¤Ê¼«Á³·Ê´Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©ÅçÆîÉôÃÏ°è¡Ê¤´Í½Ìó»þ¤Ë½»½ê¤ÈÃÏ¿Þ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¤´Í½Ìó¡§¡¡https://allbeans.jp/booking/
Äê°÷¡§£±Åï¤Ë¤Ä¤£²Ì¾¡Ê¤ª»ÒÍÍ¤ÎÅº¤¤¿²£±Ì¾¤Þ¤Ç²ÄÇ½¡Ë¡¢£±Æü£²ÁÈ¸ÂÄê
¢¨¡ÖSUISEN¡×¤Î¤ß¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼²Ä¥×¥é¥ó¤¢¤ê
¡¡
▪️allbeans¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥»¥ß¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿»ÜÀß£±.¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê³èÍÑ
´ûÂ¸¤ÎÅÅÎÏ·ÏÅý¤òÍøÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤Î³èÍÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤È¼«µë¼«Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£±«¿åßÉ²á¥·¥¹¥Æ¥à¤â³èÍÑ¤·¡¢¿å»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£².´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º
¿å¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¥È¥¤¥ì¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÅÚ¾í¤ä¿å¼Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¡£CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
£³.ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î½ÀÆðÀ¤È°ÂÄêÀ¤ÎÎ¾Î©
¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¤Î»×ÁÛ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥»¥ß¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î»ÜÀßÅ¸³«¤È±¿ÍÑ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
£´.ËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À
Ê¿»þ¤Ï´ûÂ¸¤ÎÅÅÎÏ·ÏÅý¤òÍøÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤ÇÅÅÎÏ¶¡µë¤¬Ää»ß¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¤â»ÜÀßµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¡¢°ì»þÅª¤ÊÈòÆñ¾ì½ê¡Ê¥·¥§¥ë¥¿ー¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
▪️³ô¼°²ñ¼Òallbeans¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
³ô¼°²ñ¼Òallbeans¤Ï¡¢Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯·¡¤È¥íー¥«¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2023Ç¯10·î¤ËÁÏ¶È¡£¹âÃÎ¸©¹áÈþ»Ô¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¥Û¥Æ¥ë¡Öallbeans Kochi¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¼«Á³¶¦À¸·¿¥¥ã¥Ó¥ó¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¥»¥ß¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä²÷Å¬À¤È°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¡£ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤½ÀÆðÀ(Anywhere)¡¢ºÒ³²»þ¤Î¶¯¿ÙÀ(Shelter)¡¢ÃÏ°è»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À(Sustainability)¤òÄÉµá¤·¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤½ÉÇñ¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öallbeans¡×¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Òallbeans¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤äÃÏÊý¤ÎÍ·µÙÃÏ¤Ê¤É¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¤ª¤è¤Ó¥»¥ß¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿½ÉÇñ»ÜÀß¡Öallbeans¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ñー¥È¥Êー¤ò°ú¤Â³¤Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤é¡¢½¸µÒÀïÎ¬¡¢±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Þ¤Ç¡¢»ö¶ÈÀ®¸ù¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ¼ïºÎÍÑ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸Í×¹à¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.wantedly.com/companies/allbeans)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Òallbeans
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£Âóçý
¢©782-0009 ¹âÃÎ¸©¹áÈþ»ÔÅÚº´»³ÅÄ¿ÀÊì¥ÎÌÚ£´£µÈÖÃÏ£²
ÁÏ¶È¡§2023Ç¯10·î17Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÉÇñ»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
HP https://allbeans.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òallbeans
¹ÊóÃ´Åö¡§¶áÆ£Âóçý
ÅÅÏÃ¡§070-9286-0849¡¿E-mail¡§info¡÷allbeans.jp