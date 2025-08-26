ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ô¾ì¤Î»ñ¶âÄ´Ã£´Ä¶¤Ï°ú¤Â³¤ÎÉ¹¥ - 2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È»Ô¶·¥ì¥Ýー¥È
¥°¥íー¥Ð¥ëÉÔÆ°»ºÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡¢ÆüËÜËÜ¼Ò¡§ÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¡¢C&W¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È»Ô¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´ü »Ô¶·
¥Þ¥¯¥í´Ä¶¡§ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ô¾ì¤Î»ñ¶âÄ´Ã£´Ä¶¤Ï°ú¤Â³¤ÎÉ¹¥
ÆüËÜ¤Î2025Ç¯¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÌó+0.8¡ó(1)¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¶È¤Î¶ÈÀÓ°²½¤äÀ¤³¦·ÐºÑ¸ºÂ®¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£IMF¤â2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï2024Ç¯¡Ê+3.3%¡Ë¤«¤é¸ºÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¡Ê+3.0%¡Ë¡£¹ñÆâ¤Î¶âÍøÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï4·î°Ê¹ßÊÆ¹ñÍ¢Æþ´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿·Êµ¤¸ºÂ®·üÇ°¤òÇØ·Ê¤ËÀ¯ºö¶âÍø°ú¤¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤ÎÍø¾å¤²¥Úー¥¹¤Ï¤ä¤äÆß²½¡£2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Î10Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é0. 4pp¤Î¾å¾º¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤ÎÄÂÂß¼ýÆþÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åì¾ÚREIT»Ø¿ô¤Ï2024Ç¯12·îÈ¾¤Ð¤òÄì¤Ë¾å¾º¤òÂ³¤±2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Ç10%°Ê¾å²þÁ±¡£ÉÔÆ°»º¶È¸þ¤±Âß½ÐÂÐGDPÈæÎ¨¤â´Ë¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ô¾ì¤Î»ñ¶âÄ´Ã£´Ä¶¤Ï°ú¤Â³¤ÎÉ¹¥¡£
ÇäÇã¼è°ú¤ÎÆ°¸þ¡§ÄÂÂß¼ýÆþÁý²Ã¤ò¼õ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹¼è°ú¹â¤¬Áý²Ã
¸½»þÅÀ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²áµî1Ç¯Îß·×¤ÎÅê»ñÍÑÉÔÆ°»ºÇäÇã¼è°ú¹â¤ÏÌó8.8Ãû±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.4¡ó¸º¾¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á5Ç¯Ê¿¶Ñ¤òÌó9¡ó¾å²ó¤ë¡£¥»¥¯¥¿ーÊÌ¤Ç¤ÏÅÔ¿´¤Î¹â¥°¥ìー¥ÉÊª·ï¤òÃæ¿´¤ËÄÂÂß¼ýÆþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼è°ú³Û¤¬Í£°ìÁý²Ã¡ÊÆ±17¡ó¾å¾º¡Ë¡£¸º¾¯Éý¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ¹ÊÞ¡ÊÆ±44%¸º¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÂÂß½»Âð¡ÊÆ±25%¸º¡Ë¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡ÊÆ±21%¸º¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥»¥¯¥¿ー¤â¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¼è°ú´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ°Æ·ï¤ÎÈ¿Æ°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Çã¼ç¤ÎÂ°À¤ò¸«¤ë¤È¡¢±ß°Â´ðÄ´¤äÄÂÂß¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤â¼êÅÁ¤¤¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï³¤³°Åê»ñ²È¤¬Çã¤¤±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¼è°ú¤Ç¤â¥¬¥¦¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÅù¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¡ÖÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂ¡×¡ÊÁí³ÛÌó1,600²¯±ß¡ËÅù¤Î³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼èÆÀ»öÎã¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢REIT´Þ¤à¾å¾ì´ë¶È¤¬Çä¤ê±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ä¥Þ¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ëËÜ¼Ò¥Ó¥ëÇäµÑÅù¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹ÌÜÅª¤Î¼è°ú»öÎã¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
(1)ÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊJCER¡Ë¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¢IMF¡¢ÂçÏÂÁí¸¦¡¢Moody¡Çs Analytics¡¢¤ß¤º¤Û¥ê¥µー¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¤Ê¤É¤ÎÍ½Â¬¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ãæ±ûÃÍ
OUTLOOK
À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔÆ©ÌÀÀ¤Ï°ÍÁ³Â¸ºß¤·¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¥Úー¥¹¤Î²ÃÂ®¤â¸«¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¡£ºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñÄ¹´üºÄÍø²ó¤ê¤Ë¤â¾å¾º°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ÏÂç¤¤¯½Ì¤Þ¤é¤º¡¢±ß°Â¤Î¾õ¶·¤âÂ³¤¯¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë²¤½£¤äÍ¢½Ð°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î³¤³°Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤·øÄ´¤ÈÍ½ÁÛ¡£
Âµö¤Ç¤âÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¡£¹ñÆâµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥º¤âÁý²Ã¤¹¤ëÅù¡¢Åê»ñ²È¤Î»ñ¶â´Ä¶¤ÏÎÉ¹¥¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯¤ä½»Í§ÉÔÆ°»º¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÈÌ¤Î¹ñÆâ»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹ÌÜÅª¤ÎÀøºßÅª¤ÊÉÔÆ°»ºÇäµÑ¥Ëー¥º¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¼è°úÁí³Û¤Ïº£¸åÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤à¡£
¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊNYSE: CWK¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊC&W¡Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¼è°ú¾Ú·ô½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ìó60¥«¹ñ¡¢400µòÅÀ¤ËÌó52,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß´ÉÍý¡¢ÇäÇãÃç²ð¡¢´ÕÄêÉ¾²Á¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¥ì¥Ã¥×¡¢¥êー¥·¥ó¥°¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤Ï94²¯¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Better never settles¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¶È³¦¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤«¤é¿ô¡¹¤Î¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ www.cushmanwakefield.com ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²¼¤µ¤¤¡£