¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü¹âÍº²¹Àô¥í¥Ã¥¸ 10/1(¿å)¥ªー¥×¥ó¡ªÅòÍá¤ßÃåÃåÍÑ¤Ç³Ú¤·¤àº®ÍáÏªÅ·É÷Ï¤¤â

¡¡¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§»³ËÜ½ÓÍ´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂåÅÄÎÌ°ì¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤ê¡×¤ò´§¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü¹âÍº²¹Àô¥í¥Ã¥¸¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¡¢°Ê²¼Åö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¡×¤ò2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³«¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉßÃÏ9ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÍ¤¹¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢É¸¹â1,000£í¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ï±ó¤¯ÃÞÇÈ»³¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¡¢Ä¯Ë¾¤Ï¿ï°ì¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤ÏÃã±±³Ù¤ÎÅìÂ¦ÃæÊ¢¡¢¹âÍº¸ÔÀî¤Î¾åÎ®¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÊÌÌ¾¹âÍº¸Ô²¹Àô¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¹¾¸Í»þÂå¤ÎËü±äÇ¯´Ö¡Ê1860～61¡Ë¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢»³³Ù¿®¶Ä¤¬À¹¤ó¤ÊÅö»þ¡¢¡Ö²¹Àô¡Ê¤æ¤¼¤ó¡ËÍÍ¤ÎÅò¡×¤È¿ÀÀ»»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿*Æá¿Ü¼·Åò¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¹âÍº²¹Àô¤Ç¤¹¡£¼«Ê®¤·¤Æ¤¤¤ë¼«²È¸»Àô¤Î²¹Àô¤Ï¡¢ÂçÍá¾ì¤Ç¤ÏÎ²²«¤ò´Þ¤ó¤ÀÇòÂù¤·¤¿¿§¤¬¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ö¥ëー¤ÇÎ¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¡¢ÅòÍá¤ßÃå¡Ê¤æ¤¢¤ß¤®¡Ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëº®ÍáÏªÅ·É÷Ï¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÍá¾ì¤ÎÆâÅò¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤ê¡Ê°Ê²¼¤æ¤¦¤Õ¤ê¡Ë¡×¤ÏÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÅòÎÌËÉÙ¤Ç¹â¤¤Àô¼Á¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤È²÷Å¬¤Ê¤ªÉô²°¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿=you¡Ê¤æ¤¦¡Ë¡×¹¥¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¡Ö¼«Í³=free¡Ê¤Õ¤êー¡Ë¡×¤Ç²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²¹Àô¤È½ÉÇñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ø¸þ¤±¤¿½ÉÇñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤æ¤¦¤Õ¤ê¡×¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯2·î1Æü¤Ë¡Ö±ö¸¶²¹ÀôÈ¬¼®Áñ¡×¤¬¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü±ö¸¶¡× ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü¹âÍº²¹Àô¥í¥Ã¥¸¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï´º¤¨¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ªÉô²°¤Ø¤Î¤ª¿©»ö¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¤´¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤ÏÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÎäÅàÊÛÅö¤ò24»þ´ÖÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥åー¤â³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ¤ÎÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÁáÄ«½ÐÈ¯¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¦¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤â¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«¶È¤¹¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*½ÐÅµ¡§Æá¿ÜÄ®´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É
¢£µÒ¼¼
ÏÂ¼¼¡Ê¹¤µ29㎡¡¢Äê°÷4Ì¾¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
ÏÂ¼¼¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡Ê¹¤µ29㎡¡¢Äê°÷3Ì¾¡Ë¡¡ ¢¨¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë
ÏÂ¼¼¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡Ê¹¤µ29㎡¡¢Äê°÷4Ì¾¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£²¹Àô
ÈëÅò¤ÎÅò¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¹âÍº²¹Àô¡£Åö¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¡¢ÅòÍá¤ßÃå¤òÃåÍÑ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëº®ÍáÏªÅ·É÷Ï¤¡Ê²°³°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢É¸¹â1,000¥áー¥È¥ë¤ÎÍºÂç¤ÊÂç¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£1³¬¤ÎÂçÍá¾ì¡ÊÆâÅò¡Ë¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸
¢£¤ªÊÛÅö¤ÎÈÎÇä¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡Ë
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ÏÎäÅà¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¿ô¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤éµ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ²Ä¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤ª¿©»ö»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£
¥¤¥áー¥¸
¢£¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
Æá¿Ü»³Áñ¤Ï¡¢É¸¹â£±£¹£°£°£íµé¤ÎÆá¿ÜÏ¢»³¤Î¼çÊö¡¢Ãã±±³Ù¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ëÆá¿Ü¹â¸¶¡ÊÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¡Ë¤Î²Ö¡¹¤äÌÚ¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡£ÅÔ¿´¤«¤é£±£¸£°£ë£í¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤âÂçÊÑ¤è¤¯¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÅòÎÌËÉÙ¤ÊÆá¿Ü²¹Àô¶¿¡¢»ËÀ×¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯Åù¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü¹âÍº²¹Àô¡¡³µÍ×
