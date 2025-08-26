¡Ú¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Û¥¹¥®Ìô¶É¡¢ÈËÂÎ»úÈÇ¸ø¼°Instagram±¿ÍÑ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢³¤³°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¥«¥×¥»¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾ýÞ¼½¤À¤¡¢°Ê²¼¡ÖCAPSULE¡×¡Ë¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥®Ìô¶É¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¡Ë¤È¤ÎÂæÏÑ¿Í¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ³ÍÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÈËÂÎ»úÈÇ¸ø¼°Instagram¤Î´ë²èÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥È³µÍ×
ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ¸þ¤±¸ø¼°Instagram¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÎÌô»öË¡¤ò½å¼é¤·¡¢²½¾ÑÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Î¤Û¤«¡¢ÂæÏÑ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄKOL¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥®Ìô¶ÉÂæÏÑ¸þ¤±¸ø¼°Instagram ¡§
https://www.instagram.com/sugidrug_tw/
¢¨¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï±¿ÍÑ³«»ÏÌó1¤«·î¤Ç3,000¿Í¤òÆÍÇË¡ª
¢§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥®Ìô¶É¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§
https://www.sugi-net.jp/
CAPSULE¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤ò´õË¾¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ë¥íー¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂå¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥®Ìô¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë2000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Á¥§ー¥ó¡£°åÌôÉÊ¤«¤é²½¾ÑÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢¿©ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤äÌÈÀÇ¤Ê¤É¤ÎÂÎÀ©¤âÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CAPSULE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥×¥»¥ë¤Ï¡¢Ãæ²Ú·÷ºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦VTuber¤Ê¤É¤ÎIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢ SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Û¶EC¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¬Æü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Üºö¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Î´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç800¼Ò°Ê¾å¤È¼è°ú¤·¡¢3000·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://jtg.capsuleinc.co/contact
Ã´Åö¼Ô¡§±ÝËÜ¡¡hiro@capsulecorporation.cc
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥«¥×¥»¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾ýÞ¼½¤À¤
ÀßÎ©¡§2013Ç¯11·î
URL¡§https://jtg.capsuleinc.co/
½êºßÃÏ¡§
¡¦Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾£²ÃúÌÜ£¶－£±£± FukuokaGrowthNext
¡¦ÂæËÌ¡§105-59 ÂæËÌ»Ô¾¾»³Ò¿È¬ÆÁÏ©»°ÃÊ34éË16Üì
¡¦¥½¥¦¥ë¡§76 Keunumul-ro, Mapo-gu, Seoul, South Korea