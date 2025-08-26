½©¤Î½ÂÃ«¤Ç¿ÍÌ®¤ò³ÈÂç¡ª¡Ú9·î18Æü(ÌÚ)19:00～¡Û¥Í¥Ã¥È¹¹ðÂåÍýÅ¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¡ª¡ª～µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð»Ô¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶È³¦¿Í¤¬½¸¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°û¤ß²ñ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È～
KOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§°æ¾åÍµ²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¤Î¡ØKOBUSHI BEER LOUNGE & BAR¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢M&A¥½ー¥·¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÃæÂåÉ½¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)19:00～¥Í¥Ã¥È¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¯Êý¤¬½¸¤Þ¤ë¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)19:00～¥Í¥Ã¥È¹¹ðÂåÍýÅ¹¸òÎ®²ñ#2¡Ú¥Í¥Ã¥È·Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤è¤ë½¸¤¤¡Û
¾ÜºÙ/¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤è¤ê
https://peatix.com/event/4538945/view
½©¤Î½ÂÃ«¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¿ÍÌ®¡ßºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡×
»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä¿ÍÌ®ºî¤ê¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¾ì¤È¤·¤Æ½ÂÃ«¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ÂÃ«¥Þー¥±¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿·µ¬»ö¶È¡¢DX¤Ë·È¤ï¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦³ÍÆÀ¡¢¿ÍÌ®·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤ä¸òÎ®²ñ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Ï¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ðÂåÍýÅ¹¥Ñー¥½¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ðÂåÍýÅ¹¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¡£·ø¶ì¤·¤¤°§»¢¤ò¾Ê¤¡¢Æ±¤¸¶È³¦¤ÎÃç´Ö¤È¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°û¤ß²ñ·¿¸òÎ®²ñ¤Ç¤¹¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢SNS¹¹ð¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤äºÇ¿·»öÎã¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾å¾ì´ë¶È»Ò²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò2¼Ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏM&A¥½ー¥·¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¤òÎ¨¤¤¤ëÃæÂåÉ½¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¿ô¡¹¤Î·Ð±Ä·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡È¥®¥Ðー¥Þー¥±¥¿ー¡É¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ï¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉ¬¸«¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤°¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡KOBUSHI BEER
¥³¥ïー¥¥ó¥°¤È¥Ðー¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Úー¥¹¡ÖKOBUSHI BEER LOUNGE & BAR¡×¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤Éµ¡²ñ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¤â¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤ËKOBUSHI BEER¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Æü»þ
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)¡¡19:00～
²ñ¾ì
KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-17-2 ¥È¥Ã¥×Èþ±â 2F
03-6679-3642
KOBUSHI BEER LOUNGE & BARÆâ´Ñ
»²²ÃÈñ
»²²ÃÈñ 1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ 2,200±ß (»öÁ°·èºÑ)
»²²ÃÈñ 1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ 3,000±ß(ÅöÆü»ÙÊ§)
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸URL
https://peatix.com/event/4538945/view
Ãí°Õ»ö¹à
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉÕ¤¡¢Ì¾»É¤Î¤´»ý»²¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¡¢Åê»ñÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î±Ä¶ÈÌÜÅª¤ÎÊý¡¢MLMµÚ¤Ó½¡¶µ´ØÏ¢¤ÎÊý¤Î»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼çºÅ¼ÔÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤ÊÖ¶â¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥²¥¹¥È¤Î¤´¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼ÒM&A¥½ー¥·¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É Founder&CEO¡¡Ãæ ÍºÈ
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£20Âå¤Ç¤Ï¼«±Ä¶È¤Ç¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·Ð±Ä¤·31ºÐ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¤Ë¶È³¦Ì¤·Ð¸³¤ÇÃæÅÓÆþ¼Ò¡£3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2013Ç¯¤«¤é¤Ï³¤³°»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ç¥¿¥¤¤Ë¸½ÃÏË¡¿ÍÂåÉ½¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¡£Î©¤Á¾å¤²3Ç¯ÌÜ¤ÇÃ±·î¹õ»ú¤òÃ£À®¤·ÂàÇ¤¤·¤Æµ¢¹ñ¡£2017Ç¯¤«¤é¤Ï¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(¸½³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥¯¥¢)¤Ç¥¢¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤ê3Ç¯¤ÇÇ¯¾¦20²¯µ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£2020Ç¯¤«¤é¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é¤Î¼ÒÄ¹¼¼¤ÇÅê»ñ/M&A¤òÃ´Åö¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Ô¥¢¥é¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2023Ç¯Ëö¤ÇÂàÇ¤¤·¸½¿¦¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCoopel CEO¡¡¶¶ËÜ µ×ÌÐ
1991Ç¯»°°æÊª»º(³ô)¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Ãóºß¤ò·Ð¤ÆÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅù¡¢³°¹ñ´ë¶È¤È¤ÎIT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¡£2005Ç¯¥Þ¥¯¥í¥á¥Ç¥£¥¢(³ô)¤ËÆþ¼Ò¡¢±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¢¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÀ½ÉÊÉô¤Î£³ÉôÌç¤òÅý³ç¡£2006Ç¯¤è¤ê(³ô)¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤Ë¤Æ¥Í¥Ã¥È·èºÑÂå¹Ô»ö¶È¤Î(³ô)¥Ú¥¤¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò»Ø´ø¤·¡¢2007Ç¯Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢·ÀÌó²ÃÌÁÅ¹2000¼Ò°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¨¥¹¥¯¥íー¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£2008Ç¯ÊÆ¹ñÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆüËÜË¡¿Í¥Ö¥é¥¤¥È¥³ー¥Ö(³ô)¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¹ñÆâ¤ÇNo.1Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢2012Ç¯ÊÆ¹ñËÜ¼Ò¤ÎNASDAQ¾å¾ì¤Ë¹×¸¥¡£2013Ç¯9·îAOL¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(³ô)ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡¢Adap.tvÆ°²è¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢2015Ç¯ 1·î¤è¤êAOL¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(³ô)ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆAOL¤Î¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È±¿±Ä¤òÅý³ç¡£2016Ç¯1·î(³ô)SPARROWSÀßÎ©¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£
KOBUSHI BEER¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
