YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸2025¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶Ì°æÍµ¼£¡¢°Ê²¼¡¢YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸2025 Âè4²ó INNOVATION EXPO¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿Ê²½·ÏWES ～¥Çー¥¿¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ëÌ¤Íè¤ÎÊªÎ®～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²Ù¼ç´ë¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢3PL»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÊªÎ®¸½¾ì¤Î¼«Æ°²½¤ÈDX²½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¥Ýー¥È¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®DX¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÁÒ¸ËÆâ¤Î¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤ä¡¢Â¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È
¢£ÁÒ¸Ë¼«Æ°²½¡ÊWES¡Ë¡¦ÁÒ¸Ë¥Çー¥¿ÃßÀÑ
¡ü¡ÖMMLogiStation¡×¡§https://www.ye-digital.com/jp/product/mmlogi/
¡¦ÁÒ¸Ë¼«Æ°²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿WES¡£ÁÒ¸ËÆâ¤ÎÀßÈ÷Ï¢·È¤äºî¶È´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç
¡¦ÁÒ¸Ë¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·µ¡´ï¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢MES¤Ê¤É¤Î¾å°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âÂÐ±þ
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢12·î¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ëÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖAQUA±¿ÍÑ´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð
¢£¥Çー¥¿¸«¤¨¤ë²½¡¦³èÍÑ
¡ü¡ÖAnalyst-DWC¡×¡§https://www.ye-digital.com/jp/product/analyst-dwc/
¡¦ÁÒ¸Ë¸½¾ì¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤äÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É
¡¦¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁÒ¸Ë´ÉÍý¼Ô¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç
¡ü¡ÖAQUA DataFusion¡×¡§https://www.ye-digital.com/jp/product/aqua-datafusion/
¡¦ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î±¿ÍÑÊÝ¼é¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤Ç±¿ÍÑÊÝ¼é¤ò»Ù±ç
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¥ß¥Ë¥»¥ß¥Êー¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ
Æü»þ¡§9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë 15:00～15:30
²ñ¾ì¡§B²ñ¾ì¡¢Åì8¥Ûー¥ë
¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§À½Â¤¶È¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÎ®¼«Æ°²½¤Î»öÎã¤È¼ÂÁ©
¢£Å¸¼¨³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸2025 Âè4²ó INNOVATION EXPO
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/65567/table/208_1_b45ee420ebf627a0c010e03a84d1402a.jpg?v=202508261026 ]
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
<¾¦¹æ> ³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)
<ÀßÎ©> 1978Ç¯2·î1Æü
<ÂåÉ½¼Ô> ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶Ì°æÍµ¼£
<ËÜ¼Ò½êºßÃÏ>Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÊÆÄ®ÆóÃúÌÜ1ÈÖ21¹æ
<»ö¶ÈÆâÍÆ>
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¾ ERP¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç¡ÊSAPÂ¾¡Ë
¡¾ ¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×
¡¾ ¸ÜµÒ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ
¡¦ IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¾ÊªÎ®DX
¡¾¥½ー¥·¥ã¥ëIoT
¡¾AI¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
¡¦ ¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡¾ SAP±¿ÍÑ»Ù±ç¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¾ ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¡ÊÊªÎ®DX¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¾ ¥Çー¥¿Åý¹ç´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡¾ BPO/ITO¥µー¥Ó¥¹
<±è³×>
¡¦1978 °ÂÀî¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³ô¡ËÁÏÎ©
¡¦2003 Åì¾Ú2Éô¾å¾ì
¡¦2019 ¼ÒÌ¾¤ò¡Ê³ô¡ËYE DIGITAL¤ËÊÑ¹¹
¡¦2020 ËÜ¼Ò¤òËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ë°ÜÅ¾
¡¦2024 ¼óÅÔ·÷¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅý¹ç¤·½ÂÃ«¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß
<´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸>
https://www.ye-digital.com/
<´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯>
https://www.ye-digital.com/jp/product/mmlogi/
https://www.ye-digital.com/jp/product/analyst-dwc/
https://www.ye-digital.com/jp/product/aqua-datafusion/