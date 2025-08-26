9·î4Æü(ÌÚ)±©ºð»ÔÌò½ê¡¡É½·ÉË¬Ìä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢9·î4Æü(ÌÚ)¤Ë±©ºð»ÔÌò½ê¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢9·î20Æü(ÅÚ)¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôÂÐ¾¾ËÜ»³²íFCÀï¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö±©ºð»Ô¡¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¡¦ÄÅÈ¨Ä®¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥µ¥ó¥¯¥¹¥Çー¡×¤Î¹ðÃÎ³èÆ°¤Î¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É½·ÉË¬Ìä³µÍ×
¢£Æü»þ
9·î4Æü(ÌÚ)10:00～10:30
¢£¾ì½ê
±©ºð»ÔÌò½ê¡¡»ÔÄ¹¼¼
(¢©925-0034 ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô°°Ä®¥¢200)
¢£Ë¬Ìä¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò»ö¶ÈÅý³ç¡¡Ã¼ ÍÛÂ¤(¤Ï¤· ¤è¤¦¤¾¤¦)
±©ºð»Ô¡¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¡¦ÄÅÈ¨Ä®¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥µ¥ó¥¯¥¹¥Çー³µÍ×
¡ý±©ºð»Ô¡¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¡¦ÄÅÈ¨Ä®ºß½»¤ÎÊý¡¢200ÁÈ400Ì¾ÍÍ¤ò»î¹ç¤Ë¤´¾·ÂÔ
ÂÐ¾Ý»î¹ç¡§9·î20Æü(ÅÚ) 18:00³«ºÅ ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô ÂÐ ¾¾ËÜ»³²íFC
¤´¾·ÂÔ¿Í¿ô¡§200ÁÈ400Ì¾ÍÍ
¤´¾·ÂÔÀÊ¼ï¡§¥Ð¥Ã¥¯¾åÃÊ¼«Í³ÀÊ
¿½¹þÊýË¡¡§¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôHP¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÇÛÉÛ¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é±þÊç
¿½¹þ¡ºÀÚ¡§9·î10Æü(¿å) 23:59¤Þ¤Ç
¡ýÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
±©ºð»ÔÍÍ¤è¤ê¡Ö¿À¶ô±©ÎÈ¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃêÁª²ñ¤Î·ÊÉÊ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥µ¥ó¥¯¥¹¥Çー¤È¤Ï
ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö²æ¤¬Ä®¤Î¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥àËè¤Ë¡¢ ³Æ»ÔÄ®¤Î¡Ö¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥µ¥ó¥¯¥¹¥Çー¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢³Æ»ÔÄ®¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù ¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢³Æ»ÔÄ®¤Îºß½»¤ÎÊý¤ÎÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£