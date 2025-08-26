～ ËèÆü¤Î¿©Âî¤ËËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò ～¡¡¿·¾¦ÉÊ¡ÖQBB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥Óー¥Áー¥º ¥¯¥êー¥ßー¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Ï»¹Ã¥Ð¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§ÄÍËÜ¹À¹¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¡ÖQBB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥Óー¥Áー¥º ¥¯¥êー¥ßー¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
QBB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥Óー¥Áー¥º ¥¯¥êー¥ßー¥¯¥êー¥à¥Áー¥º
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï°ìÁØ¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖQBB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥Óー¥Áー¥º¡×¥·¥êー¥º¤Î1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¶ÎÁ¥Áー¥ºÊ¬Ãæ¤Ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò80%°Ê¾åÇÛ¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶ÎÁ¥¯¥êー¥à¥Áー¥ºÊ¬Ãæ¤ËËÌ³¤Æ»¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò15¡ó°Ê¾åÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤È¥¯¥êー¥ßー¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤ò°ìÎ³¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊÈÎÇä¤òµÇ°¤·¡¢ÃêÁª¤Ç10,000Ì¾ÍÍ¤Ø¤¨¤é¤Ù¤ëPay300±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ú 0±ß¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¡Û¤ä¡¢¡É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ê¥Ã¥Á¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÌó70Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
QBB¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥ºËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³§ÍÍ¤Ø¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¤ÇÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¿©Ê¸²½¤òÄó¶¡¤·¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▷ ¾¦ÉÊ¡ÖQBB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥Óー¥Áー¥º ¥¯¥êー¥ßー¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¾¦ÉÊ¾ðÊó
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î¡Ë～
¼ïÎàÊÌ¡¡¡¡¡¡¡§¥×¥í¥»¥¹¥Áー¥º
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§54g
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§278±ß(ÀÇÈ´)
¾ÞÌ£´ü´Ö¡¡¡¡¡§180Æü
È¯Çä¥¨¥ê¥¢¡¡¡§Á´¹ñ
¡¦POINT£±¡¡～ ½À¤é¤«¤¯¥¯¥êー¥ßー¤ÊÀå¿¨¤ê ～
¸¶ÎÁ¥Áー¥ºÃæ¤Ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º80¡ó°Ê¾åÇÛ¹ç¡£
¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤¯¥¯¥êー¥ßー¤ÊÀå¿¨¤ê¤È³ê¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦POINT£²¡¡～ Æý¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊËÌ³¤Æ»¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤òÇÛ¹ç ～
¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤¬ÆÃÄ§¤ÎËÌ³¤Æ»¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò¸¶ÎÁ¥¯¥êー¥à¥Áー¥ºÃæ¤Ë15%°Ê¾åÇÛ¹ç¡£
°ìÎ³¤ÇËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦POINT£³¡¡～ ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤ ～
¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¥ì¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢
ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ë¡£
▶ ³«È¯Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ÀÌ£¡¢³ê¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ì¸Ä¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä«¿©¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
▶ Ìó85%¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¡ª
¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤«¤ÎÄ´ºº·ë²Ì
¡¡QBB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥Óー¥Áー¥º¤òÈ¾Ç¯¤Ë1²ó°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¢¨¤Ë¤è¤ë¤È84.6%¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯4·î Ï»¹Ã¥Ð¥¿ー¡Ê³ô¡ËÄ´¤Ù ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥µー¥Ù¥í¥¤¥É¡Ë
QBB¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¿·¾¦ÉÊ¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
▷ ¿·¾¦ÉÊÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
£±. 10,000¿ÍÂÐ¾Ý¤Î¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡È0±ß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡É
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²èÁü¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
ÃêÁª¤Ç10,000Ì¾¤ËÁª¤Ù¤ëPay¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë ～ 2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§ËÜ¾¦ÉÊ¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë£±¸Ä°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»²²Ã²ÄÇ½¡£
¾Þ¡¡ ÉÊ¡§»²²Ã¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç10,000Ì¾ÍÍ¤Ø¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤¨¤é¤Ù¤ëPay300±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£². SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²èÁü¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
QBB¸ø¼°X¤Î¥Õ¥©¥íー¤È¡¢³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë ～ 9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§QBB¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/qbb_official¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡õ³ºÅöÅê¹Æ¤ò¡¢¡Ö¡ô¿·ºî¥Ù¥Ó¥Á¡×¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
¾Þ¡¡¡¡ÉÊ¡§ÃêÁª¤Ç6Ì¾ÍÍ¤Ø¡ÖYogibo Max&ÆÃÀ½¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃêÁª¤Ç66Ì¾ÍÍ¤Ø¡ÖQBB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥Óー¥Áー¥º 9ËÜµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È
▷ QBB¥Ù¥Óー¥Áー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1972Ç¯Åö»þ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¸ÄÊñÁõ¤ÇÊØÍø¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖQ¡¦B¡¦B¥Ù¥Óー¥Áー¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁý¤ä¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï14¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÈÎÇä¿ô¤Ï2²¯ËÜ¢¨1 ¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ù¥Óー¥Áー¥º¥·¥§¥¢No.1¢¨2 ¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡¡Ï»¹Ã¥Ð¥¿ー½Ð²Ù¿ôÎÌ
¢¨2¡¡¥¤¥ó¥Æー¥¸ SCI ¥Ù¥Óー¥Áー¥º4P¥¿¥¤¥×»Ô¾ì 2024Ç¯1·î～12·î ¹ØÇã¶â³Û¥·¥§¥¢
¢§¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦¥Ù¥Óー¥Áー¥º³Æ¼ï
¡¡¥×¥ìー¥ó¡¢¥¢ー¥â¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ëÆþ¤ê¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥ºÆþ¤ê¡¢
¡¡¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¢¥¹¥âー¥¯Ì£¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥ÑーÆþ¤ê¡¢ßÕ¤êÌÀÂÀ»ÒÉ÷Ì£¡¢
¡¡¤æ¤º¸ÕÜ¥Æþ¤ê¡¢¥Áー¥ºDEÅ´Ê¬¡¢¥Áー¥ºDE¥«¥ë¥·¥¦¥à
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥Óー¥Áー¥º
¡¡ìÔÂô¥¢ー¥â¥ó¥É¡¢¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥éÆþ¤ê¡¢Ç»¸ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥¯¥êー¥ßー¥¯¥êー¥à¥Áー¥º
QBB¥Ù¥Óー¥Áー¥º ¾¦ÉÊ°ìÍ÷
▷ ²ñ¼Ò¾ðÊó
¿À¸Í¹©¾ì
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ Ï»¹Ã¥Ð¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡ÄÍËÜ¹À¹¯
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èºä¸ýÄÌ°ìÃúÌÜ3ÈÖ13¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1948Ç¯12·î13Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Áー¥ºµÚ¤ÓÆýÅù¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢
¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥Þー¥¬¥ê¥óÅù¤ÎÈÎÇä
TEL¡¡¡¡¡§ 078-231-4681(ÂåÉ½)¡¡
FAX¡¡¡¡¡§ 078-231-4678
HP¡¡¡¡ ¡§ QBB | ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È | Ï»¹Ã¥Ð¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.qbb.co.jp/)
