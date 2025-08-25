¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹²ñ¼Ò¡ÖGENCO¡×¤ÎºîÉÊ²£ÃÇÊªÈÎ¥¤¥Ù¥ó¥ÈGENCO STORE¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥ó¥³¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤ 5F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤ÆÅö¼Ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ºîÉÊ¤Î¥°¥Ã¥º¤ò°ìµó¤Ë½¸¤á¤¿ÊªÈÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GENCO STORE¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡×¡Ö¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯¡×¡ÖÅá»È¥ÎÖà½÷¡×¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¡ù¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡×¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¡ù¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¡ÖUMAbred¡×¡ÖÀïØË²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥³¥ï¤¹¤®!¡× ±Ç²è¡Ø¥µ¥æ¥ê¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡×¤Ç¤ÏÌ¡²è²È ¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¡¢¡Ö¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¸¸¶²è¡¢ÀßÄê¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÀ©ºî»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡×¡Ö¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯¡×¡ÖÅá»È¥ÎÖà½÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½é½Ð¤·¤Î¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§GENCO STORE in ¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 9·î15Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11:00～19:00
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤ 5F¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤Ë¤è¤ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÃêÁªÆþ¾ì¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¤¤ÎHP ¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥ë¥¤¤ÎTwitter ¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.0101.co.jp/085/event/
GENCO¸ø¼°£ø¡§https://twitter.com/official_genco
¼ç ºÅ¡¦À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥ó¥³
¶¨ ÎÏ¡§HEADGEAR¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAXsiZ¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂç´î
¢¨Å¸¼¨¡¦¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー
Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿HEADGEAR+Å¸¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢½é½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¡¢ÀôÌîÌÀ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2¼ï¡¢À°È÷ÈÉ¥¿¥ª¥ë¡¢µÚ¤Ó²áµî¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤òËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈSALE²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À°È÷ÈÉ¥¿¥ª¥ë¤Ï²ñ´ü¸åÈ¾¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀôÌîÌÀ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À°È÷ÈÉ¥¿¥ª¥ë¡Ê¥µ¥¤¥º¡§²£110cm¡ß½Ä20cm¡Ë¡¡1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HEADGEAR+Å¸¤ÇÂç¹¥É¾¤Î°ËÆ£ÏÂÅµ»á¤ÎµÓËÜ½¸[1]TV+NEWOVAÊÔ¡¢¹âÅÄÌÀÈþ»á¤Î¸åÆ£ÂâÄ¹¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀð»Ò¤â°ú¤Â³¤ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£ÏÂÅµ»á µÓËÜ½¸²òÀâ£±. 6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ËÆ£ÏÂÅµ»á µÓËÜ½¸²òÀâ£².
¸åÆ£ÂâÄ¹Àð»Ò 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯
¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤éMAXÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Êº¸¤«¤é Ç¦¡¦¥«¥ì¥ó¡¦°½¡¦¥¢¥ê¥¹¡¦ÍÛ»Ò¡Ë³Æ1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
3¥·¥ç¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê°½¡¦ÍÛ»Ò¡¦¥«¥ì¥ó¡Ë1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ëº¸¡¿2¥·¥ç¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÇ¦¡¦¥¢¥ê¥¹¡Ë1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë±¦
¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤éMAXÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¥ー¥Û¥ë¥ÀーÂè1ÃÆ5¼ï¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ 500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Åá»È¥ÎÖà½÷
¿·¾¦ÉÊ¤Î±ÒÆ£²ÄÆàÈþ¡¢½½¾òÉ±ÏÂ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¤È¤¸¤è¤ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê¥¨¥ì¥ó¡¦·°¡¦¤Í¤Í¡Ë¤È¤·¤º¤Þ¤è¤·¤Î¤ê»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ë²ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈSALE²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê±ÒÆ£ ²ÄÆàÈþ¡¦½½¾ò É±ÏÂ¡Ë ³Æ4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ë²ê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
UMAbred
²áµî¤ÎPOP-UP¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬°ìµó¤Ë½¸·ëÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥É¾¥Ï¥ä¥ä¥Ã¥³¡ßÎä¤ä¤ä¤Ã¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£¤ªÇã¾åÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ê1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1²ó¡Ë¡¢ÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë¡£
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¡¢µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡¢¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯¡¢UMAbred¡¢Åá»È¥ÎÖà½÷¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤òÁªÂòÄº¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤´Àº»»¤Þ¤¿¤Ï¤´Äó¼¨¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Äó¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¸½¶âÀº»»¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É°Ê³°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î¤´Àº»»¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£ ¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤â²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÀº»»¤ò2²ó°Ê¾å¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª²ñ¤Ï¤´¹ØÆþ¤·¤¿ÅöÆü¸Â¤ê¤Î¥ì¥·ー¥È¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¿³ºº¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¡¢´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î¸øÅª¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¦¥«ー¥ÉÆþ²ñÆÃÅµ ´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê¥³¥ó¥×¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
³ÆºîÉÊ¤Î¸¢ÍøÉ½µ
µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡¡(C)HEADGEAR
¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯¥·¥êー¥º¡¡(C)¸¶Íª°á¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿·à¾ìÈÇ¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯Thank you!!À½ºî°Ñ°÷²ñ
Åá»È¥ÎÖà½÷¡¡(C) ¸à²ÕÅÁ·×²è¡¿¤È¤¸¤È¤âOVAÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
UMAberd¡¡(C)UMAbred/(C)Âë·î¥Ê¥È
¤ª¤Í¤¬¤¤¡ù¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡¡(C)Please!/¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë