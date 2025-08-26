¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÍèÅ¹¥Çー¥¿³èÍÑºÇÁ°Àþ¡§¹¹ð¸ú²Ì¡ß¾¦·÷¡ß¿·µ¬¸ÜµÒÊ¬ÀÏ¤ò²òÀâ¡Ú£¹·î£¹Æü³«ºÅ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅçÈÏ¹¬¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§5242¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëNo.1*¤Î¹¹ð¶È³¦¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè19²ó¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥ÀーWEEK 2025 ½©¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¥Ê¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤¬9/9(²Ð)¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://media-radar.jp/seminar2889.html?a=pt(https://media-radar.jp/seminar2889.html?a=pt)
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤Ä¹¹ð¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍèÅ¹¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÉ¬¿Ü¡É¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¸ú²ÌÂ¬Äê¡¢¾¦·÷¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¢¤½¤·¤Æ¿·µ¬¸ÜµÒ¤ÎÈ¯¸«¡¦Ê¬ÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÇ¿·¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ò»öÎã¥Ùー¥¹¤Ç¤´¾Ò²ð¡£
¥Þー¥±»Üºö¤ÎºÇÅ¬²½¤äÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤Î¹âÅÙ²½¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¸½¾ì»ëÅÀ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¡¦¾®Çä¡¦°û¿©¡¦¥ì¥¸¥ãー·Ï¤Î¥Þー¥±Ã´Åö¼ÔÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅÐÃÅ´ë¶È¤ÎÆ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
¢§³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)11:00-12:00
¢§²ñ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom)
¢¨»²²Ã¿½¹þ¸å¡¢³«ºÅ1½µÁ°～Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥§¥Ó¥ÊーURL¤òZOOM¤«¤é¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÂÏÇ¥áー¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¡Ö¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÍèÅ¹¥Çー¥¿³èÍÑºÇÁ°Àþ¡§¹¹ð¸ú²Ì¡ß¾¦·÷¡ß¿·µ¬¸ÜµÒÊ¬ÀÏ¤ò²òÀâ¡×
¡¦¼Áµ¿±þÅú
¢§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ôー¥«ー
¥·¥Ê¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Õ¥£ー¥ë¥É¥»ー¥ë¥¹¡¡»³Íü È»
Á°¿¦¤Ç¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
¥Çー¥¿¤È¼Â¹ÔÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¤¹¤ëÄó°Æ·¿±Ä¶È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
¹¹ð¼ç¡¦ÂåÍýÅ¹ÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄó¶¡¡£
¢§Âè19²ó¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥ÀーWEEK 2025 ½©
https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week19/?a=pt
¢§¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥ÀーWEEKÅÐÃÅÊç½¸¤Î¤´°ÆÆâ
https://media-radar.jp/contents/meditsubu/eww_for_speakers?a=pt
¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹(°Ê²¼¡¢²ñ°÷)¤ÈÇÞÂÎ¼Ò¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò(°Ê²¼¡¢·ÇºÜ¼Ò)¤ò·ë¤Ö¡¢¹¹ð¶È³¦¸þ¤±¤Î¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¹¹ð½Ð¹ÆÀè¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇÞÂÎ»ñÎÁ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ñÎÁ¤ò¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢·ÇºÜ¼Ò¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¾å¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿Êý¤Î²ñ°÷¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://media-radar.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¥µー¥Ó¥¹¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¯¥Á¥³¥ß¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥È¥é¥ßー¡×¤ä¹ñÆâNo.1*¤Î¹¹ð¶È³¦¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¡×¡¢¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤ÎÅ¾¿¦¡¦µá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶ÈÀ®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥° ¡ÖTechnology Fast 50 2022 Japan¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯12·î21Æü¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡£¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5242¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-22¡¡½ÂÃ«¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸7³¬
¡¦ÀßÎ©Æü¡§2007Ç¯2·î14Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¡Åç ÈÏ¹¬
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.eyez.jp/
