ANA¡ß¥»¥³¥Þ¡ßÌî¿ó¾¦²ñ¡ßDNP ¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎµíÆý¡¦¥èー¥°¥ë¥È¡¦¥Ç¥¶ー¥ÈÎà¤ò²Æì¸©¤Þ¤ÇÂ¨Æü¶õÍ¢
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò(DNP)¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò(ANA)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥³¥Þ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌî¿ó¾¦²ñ¤Ï¶¨Æ¯¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ëµíÆý¡¦¥èー¥°¥ë¥È¡¦¥Ç¥¶ー¥ÈÎà¤ò¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤éÆáÇÆ¶õ¹Á¤Þ¤ÇÂ¨Æü¶õÍ¢¤·¡¢ÍâÆü²Æì¸©¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò2025Ç¯7·î7Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ANA¤Ï¡¢2024Ç¯¤è¤ê¥»¥³¥Þ¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î²Æì¸©¤Ø¤ÎÂ¨Æü¶õÍ¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤êÍ¢Á÷ÎÌ¡¦¾¦ÉÊ¿ô¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÍâÆü¤Þ¤Ç¤Ë¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç²Æì¸©¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
DNPÂ¿µ¡Ç½ÃÇÇ®¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹Ò¶õÍ¢Á÷¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×¤È4¼Ò¤ÎÌò³ä¡Û
- Í¢Á÷¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥»¥³¥Þ¤¬ËÌ³¤Æ»ËÉÙÄ®¤ª¤è¤Ó»¥ËÚ»Ô¤ÇÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥í¥Ù¥ÄµíÆý¡¢ËÌ³¤Æ»À¸Æý100¡ó¤È¤è¤È¤ß¥×¥ìー¥ó¥èー¥°¥ë¥È¡¢¤È¤è¤È¤ß¥ß¥ë¥¯¥³ー¥Òー¡¢¤¿¤Þ¤´¥×¥ê¥ó¡¢¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
- ANA¤Ï¡¢¥»¥³¥Þ¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò2024Ç¯1·î¤è¤êÃÕÆâ¶õ¹Á¤«¤é²Æì¸©¤ËÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÂç·¿µ¡ºà¤¬½¢¹Ò¤¹¤ë¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤é¤ÎÈ¯Á÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ÊÃ±°Ì¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÍ¢Á÷²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢ÁíÍ¢Á÷ÎÌ¤ª¤è¤Ó¼è°·¾¦ÉÊ¿ô¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâÎ¹µÒÄê´üÊØ¤ÎÃë´ÖÂÓ¤Î¾²²¼²ßÊª¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢ÊªÎ®¤Î¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£Î¹µÒÄê´üÊØ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥¥¹¥Ôー¥ÉÍ¢Á÷¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÍ¢Á÷ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
- Í¢Á÷»þ¤Ë¤Ï¡¢DNP¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖDNPÂ¿µ¡Ç½ÃÇÇ®¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÃÇÇ®¡¦ÊÝÎäÀÇ½¤ò¸Ø¤ëÃÇÇ®ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹â¤¤µ¤Ì©À¤ò»ý¤¿¤»¤¿¹½Â¤Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Í¢Á÷»þ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤ËÆâÉô¤Î²¹ÅÙ¤òÄ¹»þ´Ö°ìÄêÈÏ°Ï¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¤ÄÇ¼¤Þ¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¤Ç¡¢Í¢Á÷ÎÌ¤ò½¾Íè¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Í¢Á÷¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ìî¿ó¾¦²ñ¤¬Å¸³«¤¹¤ë²Æì¸©¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¶¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ë¤ÆÍâÆü¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨DNPÂ¿µ¡Ç½ÃÇÇ®¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¢ª https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172667_4986.html
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:°æ¾å ¿µ°ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥³¥Þ¡¡ ËÜ¼Ò:ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀÖÈø ÍÎ¾¼
³ô¼°²ñ¼ÒÌî¿ó¾¦²ñ¡¡ ËÜ¼Ò:²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÃçÂ¼ ÃÎ½¼
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ËÌÅç µÁÀÆ
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£