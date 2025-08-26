Antler Residency in Japan - Batch 4 - 6¼Ò¤Ë½Ð»ñ·èÄê¡ªBatch5¤Ï9/29¤è¤ê³«ºÅ¡£¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤ÇºÇÂç6,000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤¬²ÄÇ½¡¢±þÊçÄùÀÚ¤Ï9/14¡ª
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëAntler¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢CEO¡§Magnus Grimeland¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëAntler³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Jussi Salovaara¡Ë¤Ï¡¢¡ÖAntler Residency in Japan - Batch 4 -¡×¤Ë¤Æ¡¢IC¡ÊÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤¿6¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥ì¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ2,400Ëü±ß¤Î½Ð»ñ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Antler Residency in Japan - Batch 4 - ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ë¶È¾Ò²ðRefined Robotics³ô¼°²ñ¼Ò
¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ·Á¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼ÖÎØ¤ÈµÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¡£¸¼´ØÀè¤Þ¤Ç¤Î²ÙÊªÇÛÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎVGCMµ»½Ñ¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ25ÇÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Î³ÈÂç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤Î±äÄ¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¬ÃÊ¤ä´¤ãª¤ÎÁöÇË¤ò¼Â¸½¡£¸½ºß¡¢30kg¤ÎÀÑºÜÎÌ¤È8»þ´Ö°Ê¾å¤Î²ÔÆ¯»þ´Ö¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Co-founder & CEO¡§Nick Hafner
Co-founder & CTO¡§Yui Bishago
Web site : https://refinedrobotics.com/(https://refinedrobotics.com/)
Avete³ô¼°²ñ¼Ò
AI¤È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î°ÂÁ´À¡¦À¸»ºÀ¡¦¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ò³×¿·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¡À¤Âå·úÀß¥Æ¥Ã¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAveteAI¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¡¦´í¸±¸¡ÃÎ¡¦¼«Æ°KY·±Îý¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¸Îºï¸º¤È¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø·úÀß¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹¡£
Co-founder & CEO¡§Uttam Kumar Dwivedi
Co-founder & COO¡§Rahul Garg
Web site : https://avete.ai/(https://avete.ai/)
LOGISTICAL³ô¼°²ñ¼Ò
¶õ²ÙÁö¹Ô¤òºï¸º¤·¡¢ÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¶¦Æ±Í¢Á÷ºÇÅ¬²½AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¡£ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤òºÇÂç30%ºï¸º¤·¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤Î´ËÏÂ¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Co-founder & CEO¡§Shakhboz Khayrilloev
Co-founder & CTO¡§Navtej Dhot¡¡
Web site : https://www.linkedin.com/company/logistical-japan/(https://www.linkedin.com/company/logistical-japan/)
SportsEye by Xenos Labs
¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ôÊ¬¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢SportsEye¤ò³«È¯¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»î¹ç±ÇÁü¤äËÄÂç¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤«¤é¡¢AI¤¬´°Á´¼«Æ°¤Ç¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Co-founder & CEO¡§Alexandre Fournier
Co-founder & CTO¡§Joseph Hammad
Co-founder & COO¡§Tom Chapoton
Web site : https://xenoslabs.com/(https://xenoslabs.com/)
TokumaLabs³ô¼°²ñ¼Ò
Tokuma¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¸þ¤±¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ Æü¡¹¤Îºî¶È¤ò¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Æ°¤ÇµÏ¿¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥·ー¥È¤òÀ¸À®¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀµ³Î¤ÊÎÁ¶âÀßÄê¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¥Áー¥à±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿ÁØ¤¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥êー¥¬¥ë¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Co-founder & CEO¡§Mathias Bock
Co-founder & CTO¡§Slava Minamoto
Web site : https://tokumalabs.com(https://tokumalabs.com)
KanjuTech³ô¼°²ñ¼Ò
¥É¥íー¥ó¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢»º¶ÈÍÑIoT¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿AI¤ò³«È¯¡£¤ï¤º¤«¤Ê»öÎã¤«¤é¿ôÊ¬¤Ç¿·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¡¢½¾Íè¤Î100Ê¬¤Î1¤Î¥Çー¥¿ÎÌ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òÄã¸º¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨¤È¼«Î§À¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Co-founder & CEO¡§Oleg Nikitin
Co-founder & CTO¡§Olivia Lukyanova
Co-founder & COO¡§Alex Kunin
Web site : https://www.kanju.tech/(https://www.kanju.tech/)
ÆüËÜ¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Antler Residency¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1,100Ì¾°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¾å°ÌÌó7¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë79Ì¾¤Îµ¯¶È²È¤¿¤Á¤Ï¡¢10½µ´Ö¤ÎResidency´ü´ÖÃæ¡¢ÁÏ¶È¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤éÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎResidency¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Cohort¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¼Á¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£ÀìÌçÀ¤Î°Û¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤¬½¸·ë¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ïµ¯¶È·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢EXIT¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ï¢Â³µ¯¶È²È¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦É¸½à¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´Ä¶¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤¿µ¯¶È²È¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÁÏ¶ÈºÑ¤ß¤Î¥Áー¥à¤â¡¢¡ÈDay Zero¡É¤«¤éºÇÂ®¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ìî¿´Åª¤ËÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£10½µ´Ö¤ÎResidency¤ò·Ð¤ÆIC¤òÄÌ²á¤·¤¿6¼Ò¤Ï2,400Ëü±ß¤Î¥×¥ì¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É½Ð»ñ¤¬·èÄê¤·¡¢ARC¤Ë¤è¤ëºÇÂç3,750Ëü±ß¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
Âè5²óÌÜ¤ÎAntler Residency¤Ï2025Ç¯9·î29Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ºÇ½ªÁª¹ÍÃæ¤Ç»²²ÃÏÈ¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£º£¤¹¤°¤´±þÊç¤ò¡£
Apply now : ¤´±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é :
https://x.gd/r1AVh
Antler¤ÏÁÏ¶È½é´ü¤«¤éµ¯¶È²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸Åê»ñ¤òÀìÌçÅª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë½¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Î¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¸½ºß¡¢6ÂçÎ¦¡¦30ÅÔ»Ô¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â³èÈ¯¤Ê¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âº£¤äºÇ¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅê»ñ²È¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È½é´ü¤Î "Day Zero"½Ð»ñ¤«¤é¤ï¤º¤«8Ç¯¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥È¥é¥Ù¥ëeSIM¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー Airalo¡ÊÉ¾²Á³Û10²¯¥É¥ëÄ¶¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆAI coding platform Lovable¡ÊÉ¾²Á³Û18²¯¥É¥ë¡Ë¤Ï¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Antler Residency¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë280,000¿Í°Ê¾å¤¬±þÊç¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ12,000¿Í°Ê¾å¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¡¢1,650¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎAntler Residency¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÁ°¤Î¸Ä¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ç¤ËÁÏ¶È¤·»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌÜ»Ø¤¹µ¯¶È²È¤ä¥Áー¥à¤âÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢10½µ´Ö¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥È·¿¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¡ÈDay Zero¡É¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥Áー¥à·ÁÀ®¡¢²ÝÂêÄêµÁ¡¢»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢Åê»ñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥¿ー¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥×¥ì¥·ー¥É¤«¤éPre-IPO¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÁ¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§Antler³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯6·î22Æü
ºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®1-8-1 FinGATE KAYABA 3F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Jussi Salovaara
URL¡§https://www.antler.co/location/japan
Linkedin¡§https://www.linkedin.com/company/antlerjapan/
X¡§https://twitter.com/AntlerJapan
Instagram¡§https://www.instagram.com/antlerjapan/
Facebook¡§https://www.facebook.com/Antler.Japan