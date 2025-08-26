TalentX¡¢ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¸þ¤±¿Íºà³ÍÆÀ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖX Agency¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡Ë¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ µ®»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§330A¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖX Agency¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î26Æü¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ï°ìÃÊ¤È·ã²½¤·¡¢Ã»´üÅª¤Ê½¼Â¤äÊì½¸ÃÄ°ÍÂ¸¤ËÊÐ¤Ã¤¿ºÎÍÑ¼êË¡¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÎÍÑ¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¥¢¥¯¥¤¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎÀïÎ¬Åª³ÍÆÀ¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¸õÊä¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¿®Íê¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢Îß·×1,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥¢¥¯¥¤¥¸¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡ÖX Agency¡×¤Ï¡¢¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¥Çー¥¿¤ò³Ë¤Ë¡¢¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¤òÀß·×¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍ¥½¨¿Íºà¤È½Ð²ñ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¯ÅÀ¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Ã±È¯Åª¤Ê¾Ò²ð¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ã¯¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤É¤¦ÆÏ¤±¤ë¤«¤òÀß·×¤·¡¢ºÎÍÑ¤òÀïÎ¬¤È»ÅÁÈ¤ß¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯¤è¤ê°ìÉô´ë¶È¤È¶¦¤ËËÜ»ö¶È¤Î¼Â¾Ú¤ò½Å¤Í¡¢º£²ó¡¢¥×¥í¥À¥¯¥ÈÏ¢·È¤ÈÀ®²ÌºÆ¸½À¤Î³ÎÎ©¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°Å¸³«¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖX Agency¡×¤Î²ÁÃÍ
¡¡ºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1,000¼Ò¡¢10,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¡£¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¸þ¤±¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¿Íºà³ÍÆÀ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
- ºÎÍÑ¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò
¡¡Ã±È¯Åª¤Êµá¿Í¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀß·×¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÈ¼Áö¤¹¤ëºÎÍÑ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
- ¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀºÅÙ¸þ¾å
¡¡¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyRefer¡×¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¿®Íê¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑMA¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyTalent¡×¤´ÍøÍÑ´ë¶È¤Ï¡¢¼Âà¤ä¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¥½¨¤Ê¿Íºà³ÍÆÀ¤ò¤½¤Î¾ì¤Î±ï¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¥×ー¥ë¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤Æ²Ê³ØÅª¤Ë¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿»Ù±ç¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àþ¤Ç¤Î¿Íºà³ÍÆÀ»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×Ï¢·È¤Ë¤è¤ë²ÄÇ½À
¡¡ºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° & RPO¥µー¥Ó¥¹¡ÖRXO¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÎÍÑÁ´ÂÎ¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈAIµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿»Ù±ç¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊºÎÍÑÂÎÀ©¤ò¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤Ï¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖX Agency¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È[É½: https://prtimes.jp/data/corp/36924/table/169_1_6076e30e2607d1626bbeae3eed2930f5.jpg?v=202508260856 ]
¢£¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤È¤Ï
¡¡¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ³×¤¹¤ëºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¶È³¦¡¦´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤º¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤òÆ³Æþ¡¦³èÀ²½¤Ç¤¤ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyRefer¡×¡¢²áµî¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿ºÎÍÑ¸õÊä¼Ô¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëºÎÍÑMA¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyTalent¡×¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ëºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyBrand¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎID¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤·¡¢ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTalentX ¡ÖX Agency¡×»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô ¾¡Ëô ¾´
2001Ç¯¤ËÁí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¸½¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤ØÆþ¼Ò¡£°ÊÍè23Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¿Íºà¾Ò²ð¶È¤Ë½¾»ö¡£20Âå¤«¤éCXO¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¡¢±ä¤Ù2,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÉôÌçÄ¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤òÎòÇ¤¤·¡¢doda¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¿Íºà¾Ò²ðÉôÌç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢TalentX¤Ë»²²è¡£¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·Ð¸³¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¯ÅÀ¤Î¿Íºà³ÍÆÀ»Ù±ç¤Ç¡ÖX Agency¡×¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÊSaaS¡Ë¤ò²ð¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¹½ÃÛ¤ä¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥£¥Ã¥È¾ðÊó¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Àß·×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§330A¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©162-0825¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä4-8¡¡¿À³Úºä¥×¥é¥¶¥Ó¥ëG³¬
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚ µ®»Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î28Æü
²ñ¼ÒHP¡§ https://talentx.co.jp(https://talentx.co.jp/)
¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://mytalent.jp/