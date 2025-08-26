±§ÏÂÅç¥Õ¥©¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 UWAJIMA SIGHTS »²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½ vol.1
UWAJIMA SIGHTS 2025¡¡»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
°ÂÆ£ÎÜÈþ [¿·ºî]
´äº¬°¦
µÈ³ÚÍÎÊ¿
¾®ÃÓ·òÊå [¿·ºî]
TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH [¿·ºî]
¾®»³ÂÙ²ð¡¢ÃÛ»³¾ÌÂÀ¡¢²Ï¸¶¹§Åµ
ßÀÅÄÍ´»Ë [¿·ºî]
ËÜ¾ëÄ¾µ¨ [¿·ºî]
¿¹»³ÂçÆ»
IMA next
¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þºî²È£±¿Í¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þºî²È£²¿Í
°ÂÆ£ÎÜÈþ¡ÃRumi Ando
1985Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢¥ì¥¿¥Ã¥Á¥ãー¡£
Åìµþéº½ÑÂç³ØÀèÃ¼·Ý½ÑÉ½¸½²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥Þ¥Ê¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥óÆþ¼Ò¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¡£¼ç¤Ë¼Ì¿¿¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²èÁü½èÍý¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÉ÷·Ê¤Î¼Ì¿¿À©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2007Ç¯¥¨¥×¥½¥ó¥«¥éー¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2007 º´ÆâÀµÊ¸¾Þ¡¢2019Ç¯THE REFERENCE ASIA¡ÖPHOTO PRIZE 2019¡×¥Ê¥¿¥êー¡¦¥Ïー¥·¥å¥Éー¥Õ¥¡ーÁªÍ¥½¨ºî ¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¼Ì¿¿½¸¡ØTOKYO NUDE100¡Ù(¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º)½ÐÈÇ¡£
http://rumiando.com
https://www.instagram.com/andytrowa/
µÈ³ÚÍÎÊ¿¡ÃYohei Kichiraku
1979Ç¯¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¼Ì¿¿³Ø²ÊÂ´¶È¡£¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¤Ë¡ÖPHOTOBOOKS OF 2016¡×¡ÖJapan Photo Award¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¼Ì¿¿¿·À¤µª Í¥½¨¾Þ¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£¼Ì¿¿½¸¡ØBIRDS¡Ù¡Ê2015Ç¯¡¢amana¡Ë´©¹Ô¡£¸ÄÅ¸¤Ë¡ÖFormless¡×¡Ê2016Ç¯¡¢Åìµþ¡Ë¡¢¡ÖBIRDS¡×¡Ê2015Ç¯¡¿2014Ç¯¡¢Åìµþ¡Ë¡£¥°¥ëー¥×Å¸¤Ë¡ÖÀõ´Ö¹ñºÝ¥Õ¥©¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡×¡¢¡ÖModern Ornithologies¡×¡Ê2017Ç¯¡¢±Ñ¡ËÂ¾¡£
¾®ÃÓ·òÊå¡ÃKensuke Koike
1980Ç¯Ì¾¸Å²°À¸¤Þ¤ì¡£
¸½ºß¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¸½ÂåÈþ½Ñºî²È¡£¼Ì¿¿¤ä³¨ÍÕ½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¡¢¡Ö²¿¤â²Ã¤¨¤º¡¢²¿¤â¼è¤ê½ü¤«¤º¡ÊNo More, No Less¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Î¤â¤È¡¢¥«¥Ã¥È¤ÈºÆ¹½À®¤Î¤ß¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆÈ¼«¤Î¥³¥éー¥¸¥åºîÉÊ¤Ç¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ÎåÌÌ©¤Ç»íÅª¤ÊºîÉÊ¤Ï¡¢»ë³Ð¤Îºø³Ð¤È¸½¼Â¤Î¶³¦¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢´ûÂ¸¤Îµ²±¤ä¥¤¥áー¥¸¤Ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£
TOKYO PHOTOGRAHIC RESEARCH
TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¡¦¾®»³ÂÙ²ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¤¯¼Ì¿¿É½¸½¤Ë·È¤ï¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡£¡ÖÅÔ»Ô¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê¥ê¥µー¥Á¡×¤ä¡Ö¸½Âå¼Ì¿¿¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÃµµá¡×¤Ê¤É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤¤À¸«¤ÌÅÔ»Ô¤È¼Ò²ñ¤È¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤òÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÅ¸Í÷²ñ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ê¥µー¥Á¤ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¡¢³Æ¹ñÂç»È´Û¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÈþ½ÑÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢6Ç¯´Ö¤Ç60·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÌó70Ì¾/ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤È¤È¤â¤Ë¼Â»Ü¡£¶áÇ¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡ØYURAKUCHO ART SIGHT PROJECT Vol.05¡Ù¡ÊYURAKUCHO PARK¡¢Åìµþ¡¢2025¡Ë¡¢¡ØNew Anxieties¡ÙÅ¸¡ÊN/A & FF Seoul¡¢¥½¥¦¥ë¡¢2025¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦ÆüËÜ¹ñ¸ò¼ùÎ©160¼þÇ¯µÇ° ¼Ì¿¿Å¸¡ØSUPER NATURAL!¡Ù¡ÊYAU CENTER¡¢Åìµþ¡¢2024¡Ë¤Ê¤É¡£º£²ó¤Ï¾®»³ÂÙ²ð¡¢ÃÛ»³¾ÌÂÀ¡¢²Ï¸¶¹§Åµ¡¢3Ì¾¤Î¼Ì¿¿²È¤¬±§ÏÂÅç¤ò¥ê¥µー¥Á¤·¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¿·ºî¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
https://tokyophotographicresearch.jp/(https://tokyophotographicresearch.jp/)
ßÀÅÄÍ´»Ë¡ÃYuji Hamada
1979Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©°é¤Á¡£2003Ç¯¤ËÆüËÜ³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¼Ì¿¿³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¡£Ä¹»þ´ÖÏª¸÷Ãæ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥ßÇó¤ò»³¤Ë¸«Î©¤Æ¼Ì¿¿¤Î¿¿¼ÂÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤òÊªÍýÅª¤Ë»°Ëç¤Î¥ì¥¤¥äー¤ËÊ¬²ò¤·ºÆ¹½À®¤·¤¿¤ê¡¢ÅìµþÏÑ¤Î³¤¿å¤ò»È¤Ã¤Æ´¶¸÷±Õ¤òºî¤êÂÀÍÛ¤Ç¾Æ¤¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿Æü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¸½Áü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤Î¸¶Íý¤Ë´ð¤Å¤³µÇ°¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼«¿È¤Îµ²±¡¢¶öÁ³¤Ê¤É¤ò²ð¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½µ¡Ç½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥Æ¥£¥Ö¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¡Ölight there¡×(2023, fragile books)¡¢¡ÖPrimal Mountain¡×(2019, torch press)¡¢¡ÖC/ M /Y¡×(2015, fw photography)¡¢¡Öphotograph¡×(2014, lemon books)¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜ¾ëÄ¾µ¨¡ÃNaokii Honjo
1978Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¼Ì¿¿³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥ÈÀì¹¶½¤Î»¡£¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤äË¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤ëÀõ¤¤Èï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤òÍÑ¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤Ç¡¢¼Âºß¤ÎÅÔ»Ô¤äÉ÷·Ê¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥ª¥é¥ÞÌÏ·¿¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯¡¢¼Ì¿¿½¸¡Øsmall planet¡Ù¤ÇÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°Ê¹ß¡¢ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ä¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¡¢¼«Á³É÷·Ê¤òÆÈÆÃ¤Î»ë³Ð¸ú²Ì¤ÇÂª¤¨¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î¶³¦¤òÃµ¤ë¡£¼ç¤Ê¸ÄÅ¸¤Ë¡¢¡Ö¡Êun¡Ëreal utopia¡×¡ÊÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡¢2022¡Ë¤Ê¤É¡£
¿¹»³ÂçÆ»¡ÃDaido Moriyama
1938Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£¼Ì¿¿²È¡¦´äµÜÉðÆó¡¢ºÙ¹¾±Ñ¸ø¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ1964Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¼Ì¿¿»¨»ï¤Ê¤É¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¡¢1967Ç¯¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó·à¾ì¡×¤ÇÆüËÜ¼Ì¿¿ÈãÉ¾²È¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£1968-70Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿Æ±¿Í»ï¡Ø¥×¥í¥ô¥©ー¥¯¡Ù¤Ë»²²Ã¡¢¥Ï¥¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤äÁÆÎ³»Ò²èÌÌ¤ÎºîÉ÷¤Ï¡È¥¢¥ì¡¦¥Ö¥ì¡¦¥Ü¥±¡É¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¸½ÂåÈþ½ÑºâÃÄ¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¹ñºÝ¼Ì¿¿¥»¥ó¥¿ー¡ÊICP¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè28²ó¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¾ÞÀ¸³¶¸ùÀÓÉôÌç¤òÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¡£2012Ç¯¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤È¤ÎÆó¿ÍÅ¸¡ÖWilliam Klein + Daido Moriyama¡×¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Æー¥È¡¦¥â¥À¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î¶¥±é¤ÏÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£2016Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¸½ÂåÈþ½ÑºâÃÄ¤Ë¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¸ÄÅ¸¡ÖDAIDO TOKYO¡×Å¸¤ò³«ºÅ¡£2018Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤è¤ê·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¡Ö¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯¡¢¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥ÉºâÃÄ¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¤ÎMEP¡Ê¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡Ë¤Ë¤ÆÅì¾¾¾ÈÌÀ¤È¤ÎÆó¿ÍÅ¸¡ÖTokyo: ¿¹»³ÂçÆ»¡ÜÅì¾¾¾ÈÌÀ¡×¤ò³«ºÅ¡£2022Ç¯¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ä¥íー¥Þ¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¢ËÌµþ¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
IMA next
¼Ì¿¿»¨»ï¡ØIMA¡Ù IMA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2012Ç¯°ÊÍè¡¢¡ÈLIVING WITH PHOTOGRAPHY¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¥¢ー¥È¥Õ¥©¥È¤È¿Æ¤·¤àÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿»¨»ï¡ØIMA¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½Ü¤Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î¿·¤·¤¤¼Ì¿¿É½¸½¤òËè¹æ¾Ò²ð¡Ê¸½ºß¤ÏÇ¯2²óÈ¯¹Ô¡Ë¡£¼ã¼ê¼Ì¿¿²È¤ÎÈ¯·¡¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿IMA ONLINE¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¼Ì¿¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤äµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IMA¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¼Ì¿¿¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
IMA next¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿²È¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢IMA next¤ÈUWAJIMA SIGHTS 2025¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¡£º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖUWAJIMA SIGHTS 2025¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤òÌä¤ï¤º¹¤¯¸øÊç¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢1Ëç¤Ç¤â¥·¥êー¥º¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤Î¼«¿®ºî¤ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ì¿¿¤Î¸½ºß¤È¸þ¤¹ç¤¦¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î19Æü～9·î21Æü
https://ima-next.jp/
±§ÏÂÅç¥Õ¥©¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 UWAJIMA SIGHTS ¤È¤Ï
±§ÏÂÅç¥Õ¥©¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 UWAJIMA SIGHTS ¤Ï¡¢±§ÏÂÅç¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢ー¥È¥Õ¥©¥È¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼Ì¿¿²È¤¿¤Á¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È²½¡£
Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ÈË¤«¤ÊÊë¤é¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿±§ÏÂÅç¤Ç¡¢¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ûÀ®³µÇ°¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¼Ì¿¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§±§ÏÂÅç¾ë¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ
¥Æー¥Þ¡§Islands in Motion ― Æ°¤½Ð¤¹¸Î¶¿
¼çºÅ¡§±§ÏÂÅçART¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¸ø¼°HP¡§https://uwajima-art-project.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/uwajima_art_project/
¤ªÌä¹ç¤»Àè
±§ÏÂÅçART¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¡Ê±§ÏÂÅç»Ô »ÔÄ¹¸ø¼¼¡Ë
TEL¡§0895-49-7085¡¡MAIL¡§art-project@city.uwajima.lg.jp