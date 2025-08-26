¥Õ¥©¥ê¥¦¥à¤¬¹°Á°»Ô¤Ë¿·Àß¤¹¤ëAI¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ÎÎ©ÃÏ¶¨Äê¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§»°¹¥¹ÀÏÂ¡¢°Ê²¼¥Õ¥©¥ê¥¦¥à¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ª¤è¤Ó¹°Á°»Ô¤ÈÎ©ÃÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢Ä´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ê¥¦¥à¤¬¹°Á°»Ô¤ËAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤òÀßÎ©¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¡Ë¹°Á°»ÔÄ¹ Ý¯ÅÄ¹¨¤µ¤Þ¡ÊÃæ±û¡Ë¥Õ¥©¥ê¥¦¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO »°¹¥¹ÀÏÂ¡Ê±¦¡ËÀÄ¿¹¸©ÃÎ»ö µÜ²¼½¡°ìÏº¤µ¤Þ ÂåÍý¡§·ÐºÑ»º¶ÈÉôÄ¹ ¾åÂô¸¬°ì¤µ¤Þ
¥Õ¥©¥ê¥¦¥à¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ËË¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ê»ÈÌ¿¡Ë¤ò·Ç¤²¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¼ãÇ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤ÈÏ«Æ¯»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤è¤ëÃÎÅªÀ¸»º¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£½Ì¾®¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤ë²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÃÎÅªÀ¸»º¤Ë½¾»ö¤¹¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¼õÃíÁý¤È¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤ÎµÞ³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¥ê¥µー¥Á¤Î·ë²Ì¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎËÉÙ¤µ¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¡¢¤½¤·¤Æ¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½À¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¹°Á°»Ô¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È½ê¤Ç¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤ò°·¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¥Çー¥¿¤ÎÁ°½èÍý¡¢AI¤Î½ÐÎÏÆâÍÆ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê¥¬ー¥É¥ìー¥ë¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¿Í¤Ë¤è¤ëºî¶È¤ØÂ¨ºÂ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÂÎÀ©¡Ê¥µー¥¥Ã¥È¥Ö¥ìー¥«ー¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¤äFAS¤Ø¸þ¤±¤¿M&A´ØÏ¢»ñÎÁ¡Ê¥Æ¥£ー¥¶ー¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥á¥â¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤ÎºîÀ®¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤ÎÄ´ºº¡¦¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹°Á°»Ô¤Ç¤Î»ö¶È³«»Ï¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë200Ì¾°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ÈÇä¾å¹â20²¯±ß°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§¹°Á°¥ªー¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¡ÊAugmentation Center¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶ÈµòÅÀ¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô±ØÁ°Ä®10-5 ÆüÀìÏ¢¥Ó¥ë4F
¹°Á°±Ø¤«¤é650m¡¢¤¨¤¤É¤Æ¥×¥í¥à¥Êー¥É±è¤¤¡¢¥Ò¥í¥í¸þ¤«¤¤
µ¡Ç½¡¡¡¡¡§AI¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
Ä´°õ¼°¤Î³µÍ×
Æü»þ¡¡¡§2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡¡¡§¹°Á°»ÔÌò½ê
½ÐÀÊ¼Ô¡§
¡¦ÀÄ¿¹¸©ÃÎ»ö µÜ²¼½¡°ìÏº¤µ¤Þ¡ÊÂåÍý¡§·ÐºÑ»º¶ÈÉôÄ¹ ¾åÂô¸¬°ì¤µ¤Þ ¡Ë
¡¦¹°Á°»ÔÄ¹ Ý¯ÅÄ¹¨¤µ¤Þ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO »°¹¥¹ÀÏÂ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à ¼èÄùÌòCOO ÅÄÃæ·ò±Ù
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à ¼¹¹ÔÌò°÷ âÃ°æ½¤Æó
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー Ì§ÅÄÄ¾Èþ
´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢£ÀÄ¿¹¸©ÃÎ»ö µÜ²¼½¡°ìÏº¤µ¤Þ
¡ÊÂåÍý¡§·ÐºÑ»º¶ÈÉôÄ¹ ¾åÂô¸¬°ì¤µ¤Þ ¡Ë
ËÜÆü¡¢ÃÏ¸µ¹°Á°»Ô¤ÎÝ¯ÅÄ»ÔÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à¤È¤Î»ö¶È½ê³«Àß¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´î¤Ð¤·¤¯¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£µ®¼Ò¤Ë¤Ï¡¢È¬¸Í»Ô¤Î»ö¶È½ê³«Àß°ÊÍè¡¢300Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ËÜ¸©·ÐºÑ¤ØÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¹°Á°»Ô¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ë¿·»ö¶È½ê¤¬¡¢AI¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇ½ÅÍ×µòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»Ç¤¤¡¢µ®¼Ò¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸©¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀÄ¿¹¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îµ®¼Ò¤Î¤´·èÃÇ¤Ï¡¢ËÜ¸©¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿·¤·¤¤»Å»ö¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Ö¿·»þÂå¤Î¼Â¸½¡×¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏ¸µ¹°Á°»Ô¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¶È½ê¤Î±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹°Á°»ÔÄ¹ Ý¯ÅÄ¹¨¤µ¤Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à¤È¤Î´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢µ®¼Ò¤ÎÀÄ¿¹¸©Æâ£²µòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë»ö¶È½ê¤ò¡¢¤³¤Î¹°Á°»Ô¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹°Á°»Ô¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¹â¹»Â´¶È¤òµ¡¤Ë¸©³°¤Ø¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÃÏ¸µ¤ÇÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹°Á°»Ô¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢µ®¼Ò¤¬´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë±è¤¤¡¢¡Ö°ìÅÙ¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ç¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹°Á°»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¶¨Äê¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹°Á°»Ô¤Ç¤Ï¡Ö·ò¹¯ÅÔ»Ô ¹°Á°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿Æ¯¤¯¾ì¤Î³ÎÊÝ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ®¼Ò¤¬¡¢¤³¤Î¹°Á°¤ÎÃÏ¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Âç¤¤¯¤´È¯Å¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤êµ§Ç°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO »°¹¥¹ÀÏÂ
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿Í¤Èµ»½Ñ¤Ç¡¢¼«Í³¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¹°Á°µòÅÀ³«Àß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¹°Á°¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¹°Á°¤«¤éÆüËÜÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à¤Î³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ê¥¦¥à
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®1-12-4 Âè2Ä¹Ã«Àî¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO »°¹¥¹ÀÏÂ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2010Ç¯12·î1Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§89,926,000±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.folium.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼õÂ÷»ö¶È
¡¦¥³ー¥ë¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼õÂ÷»ö¶È
¡¦¥íー¥³ー¥É³«È¯¤Î¼õÂ÷»ö¶È
¡¦M&AÍÑ¥Æ¥£ー¥¶ー¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥á¥â¥é¥ó¥À¥àºîÀ®¤Î¼õÂ÷»ö¶È
¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒÍÑ¥ê¥µー¥Á¡¦¥¹¥é¥¤¥ÉÀ©ºîÅù¤Î¼õÂ÷»ö¶È
¡¦·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌçÍÑ¥ê¥µー¥Á¡¦»ñÎÁºîÀ®¤Î¼õÂ÷»ö¶È
¡¦ESG¥¹¥³¥¢»»Äê¡¦³ÊÉÕ¿äÄê¡¦ÃºÁÇ²ñ·×¤Î¼õÂ÷»ö¶È
¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼õÂ÷»ö¶È
¼çÍ×¼è°úÀè
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á´ë¶È
¡¦EC¥µ¥¤¥È´ë¶È
¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹
¡¦¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹´ë¶È
¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー±¿±Ä´ë¶È
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯´ë¶È¡¢¥Äー¥ë¥Ù¥ó¥Àー
¡¦Åê»ñ¶ä¹Ô¡¢FAS¡¢¶âÍ»µ¡´Ø
¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦¾å¾ì´ë¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¡¢Â¿¿ô
