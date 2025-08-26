¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤¬9·î8Æü～11·î5Æü¤Þ¤Ç¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êーÀßÎ©50¼þÇ¯µÇ°Å¸III¡ÖÀï¸å¤ÏÂ³¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡×¤ò³«ºÅ ― Â´¶ÈÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¤¬Âª¤¨¤¿Àï¸å¤ÎÆüËÜ ―
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡Ë¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー50¼þÇ¯µÇ°Å¸Ⅲ ¡ØÀï¸å¤ÏÂ³¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¡£¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢1945Ç¯¤«¤é1975Ç¯¤Î30Ç¯´Ö¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎÉ½¸½¤È»þÂå¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡¢½ªÀï¤Î1945Ç¯¤«¤é¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー¤¬ÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿1975Ç¯¤«¤é¤Î30Ç¯´Ö¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤òµ¡¤Ë¤½¤ÎÆâ¼Â¤ò¾Ê¤ß¡¢¼Ì¿¿²È¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤È»þÂå¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤â¤Î¡£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¾¾Â¼µ×Èþ¡¢°ÂÃ£ÍÎ¼¡Ïº¡¢ÂçÄÔÀ¶»Ê¡¢ÃæÃ«µÈÎ´¡¢Î©ÌÚµÁ¹À¡¢ÅÄ¾ÂÉðÇ½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¼Ì¿¿²È14¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿ºîÉÊÌó70ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー¤¬³«´Û¤·¤¿1975Ç¯¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬°ìÃÊÍî¤·¹ñÌ±¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Êª¼ÁÅª½¼Â´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿º¢¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î½ª·ë¤ËÈ¼¤¤¡ÖÀ¯¼£¤Îµ¨Àá¡×¤¬ÂàÄ¬¤·¤Æ¤æ¤¯»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿É½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢1945Ç¯¤«¤é75Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÀêÎÎ´ü¤«¤éÀï¸åÉü¶½´ü¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤È¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ê¥º¥à¼Ì¿¿¤«¤éVIVO¡¢PROVOKE¡¢¥³¥ó¥Ý¥é¼Ì¿¿¤Ø¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀêÎÎ²¼¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤äÊ¸²½¤¬¹¤¯¿¼¤¯º¬¤Å¤¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯ÂçÎÌ¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿²È¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤È¤Î³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¤é¤ÎÉ½¸½¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â»äÅª¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢´ë²èÅ¸¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±Å¸¤Î´ë²è´Æ½¤¤Ï¼Ì¿¿³Ø²Ê¤Î¾®¸¶¿¿»Ë½Ú¶µ¼ø¤¬Ì³¤á¡¢Å¸¼¨¹½À®¤Ë¤ÏÂç³Ø±¡·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ²Ê¤Î³ØÀ¸5¿Í¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢Å¸Í÷²ñ¤ÎÆâÍÆ¤Î·èÄê¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤ÎÄ´ºº¡¦ÁªÄê¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¹½À®¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー¤Ï1975Ç¯¡¢Æ±ÂçÂ´¶ÈÀ¸¤Î¼Ì¿¿²È¡¦ºÙ¹¾±Ñ¸ø¡ÊÅìµþ¹©·ÝÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー½éÂå´ÛÄ¹¡Ë¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼Ì¿¿¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¡×¤ò¼ý½¸¡¦¸ø³«¤¹¤ë¾ïÀß»ÜÀß¤È¤·¤Æ³«Àß¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡ÖÇîÊª´ÛÁêÅö»ÜÀß¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ß¥¢ー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦µæ¤Î»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¡´ë²èÅ¸¡Ö¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー50¼þÇ¯µÇ°Å¸Ⅲ ¡ØÀï¸å¤ÏÂ³¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡×
¡¦²ñ´ü¡§ 2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～ 11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦»þ´Ö¡§ 10:00～19:00
¡¦µÙ´ÛÆü¡§ ÌÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¡¢9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¢¨¤¿¤À¤·¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï³«´Û
¡¦Æþ¾ì¡§ ÌµÎÁ
¡¦²ñ¾ì¡§ Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー
¡¡¢©164-8678¡¡ÃæÌî¶èËÜÄ®2-4-7¡¡5¹æ´Û¡Ê·Ý½Ñ¾ðÊó´Û¡Ë2F
¡¦¼çºÅ¡§ Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.shadai.t-kougei.ac.jp/about.html
¡ü¡Ú¼ç¤Ê½ÐÅ¸ºî²È¡Û
¡¡°ÂÃ£ÍÎ¼¡Ïº¡¢°¤ÇÈº¬¾»¹ã¡¢ÀîÅÄ´îµ×¼£¡¢ÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¡¢Î©ÌÚµÁ¹À¡¢ÅÄ¾ÂÉðÇ½¡¢ÅÚÌç·ý¡¢ÃæÃ«µÈÎ´¡¢Â¼°æ½¤¡¢¾¾Â¼µ×Èþ¡¢¿¹»³ÂçÆ»¡¡¤Û¤«
¡û´ë²è´Æ½¤¡§ ¾®¸¶¿¿»Ë ½Ú¶µ¼ø
¡û´ë²è¶¨ÎÏ¡§ ²¦¹À¸®¡¢ÎÓ»Ö¹ë¡¢ç÷°Ë雯¡¢ºØÆ£Î¼ÂÀ¡¢ÎÂ±ÊÌÀ
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢ー¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡¡
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥áー¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
