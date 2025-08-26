¡ØSHINOBI Éü½²¤Î»Â·â¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤ÎÀè¹Ô¥¢¥¯¥»¥¹³«»Ï¡ª¡Ö¥á¥¿¥¹¥³¥¢¡×¤Ï89ÅÀ¤È¡¢2025Ç¯È¯Çä¤Î2D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ÇºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢PlayStation(R)5¡¿PlayStation(R)4¡¿Xbox Series X|S¡¿Xbox One¡¿PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥½¥Õ¥È¡ØSHINOBI Éü½²¤Î»Â·â¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¹ØÆþ¼Ô¸þ¤±¤ÎÀè¹Ô¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¥ì¥Ó¥åー½¸ÀÑ¥µ¥¤¥È¡ÖMetacritic¡×¤Ç89ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÁ´À¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¸½ºß¡¢XboxÈÇ¤Î¥¹¥³¥¢¡£¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSHINOBI Éü½²¤Î»Â·â¡Ù¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー
https://youtu.be/6Wnw7pR4GJ0
¢£¿Íµ¤¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¡õVTuber¤Ë¤è¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥×¥ì¥¤ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¿Íµ¤¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤äVTuber¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¤ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤á¤ëËÜºî¤ò¡¢¤¼¤ÒÇÛ¿®¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ¡§¤Ä¤ï¤Ï¤¹¤µ¤ó(https://www.youtube.com/watch?v=Z3iouvJUWDc)
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë21»þ¡§ÍÕ»³ÉñÎë¤µ¤ó¡Ê¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ë
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¡§¼ÒÃÛ¤µ¤ó¡Ü ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó ¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¡Ê¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ë
¢¨ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¡§Äï¼Ô¤µ¤ó¡Ê2BRO.¡Ë
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë12:59¤Þ¤Ç¤ËËÜºî¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢10%OFF¡Ê¢¨¡Ë¤Î2,970±ß¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ïÈÇ
¡¡PS5(R)¡¿PS4(R)¡§https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOV000001
¡¡Nintendo Switch¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066782
¡¡Xbox Series X|S¡¿Xbox One¡§https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9N26QS8MPTT9
¡¡Steam¡§https://store.steampowered.com/app/2361770/_/
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ
¡¡PS5(R)¡¿PS4(R)¡§https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOVDX0001
¡¡Nintendo Switch¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000027139
¡¡Xbox Series X|S¡¿Xbox One¡§https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9PH871JLFWPL
¡¡Steam¡§https://store.steampowered.com/app/2361770/_/
¢¨PlayStation(R)ÈÇ¤Î³ä°ú¤Ï¡¢PlayStation(R)Plus²ÃÆþ¼Ô¤Î¤ß¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Nintendo Switch(TM)ÈÇ¤ÏÀè¹Ô¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¸½ºß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇËÜºî¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡Ö¥¸¥çー¡¦¥à¥µ¥·¡×¤ÎÉü½²·à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÉÁ¤¯¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ÖÛ°¤ÎÎ¤¡×¤ò¡¢ÂÎ¸³ÈÇÀìÍÑ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØSHINOBI Éü½²¤Î»Â·â¡Ù¤È¤Ï¡©
ËÜºî¤Ï¡¢¥»¥¬¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Ù¥¢¡¦¥Ê¥Ã¥¯¥ëIV¡Ù¤Î³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ªLizardcube¤¬Â£¤ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£Éü½²¿´¤ËËþ¤Á¤¿°ì¿Í¤ÎÇ¦¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Î¼êÉÁ¤¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁ¡ºÙ¤«¤ÄÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥®¥ß¥Ã¥¯ËþºÜ¤ÇÍ·¤Ó¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¡¢Â¿ºÌ¤Êµ»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ó¥Ü¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÇÁÖ²÷¤Ê¥Ð¥È¥ë¡£¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¡¢ËÜ³ÊÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Ç¦¤ò¶Ë¤á¤·ÅÁÀâ¤ÎÇ¦¼Ô¡Ö¥¸¥çー¡¦¥à¥µ¥·¡×¤Ï¡¢¾Æ¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Â¼¤ÈÀÐ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿Ãç´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Éü½²¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£ÈæÎà¤Ê¤µð°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Ãç´Ö¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§SHINOBI Éü½²¤Î»Â·â
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PlayStation(R)5¡¿PlayStation(R)4¡¿Nintendo Switch(TM)¡¿Xbox Series X|S¡¿Xbox One¡¿PC¡ÊSteam¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë È¯ÇäÍ½Äê
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§
ÄÌ¾ïÈÇ¡¡3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ3,300±ß¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¡¡4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ4,400±ß¡Ë
¢¨PlayStation(R)4¡¿Xbox Series X|S¡¿Xbox One¡¿PC¡ÊSteam¡ËÈÇ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¡×¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Î¤ßÈÎÇä
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CERO¡§B¶èÊ¬¡Ê12ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shinobi-art-of-vengeance.sega.jp/
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£