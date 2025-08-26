²Æì»Ë¾å½é¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤¬Ç®¶¸¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡ªÎ°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡¢¥Ñ¥ë¥³¥·¥Æ¥£¤ÇÎò»ËÅª¸ø¼°Àï³«ºÅ¡ª
Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¥¹¥Ýー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´Ãæ¾ëÂ¼¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¡§ÁáÀî¼þºî¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¡¢31Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¥µ¥ó¥¨ー ±ºÅºÀ¾³¤´ß¥Ñ¥ë¥³¥·¥Æ¥£¡Ê2F ¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥¶¡Ë¤Ë¤Æ¡¢²Æì¸©Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¸ø¼°Àï¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÆü¾ï¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê´ÑÀïÊ¸²½¤ò²Æì¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¸ø¼°Àï³«ºÅ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¡Ö¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤ë¥µ¥ó¥¨ー±ºÅºÀ¾³¤´ß¥Ñ¥ë¥³¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤¦¡¢²Æì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë2F¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥¶¤Ë»î¹ç²ñ¾ì¤òÀß±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂîµå¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥é¥êー¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë2F¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥¶¤Ë¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÆ©²á·¿Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¾ïÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£»î¹çÅöÆü¤Ï¡¢Ç®Àï¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¹¹ð¤Ê¤É¤òÊü±Ç¤·¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë±é½Ð¡£ ¤Þ¤¿¡¢»î¹ç³«ºÅ¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥óµÚ¤Ó´ÛÆâÁ´29µòÅÀ¡Ê31¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤Ê¹ðÃÎ¤òÅ¸³«¤·¡¢³«ºÅ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¡×¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¾ì¤ò³¹Ãæ¤Ë¤·¤ß½Ð¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¡£º£²ó¤ÎÄ©Àï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æü¾ï¤«¤é³Ö¤¿¤ê¤Ê¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÊ¸²½¤ò²Æì¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌ´¤ÈÆ´¤ì¤ò¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÈóÆü¾ï¤Î¶½Ê³¤ò¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¤Î³¹¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¡¡»î¹ç³«»Ï¡§16:00 / 31Æü(Æü) »î¹ç³«»Ï¡§17:00
²ñ¾ì¡§¥µ¥ó¥¨ー ±ºÅºÀ¾³¤´ß¥Ñ¥ë¥³¥·¥Æ¥£¡Ê2F ¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥¶¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§ÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ / ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/st1/20250830-0831m/sitetop(https://l-tike.com/st1/20250830-0831m/sitetop)
¢¨ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡3³¬¤Ê¤É¤Î¾å¤«¤é¤Î´ÑÀï¡¢¥³ー¥È¼þ¤ê¤Î¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤Ï´ÑÀïÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¡¡ÁáÀî¼þºî¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ°´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¿´¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤¬¡¢¥µ¥ó¥¨ー ±ºÅºÀ¾³¤´ß¥Ñ¥ë¥³¥·¥Æ¥£ÍÍ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤Ê¤¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Âîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤¬»ý¤ÄÌµ¸Â¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¡¢Áª¼ê¤ÎÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥×¥ìー¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ç®¶¸¤ò¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥êー¥Ê¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ²á¤´¤¹¶õ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Í½´ü¤»¤Ì½Ð²ñ¤¤¤È´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Çã¤¤Êª¥«ー¥È¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥é¥êー¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆ·¤òµ±¤«¤»¡¢Æü¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»É·ã¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë»î¹ç³«ºÅ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Æì¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢T¥êー¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÎ°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤¬µ¯¤³¤¹²½³ØÈ¿±þ¤ò¡¢¤¼¤ÒÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¡¢²Æì¤Î¿·¤·¤¤Îò»Ë¤Î1¥Úー¥¸¤òÁÏ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡https://ryukyuasteeda.jp/(https://ryukyuasteeda.jp/)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹ ÁáÀî ¼þºî
½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´Ãæ¾ëÂ¼Æî¾å¸¶1112-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¾¾»³IIB1³¬
ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î23Æü
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú7364
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢T¥êー¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Áー¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Â¿¤¯¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÎÏÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Áí¹ç·¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡Ö²Æì¡ß ¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¡»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò ³è¤«¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸þ¾å¤äÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥µ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢²Æì¤Î·ÐºÑ³è À²½¤Ë´óÍ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢350¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò ³èÍÑ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç²ñ°÷¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´Ö¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£