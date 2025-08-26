HRBrain¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖHRBrain Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒHRBrain¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ËÙ ¹Àµ±¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖHRBrain Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Î¼ê·Ú¤µ¤ÈËÉÙ¤Ê³ä°úÆÃÅµ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤ÎËþÂÅÙ¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê
HRBrain¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¿Í»ö²ÝÂê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¡×¤ä¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¡¦ÄêÃå¡×¤ò·Ð±Ä¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤ÎHRBrain¥·¥êー¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤äUI/UX¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¡¢´ë¶È¤È½¾¶È°÷ÁÐÊý¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¡ÖHRBrain Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.hrbrain.jp/benefits
»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©ー¥àURL¡§https://www.hrbrain.jp/contact-document-benefits
²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê¡Ê´ë¶È¤Î²ÝÂê¤È½¾¶È°÷¤Î²ÝÂê¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡Ë
¶áÇ¯¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê¤ä¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤Î·ã²½¡¢¤½¤·¤Æ½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂÎ¸³¡ÊEX¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î²ÝÂê
- Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤Ë¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë
- À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢ºÎÍÑ¤äÄêÃå¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤
- ½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»Üºö¤Î¸ú²Ì¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
½¾¶È°÷¤Î²ÝÂê
- ¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤
- Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢À©ÅÙ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤
¡ÖHRBrain Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤È½¾¶È°÷ÁÐÊý¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½³µÍ×
¡ÖHRBrain Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ10ËüÅ¹ÊÞ°Ê¾å¤Î³ä°ú¡¦Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ø¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§1¡§´ë¶ÈÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
- Äã¥³¥¹¥È¡¦´ÊÃ±Æ³Æþ¡§ ¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Ç½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¿×Â®¤ËÆ³Æþ²ÄÇ½
- ±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÂçÉýºï¸º¡§ ½¾¶È°÷´ÉÍý¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ç°ì¸µ²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½
- ½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤È¿ÍºàÄêÃå¡§ Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ç½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
ÆÃÄ§£²¡§½¾¶È°÷Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
- ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¡§ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¯ー¥Ý¥ó¸¡º÷¡¦ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½
- ·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¡§ Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÀáÌó¤ËÄ¾·ë¤·¡¢½¾¶È°÷ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
- ËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¡§ Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò²ñ°÷¸ÂÄêÍ¥ÂÔ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤âÄó¶¡¡Ê¢¨·ÀÌó¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ÎÇÛÉÛÉÑÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡ÖHRBrain Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ïº£¸å¤âÄó·È¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤ä¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
HRBrain¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¤È¡¢½¾¶È°÷¤ÎË¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
HRBrain¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHRBrain¡×¤Ï¡¢¿Í»öÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢É¾²Á´ÉÍý¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¡¢¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢¥µー¥Ù¥¤¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Íºà¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ´ÉÍý¡¦³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀïÎ¬¿Í»ö¤Î¿ä¿Ê¤È·Ð±Ä¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿Í»ö¡¦·Ð±Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¿Ê²½¤È³È½¼¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
HRBrain ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHRBrain
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-5-19 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ ËÙ ¹Àµ±
ÀßÎ©¡§ 2016Ç¯3·î1Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.hrbrain.co.jp/(https://www.hrbrain.co.jp/)
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://www.hrbrain.jp/(https://www.hrbrain.jp/)
HRÂç³Ø¡§ https://www.hrbrain.jp/media
¿ÍÅª»ñËÜTIMES¡§ https://note.com/human_capital/