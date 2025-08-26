チャームポイントは″まるいほっぺた″宮城県出身22歳 「まるや そら」ミスマガジン2025 審査員特別賞を受賞!

株式会社スターレイプロダクション


スターレイプロダクション所属、まるや そら(22）が講談社ヤングマガジンのグラビアコンテスト「ミスマガジン2025」応募総数２８２６人中から審査員特別賞を受賞いたしました。


43年目を迎えた「ミスマガジン」は、これまで斉藤由貴さんや中川翔子さん、北乃きいさん、倉科カナさん、新川優愛さんらを輩出し、俳優やタレントの登竜門といわれている。



【まるや そらコメント】


応援してくださったみなさんにいい報告ができて本当によかったです


たくさんの応援ありがとうございました。


これからミスマガジン2025として1年間、精一杯頑張ります！よろしくお願いいたします！！



【まるや そらプロフィール】







生年月日 2003年8月6日


サイズ T154 B83 W60 H91


出身地 宮城県


趣味・特技 サウナ、ピアノ、アルトサックス、キーンとならない大きな声が出せる



・Instagram


https://www.instagram.com/sora_maruya_?igsh=ZjU1M3F1azR6OHk=


・TikTok


https://www.tiktok.com/@sora_maruya_?_t=ZS-8zC5CezqdBQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@sora_maruya_?_t=ZS-8zC5CezqdBQ&_r=1)


・X


https://x.com/sora_maruya_?s=21&t=qN8uDeYH5MnVs8b-JKKEnw(https://x.com/sora_maruya_?s=21&t=qN8uDeYH5MnVs8b-JKKEnw)




ミスマガジン公式HP


https://miss-maga.jp/winner2025/