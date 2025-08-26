開業日限定！ 10/3(金)宇都宮ブレックス戦 来場者全員に「THE FIRST GAME」Tシャツ＆ペンライトをプレゼント

トヨタアルバルク東京株式会社

2025年10月3日(金)TOYOTA ARENA TOKYOで開催する、りそなグループB.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第1節 宇都宮ブレックス戦GAME1では、「開業日限定記念Tシャツ・ペンライト」を来場者全員にプレゼントいたします。

新アリーナで実施する初の公式戦となるこの10月3日(金)は、新しいステージへと進むアルバルク東京の「THE FIRST GAME」。

Tシャツは、TOYOTA ARENA TOKYOの開業とアルバルク東京の新たな挑戦を象徴するデザインとなっており、この日だけの限定アイテムです。スタンドを赤く染めるペンライトとともに、最高の「ホーム」を創り上げましょう！

対象試合

りそなグループB.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第1節 GAME1

日程：2025年10月3日(金) 19:05TIPOFF

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

来場者プレゼント

注意事項- チケットをお持ちの方にお配りいたします。チケット不要な未就学児は配布対象ではございませんのでご注意ください。

チケットの購入はこちら :https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/AT/20251003