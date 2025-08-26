10/5(日) 宇都宮ブレックス戦「EXILE TRIBE」によるアフターライブ実施のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。



2025年10月5日（日）TOYOTA ARENA TOKYOで開催する、りそなグループB.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第1節 宇都宮ブレックス戦 GAME2の試合終了後に、「EXILE TRIBE」によるアフターライブを実施することが決定いたしました。

「EXILE TRIBE」 アフターライブ実施概要

日時

りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン 第1節 GAME2

2025年10月5日(日) 宇都宮ブレックス戦

試合終了 約15分後に開演予定

会場

TOYOTA ARENA TOKYO

参加アーティスト

EXILE（AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、 NESMITH 、SHOKICHI、SEKAI、TAIKI）※順不同

THE RAMPAGE

THE JET BOY BANGERZ

観覧方法

2025年10月5日(日)宇都宮ブレックス戦のチケット購入された方のみ、観覧可能です。

チケットの購入はこちら :https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/AT/20251005

注意事項

- アフターライブは、2025年10月5日(日) 宇都宮ブレックス戦の試合終了後に実施予定ですが、開始時間は試合の進行状況により前後する可能性があります。- ライブは、試合観戦時にご購入いただいた座席にてご観覧ください。移動や立ち見はご遠慮ください。- ライブ中の撮影・録音・録画は一切禁止とさせていただきます。- アフターライブ開始後再入場はできません。ライブ観覧をご希望の方は、試合終了後もそのままご着席ください。- アーティストへのプレゼントや差し入れはお受け取りできません。- 体調がすぐれない場合は、ご来場をお控えいただくか、スタッフまでお申し出ください。- その他、当日の運営状況によりご案内や対応が変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトまたはSNSをご確認ください。