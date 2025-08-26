ちょっと口さみしいときに食べたい、ほっこりおやつ　「甘じょっぱい 懐かし焼いか」

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区 会長兼社長：名取三郎）は、「甘じょっぱい 懐かし焼いか」を

9月8日（月）より全国で新たに発売いたします。

■開発背景

いかのおつまみは「お酒のおつまみ」として人気がありますが、「おやつ」や「小腹満たし」としても食べられています。「素材そのものの味わい」が楽しめる点や「たんぱく質が摂れる」といった健康的な点が、おやつとして受け入れられている理由だと考えています。

一方で、「噛み切りにくさ」「人前で食べにくいサイズ感」など、おやつとしての課題もあります。近年のおやつスタイルである「ながら食べ」や「ちょこちょこ食べ」に対応するために、人前でも気軽に食べられる新製品を発売しました。これにより、さらなるユーザー層の拡大を目指します。

■商品特長

▹ほぐれやすく食べやすい食感

しっかりロールをかけてほぐしました。

ほぐれやすいため、いかのおやつに不慣れな方でも食べやすいです。

また、場所や時間を問わず、いつでも気軽に「ちょこちょこ」食べられます。

▹どこか懐かしい 甘じょっぱい味わい

甘さのある、どこか懐かしい醤油味で、おやつにぴったりな味わいに仕上げました。

▹ちょこちょこたんぱく質が摂れる

1袋（15ｇ）でたんぱく質が9.8ｇ摂れます。おいしく・手軽にたんぱく質が摂れて、一石二鳥です。

■商品開発者コメント

Ｑ.苦労した点はどんなところですか？

どんなシーンでも気軽食べられるように工夫した点です。

いかのおつまみを食べていた際、電話がかかってきて、なかなか飲み込めず困ったことがありました。そんな体験から、『オフィスや人前でも気軽に食べられるいかのおやつがあればいいのに』と考えるようになりました。その想いを実現するために、食べやすさを追求して何度も試作を重ねました。

Q.こだわりのポイントを教えてください

いか本来の味わいを感じられつつ、おやつにもぴったりな甘じょっぱい味付けにこだわりました。甘みが強い昔ながらの「のしいか」と比べ、素材の味も楽しめるよう工夫しています。その結果、つまんだ時の手のべたつきも軽減され、より手軽にお楽しみいただけます。

（開発担当、製品企画担当）

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127928/table/53_1_ec7eb72e32979d39c0a72b380d91d700.jpg?v=202508260726 ]