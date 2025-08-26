【株式会社ジェイアールサービスネット岡山】笠岡駅に『石田製帽』期間限定ショップがオープン！！

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアールサービスネット岡山はこれまで地元名産品を使用した土産商品の開発や販売を通じて地域共生の取り組みを行ってまいりました。

この度、岡山県笠岡市に本社を構える老舗帽子メーカー「株式会社石田製帽（以下、石田製帽）」の期間限定ショップを2025年8月28日より笠岡駅構内にオープンいたします。

笠岡は明治時代から麦わらを使用したモノづくりが盛んな地域で、「石田製帽」は明治30年に創業し今日まで伝統を守り生産・販売を続けてこられました。そのような地域の伝統を県内外ひいては国内外の方々に広く知って頂きたいという思いのもと、この度期間限定ショップをオープンいたします。

本ショップでは、「石田製帽」が誇る職人の手仕事による帽子の数々を、実際に手に取ってご覧いただけるほか、人気定番モデルも販売予定です。通勤・通学の合間や観光の途中に、気軽に立ち寄れる駅ナカショップとして、地域の皆様との新たな接点を創出します。

１．開業日

2025年8月28日（木）午前10時から

２．営業日

月・木・金・土・日曜日

※定休日：火・水曜日（ただし祝日の場合は営業し、翌日が休み）

３．営業時間

午前10時から午後5時まで

４．出店期間

2025年8月28日（木）～2025年11月中旬頃

５．出店場所

JR笠岡駅構内（駅待合室横）

６．販売品

帽子、服、服飾雑貨等

【石田製帽 会社概要】

会社名

株式会社 石田製帽

代表者

石田 勝士

創業

明治30年

会社成立

平成４年４月 株式会社石田製帽 設立

所在地

〒714-0012

岡山県笠岡市小平井682

連絡先

TEL：0865-62-2088

FAX：0865-62-2381

Eメール：info@ishidaseibou.com

岡山県笠岡市。瀬戸内の温暖な気候に恵まれたこの土地で、明治30年の創業時より、長年麦わら帽子を製造。国内屈指の高い縫製技術力をベースに、素材の特徴を活かした、かぶり心地が良く、なおかつシンプルで美しいスタイルの帽子を作り続けています。 ミシンやプレス機、木型・金型など帽子作りに欠かせない大切な道具たち。手入れをしながら丁寧に使い、伝えています。