「ファミ通ゲーム白書2025解説」新開発のユーザー指標で解き明かすゲーム市場の変化と新たな可能性

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、9月3日（水）にセミナーを開催いたします。



詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20250903

■セミナー内容

ゲーム市場のトレンドが複雑化する中、ユーザーを深く理解し、的確なマーケティング戦略を立てることがヒット創出の鍵となります。

多くのゲーム関連企業に活用されている『ファミ通ゲーム白書』の最新2025年版から、ユーザー・マーケティングの章を弊社リサーチャーが分かりやすく解説。

今回は、弊社が独自に開発したゲームユーザー先行性指標「GEM（Game Engagement Monitor）」 を導入。ハード×デモグラ×ジャンルなど、様々な角度からユーザーをセグメント化し、市場構造の変化や今後のヒットのヒントをデータから読み解きます。

■このような方にオススメ

●ゲームメーカーで企画・マーケティング・プロモーションに携わる方

●最新のゲーム市場の動向を把握し、次の事業戦略や企画に活かしたい方

●『ファミ通ゲーム白書』の最新データや、その読み解き方にご興味のある方

■開催概要

名称：【ファミ通ゲーム白書2025 解説】新開発のユーザー指標で解き明かす、ゲーム市場の変化と新たな可能性

日時：2025年9月3日（水）14:00～15:00

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20250903

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp