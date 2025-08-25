神戸の当たる占い師｜2025年前半(1月～6月)の人気占いランキングを『マイシル占いポータル』にて公開

ポップコーン株式会社

ポップコーン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大澤陽平 https://ppcn.co.jp）は、2025年6月1日より、『神戸の(https://ppcn.co.jp/fortune/koube-fortune)当たる占い師(https://ppcn.co.jp/fortune/koube-fortune)｜2025年前半(1月～6月)の人気の占いランキング』を、公式サイト『マイシル占いポータル(https://ppcn.co.jp/fortune)』にて公開いたしました。

■調査レポートの概要

神戸の当たる占い師の口コミをもとに『マイシル占い(https://ppcn.co.jp/myshiru)』が監修調査レポートを作成しました。AI占いの解析とあわせて実施し、占いを探す方や占い師に相談した人のビックデータを解析しています。

口コミやアンケートの調査結果から、神戸の当たると評判のよい占い師の先生を、ランキング形式でご紹介します

2025年下半期を迎えるこの節目に、これまでの経験を活かしながら、 さらなる飛躍を目指すための指針として、ぜひご活用ください。

■公式占いサイト『マイシル占い』のご紹介

小学館との占いメディアや、au占いの運用などをマイシル占い編集部(https://ppcn.co.jp/fortune/author/ppcn)は、おこなってきました。

たくさんの占いサイトを運用する中で、信頼できる占い師の先生が活躍できる場所を作りたいと、当たる占い師の電話占いサイト『マイシル占い』をはじめました。

■監修者紹介 荻原美華

1993年生まれ。福岡県出身。占術家。

占い師一家に育ち、幼少期は占いの英才教育を受ける。デザイナー事務所で働きながら、趣味で友人の占いをしていたのが評判に。占い会社の監修を多く務める。

四柱推命やタロット占い、エンジェルナンバーを使った独自の占術で有名。いま「恐ろしいほど当たる占い師」として注目されている占い師の一人である。

■サービス概要

・コンテンツ名称：電話占い・チャット占いなら『マイシル占い(https://ppcn.co.jp/myshiru)』

・販売料金 ：利用時間に応じての金額

■ポップコーン株式会社について

2018年の創業以来、Webメディア事業を通信キャリアや大手出版社と実施しています。

2025年には、AIによる事業拡大を目指し、当たる占いサイト「マイシル(https://ppcn.co.jp/myshiru)」を買収。有名占い師を紹介するマイシル占いポータル(https://ppcn.co.jp/fortune)も新たに運用を開始しております。

上場企業と業務提携し、金融・投資の「お金のーと(https://ppcn.co.jp/money)」などを運用しています。

商 号 ： ポップコーン株式会社

本店所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5 601

代 表 者 ： 代表取締役 大澤陽平

U R L ： https://ppcn.co.jp/

設立年月日 ： 2018年2月1日

事 業 内 容 ： マーケティング事業の開発と提供、コンサルティング

