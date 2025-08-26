オンライン診療アプリ「SOKUYAKU」ANAマイレージクラブと連携。登録・利用でANAのマイルが貯まる
ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「ジェイフロンティア」）は、ジェイフロンティア提供のオンライン診療・服薬指導アプリ「SOKUYAKU（ソクヤク）」が、全日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表者：代表取締役社長 井上 慎一、以下 「ANA」）が提供するANAマイレージクラブとの連携を開始することをお知らせいたします。
総会員数約4,400万人。ANAマイレージクラブ会員（AMC会員）はANAグループ便へのご搭乗はもちろん、レストラン、ショッピングなど日常の様々なシーンでマイルを貯め、ご利用されております。
この度の連携により、2025年9月1日（木）から、オンライン診療アプリ「SOKUYAKU（ソクヤク）」で新規会員登録を行い、ANAマイレージクラブお客様番号を登録し、オンライン診療・服薬指導をご利用いただいた方には「ANAのマイル」が貯まるようになります。
■サービス概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5491/table/277_1_903370839e9048389a67f1c900b86c53.jpg?v=202508260656 ]
※1：ANAマイレージクラブお客様番号とは、10桁の番号です。
■積算条件
「SOKUYAKU」の利用毎に「ANAのマイル」を積算いたします。
条件および積算するマイルは下記の通りです。(※2,※3)
＜通常プラン＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5491/table/277_2_1e51a3fa254a5ac3a42a45402bd3008e.jpg?v=202508260656 ]
＜SOKUYAKUプレミアムプラン＞
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/5491/table/277_3_7cc855a4fda08e34d85cee13a0b8f6a6.jpg?v=202508260656 ]
※2：2025年9月1日（月）以降の会員登録、オンライン診療、服薬指導がマイル積算対象となります。
※3：会員登録、オンライン診療、服薬指導を実施した月の翌月末に、それぞれマイルが積算される予定です。
今後も「SOKUYAKU」では、お客様のニーズに応えるサービス提供を通じて、お客様の利便性と満足度向上に向けた取り組みを進めてまいります。
■「SOKUYAKU」とは
ジェイフロンティア株式会社が提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自
宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可
能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスで、提携数はクリニック・調剤薬局・
ドラッグストアで計21,000 店舗超となります。患者向けには、かかりつけ医・薬局の登録、お
くすり手帳の機能などを備えるほか、病院・クリニック・薬局向けに、予約管理機能や問診票
管理機能など、オンライン診療やオンライン服薬指導に必要な機能を提供しており、追加の設
備投資なしで簡単に導入していただけます。
アプリ名称：SOKUYAKU
iOS ：https://apps.apple.com/jp/app/sokuyaku/id1550447276
Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.customer.sokuyaku
価格 ：登録料、年会費無料、「SOKUYAKUプレミアム」プラン 月額550円（税込）
URL ：https://sokuyaku.jp/
ジャンル ：メディカル 医療
■会社概要
会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）
設 立：2008年6月
代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘
本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階
資本金：564百万円（2025年5月末時点）
ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/