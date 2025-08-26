2025年上半期 物流関連記事ランキングを発表！

株式会社BOD

人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す株式会社BOD（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中大善、以下BOD）は、業務効率化を支援するメディア「お役立ち情報」にて「2025年上半期 物流関連記事ランキング」を発表しました。トップ３にはピッキングやDM発送に関するコツや活用方法がランクインしました。

■物流関連記事ランキングトップ3

「お役立ち情報」はこちら :https://www.bod-grp.com/blog/2025年上半期 物流関連記事ランキング

【第１位】『差し込み印刷とは？活用例や応用方法を解説！』

差し込み印刷とは？活用例や応用方法を解説！

差し込み印刷は、業務を効率化するための重要な技術の一つです。この記事では、差し込み印刷の基本について詳しく解説します。差し込み印刷の概念や定義はもちろん、その重要性についても深堀りしてみましょう。

記事はこちら :https://www.bod-grp.com/blog/logistics/what-is-mail-merge/

【第２位】『検品作業のコツ｜ミスを軽減し、作業を効率化するために』

検品作業のコツ｜ミスを軽減し、作業を効率化するために

検品はさまざまな業種の物流プロセスにおいて、なくてはならない作業の一つに数えられます。検品は、商品やサービスの信頼に直結するもの。精度が低いとクレームにつながり、会社全体の信用問題に発展する可能性があることを考えると、非常に重要な位置付けになります。

記事はこちら :https://www.bod-grp.com/blog/logistics/inspect/

【第３位】『ピッキング作業とは？効率的なピッキングについて解説！』

ピッキング作業とは？効率的なピッキングについて解説！

ピッキング作業は、物流業界や倉庫管理などで重要な役割を果たす作業の一つであり、商品の出荷や在庫管理を効率的に行うために欠かせない作業です。しかし、ピッキングには多くの人員と時間が必要であり、ミスが起こりやすい作業です。この記事では、ピッキング作業の仕組みや手法について詳しく紹介していきます。

■編集部おすすめ記事

記事はこちら :https://www.bod-grp.com/blog/logistics/picking/

その他にも、編集部がおすすめする物流関連記事はこちらです。

『物流業界の人手不足にどう立ち向かう？今すぐ取り組める対策』

物流業界の人手不足にどう立ち向かう？今すぐ取り組める対策

近年、物流・運送業界では「人手不足」が深刻な課題となっています。業務量が増える一方で、ドライバーや倉庫作業員の確保が追いつかず、「現場が回らない」「残業が常態化している」といった声も多く聞かれます。本記事では、物流業界における人手不足の現状と、その背景にある構造的な課題を分かりやすく整理し、人手不足に立ち向かうための現実的な解決策を解説します。

記事はこちら :https://www.bod-grp.com/blog/logistics/labor-shortage/

『物流コストの最適化｜外部委託か自社対応か迷ったときの判断基準』

物流コストの最適化｜外部委託か自社対応か迷ったときの判断基準

物流コストの最適化について、自社対応と外部委託のそれぞれのメリット・デメリットから、アウトソーシングを成功させるためのチェックポイント、そして将来的な事業成長に向けた物流戦略について解説します。 物流コストの見直しを考える際の判断材料として、ぜひご活用ください。

■BODの物流代行サービス

記事はこちら :https://www.bod-grp.com/blog/logistics/cost-optimization/BODの物流代行サービス

BODでは、専任管理者が物流の全体工程を監督し、物流業務の効率化を実現します。入出庫変動の多い商品管理にも対応し、地の利を生かした拠点運営でコストを大幅に削減します。流通の過程で発生するキッティング・加工業務など、商品に応じた柔軟なカスタマイズも可能です。柔軟かつスピーディーな物流代行サービスをご提供いたします。

資料ダウンロードはこちら :https://secure.bod-grp.com/document/logistics

・物流代行サービス：https://www.bod-grp.com/service/logistics/

■今後の展望

今後もお客様の事業拡大と生産性の向上に向けて、総合アウトソーシング会社のBODだからこそできる情報発信を行いサポートしてまいります。BODは、アウトソーシング事業を通じて、お客様が安心してコア事業に専念できるよう努めてまいります。

