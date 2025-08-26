若手職員が制作！「立川市第５次長期総合計画」プロモーション動画・雑誌を公開しました！
立川市役所
長期総合計画プロモーション雑誌「MIRA（ミラ）」表紙
プロモーション動画サムネイル1
プロモーション動画サムネイル2
プロモーション動画サムネイル3
（参考）立川市第5次長期総合計画基本構想表紙
（参考）立川市第5次長期総合計画前期基本計画表紙
立川市では、10年後のまちの姿を描いた基本構想「魅力咲きほこり つどい華やぐまち 立川 ～新風を吹き込み 美風を守る～」を掲げ、市民の皆さまと共にまちづくりを進めながら、計画的な市政運営を推進しています。
このたび、若手職員が「長期総合計画って、言葉は聞いたことがあるけれど、実際にはどんなもの？」という素朴な疑問を市長に投げかける動画と雑誌を制作しました。これは、第5次長期総合計画を身近に感じ、内容を知るきっかけとなるよう、庁内向けのプロモーションとして企画したものです。
当初は庁内限定での展開を予定しておりましたが、多くの市民の皆さまにもぜひ長期総合計画に関心を持っていただきたいとの思いから、一般公開することといたしました。
未来の立川の姿を一緒に考える第一歩として、ぜひ動画や雑誌をご覧ください。
プロモーション動画・雑誌掲載ページ：https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/sesaku/1006565/1025164.html(https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/sesaku/1006565/1025164.html)
立川市第5次長期総合計画：https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/sesaku/1006565/index.html(https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/sesaku/1006565/index.html)
