白金台・THE Tender HOUSE 開業10周年 10のトピックス「Essence of “Ten”der」
全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営する白金台プラチナ通りにある「THE Tender HOUSE （ザ テンダーハウス）」（以下、TTH）は、2025 年に10 周年を迎えました。これまでの感謝とこれからの出会いに向けてTTHらしさを届ける1年をテーマに、『Essence of “Ten”der（エッセンス オブ テンダー）』と称して、年間を通しイベントや特別メニューなど“Ten（10）”のトピックスを提供させていただきます。
TTHでは、“The Quality of Status”をテーマに、知的で豊かな感性を持つ人が集う空間と、これまでにない新たな上質さを大切にしてまいりました。開業10周年となる今年は「Essence of “Ten”der」というコンセプトを掲げ、10年間の記憶を辿り灯りをともす「第1章 はじまりの刻（とき）」から始まる全3章構成を１年を通して展開。TTHをご利用いただいた皆さまをはじめ、地域の皆さまとの“ご縁”と“絆”を改めて紡ぎ、未来へ繋ぐ1年を創り上げてまいります。
開業10周年記念「Essence of “Ten”der」
「第1章 はじまりの刻（とき）」では、1dayイベント『Tenderlien（テンダリアン）』を開催。また、10周年を記念し、「THE Tender HOUSE ダイニング（ザ テンダーハウス ダイニング）」と「白金然荘」では特別な一夜にふさわしい贅沢なコースをご用意いたしました。感謝の想いを込めたイベント・プランを、ぜひこの機会にご堪能ください。
1日限りの特別イベント『Tenderlien』開催
「第1章 はじまりの刻（とき）」のプロローグを飾る2025年9月23日（火・祝）にはイベント『Tenderlien』を開催。当レストランの人気メニューをご堪能いただけるオリジナルビュッフェや、バーテンダーが創りあげたイベント限定オリジナルカクテルも登場。想いや記憶をかたちにするワークショップなど、“Ten（10）”のコンテンツをご用意しております。各ブースに設置しているスタンプラリーでスタンプを集めて参加できるコンテンツもお楽しみください。
■おすすめコンテンツ
・オリジナルビュッフェ＆オリジナルカクテル
10周年を記念し、魚介のセビーチェやペルーサンドウィッチなど、歴代の人気メニューや特別コースから厳選した逸品をビュッフェスタイルでお届け。また、施設や季節、テーマカラーをモチーフにしたカクテルは、香り・味わい・彩りすべてにTTHの物語が宿る特別な仕上がりです。
・Time Letter
1年後の自分に届けて専用のポストカードに綴った手紙をスタッフが大切にお預かりし、1年後にご自宅へ郵送。お客様と未来を繋ぐきっかけを提供いたします。
・Alcohol Ink Art Workshop／Tea Blending Workshop
筆を使わず創りあげるアルコールインクアート体験と、数種類の茶葉やハーブ、スパイスを自由に組み合わせるティーブレンド体験をお楽しみいただけます。
■他コンテンツ
記憶に残る出来事やお客様とのエピソード、節目となった瞬間を集めた歴史年表“THE Tender HOUSE 10th Story”や、自由にメッセージを綴っていただく“10th Anniversary Message Board”、 この日だけのとっておきの景色を写真に残していただく“Original Photo Spot”など“Ten（10）”のコンテンツをご用意しております。
＜イベント詳細＞
・日程…2025年9月23日（火・祝） 11:00～16:00 ※入退場自由
※ビュッフェのみ90分制（11:00-12:30 / 12:00-13:30 / 13:00-14:30 / 14:00-15:30）
・料金…大人1名5,500円（中学生以上） 小学生1名2,000円 未就学児無料
予約サイト :
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02eqx1yn4eh41.html
10周年公式ページ :
https://www.tender-house.jp/10th-anniversary/
「THE Tender HOUSE」「白金然荘」10周年特別プランTHE Tender HOUSE DINING
ペルー料理の奥深い魅力を、この機会により身近にご体感いただける特別コースをご用意。鮮度際立つ魚介をペルーらしい爽やかな酸味で仕立てた「セビーチェ」や、小麦の甘みを感じるペルー風パスタ「タヤリン」、締めくくりには滑らかな口どけが心地よい「ぺルビアンアイス」をご用意いたしました。
・期間…2025年10月31日（金）まで
・時間…月～金 17:30～22:00(L.O.21:00)
土日祝日 18:00～22:00(L.O.21:00)
・料金…1名\5,000（税・サービス料込）
予約サイト :
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3990/463251
白金然荘
毎月ひとつの都道府県をテーマに、その地の旬の食材や伝統の技法を巧みに取り入れた月替わりディナーコースをご用意。
オリーブの恵みを受けて育った希少な国産黒毛和牛「オリーブ牛」を、氷温熟成により旨みを極限まで引き出しました。サーロインとフィレ、二種類の部位を食べ比べていただくことで、繊細な脂の甘みと、とろけるようにやわらかな肉質をご堪能いただけます。
・期間…2025年9月30日（火）まで
・時間…17:30～22:00(最終入店20:00)
・料金…1名\18,000（税・サービス料込）
予約サイト :
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3991/462843
施設概要
施設名 THE Tender HOUSE DINING
住所 〒108-0071
東京都港区白金台4-19-16ザ テンダーハウス 1F
電話番号 03-6455-7728
営業時間 朝 食 8:00～10:30(L.O.10:00)
ランチ 11:00～14:30(L.O.14:00)
カフェ 15:00～17:00(L.O.16:30)
ディナー 月～金 17:30～22:00(L.O.21:00)
土日祝日 18:00～22:00(L.O.21:00)
公式サイト https://www.tender-house.jp/dining/
施設名 白金然荘
住所 〒108-0071
東京都港区白金台4-19-16 ザ テンダーハウス 3F
電話番号 03-6455-7724
営業時間 ディナー 17:30～22:00(最終入店20:00)
※前日20時までにご予約がない場合は休業いたします
公式サイト https://www.tender-house.jp/shirokane-zensou/
運営会社概要
■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ
■設立：1997年7月1日
■ファウンダー：杉元 崇将
■代表取締役社長：西村 輝夫
■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F
■従業員数：972名（2025年5月1日現在）
■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業
■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/
■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons
X https://x.com/pdp_kandou
YouTube https://www.youtube.com/positivedreampersons
Instagram https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/