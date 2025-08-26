長崎・2児母の挑戦「BlueStyle」――韓国子ども服と全国ファッションショー、アイドルプロデュースで子どもを輝かせる

BlueStyle

長崎市在住の田中が手掛ける「BlueStyle」は、

韓国子ども服のセレクト販売と、全国規模でのファッションショー、さらにキッズアイドル育成を行うネットショップ兼プロデュース事業です。

私（田中）は12歳と11歳の年子を持つ母で、もともと韓国服や海外の洋服が好きで人と被らない個性的な服を自分の子どもにも着せていました。

「同じように個性的な服を楽しみたい保護者が多いのでは」と考え、2020年にネットショップを立ち上げました。

また、若いころにウエディングドレスのモデルを経験した私（田中）は、九州ではファッションショーの機会が少なく、

芸能を目指す子どもたちが舞台経験を積む場が限られていることに気づきました。

2021年から各地ファッションショーに営業をし独学にて出展し始め、「楽しみながら学べる場所」を提供することが、

子どもたちの向上心や仲間との切磋琢磨を育むと考え、

定期的に各地方でのファッションショー出展を行い、

昨年は10月に長崎にて、12月に大阪にてファッションショーを自主主催し開催いたしました。（約250名程の集客）

2025年4月よりアイドル育成事業も開始しました。

【事業内容】2021年～現在までファッションショー（出展・主催実績）

・LoveSmileCollection（大阪・毎年主催）

・九州キッズモデルオーディション（福岡・毎年出展中）

・九州キッズコレクション（福岡・毎年出展中でしたが、今年は別ファッションショーに出展）

・KANSAI CROSSROAD（大阪・毎年出展中）

・TOKYO CROSSROAD（東京・毎年出展中）

・OKINAWA CROSSROAD（沖縄）

・BlueStyleCollection（長崎・主催）

・THE WALK COLLECTION（東京）

・THE WALK JAPAN 東北（愛知）

・JFCAフォーマルウェアコンテスト（福岡）

・C&T Collection（大阪）

東京ファッションショー大阪自主主催ファッションショー伊丹ファッションショー

キッズアイドル育成

・大阪拠点で小中学生グループ「Poppin☆Dolly」「SeleGlace」をプロデュース中

・ダンス・ボイストレーニングを行い、12月初お披露目に向け活動中

SeleGlacePoppin☆Dolly

メディア・発信活動

・私（田中）は自身のラジオ番組を持ち、子どもたちの夢や魅力を発信中

「NatsuのキラカワRadio」Break5Radioにて配信中

今後の展望・目標

・BlueStyleには専属のモデル講師・ダンス講師・ボイストレーニング講師・メイク講師がいます。

そのメンバーとともにモデル・ダンス・ボイス・メイクなど全ての指導をBlueStyle内で完結できる

習い事事業を展開したい

・東京・大阪・福岡・愛知など各地で自主主催のファッションショーを定期開催

（大阪では定期開催を行っております。）

・アイドル育成ではオリジナル曲制作やパフォーマンスの機会を増やし、子どもたちの夢を広げる

協賛企業へのメッセージ

BlueStyleは、全国で開催するファッションショーやアイドルプロジェクトを通じて、多くの保護者・子ども・メディアにリーチできるブランドです。

・イベント来場者・出演者は毎年増加中

・SNSやラジオ番組での情報発信も積極的に実施

・協賛企業には商品展示・PR・メディア露出など幅広いプロモーション機会を提供可能

子どもたちの夢を応援し、未来のスターやファッションリーダーを育てる事業に、ぜひ協賛としてご参加ください。

BlueStyle基本情報

・HP：https://www.bluestyleshop.com/

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/bluestyleshop/

・BASEショップ：https://bluestyle.base.shop/

・Instagram：＠blue.styleshop

代表者コメント

「BlueStyle代表の田中と申します。母親業を行いつつ、1人で県外を飛び回りファッションショーやアイドルプロデュースを行っております。

BlueStyleを通じて、芸能やエンタメに興味がある子どもや大人、更に保護者の皆様が楽しみながら夢に挑戦できる場を全国に増やしていきたいと考えています。ファッションやパフォーマンスを通して、子どもたちの個性や可能性を最大限に引き出せるよう、今後も挑戦を続けていきます。」

― BlueStyle責任者:田中

BlueStyleオーナー田中