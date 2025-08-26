『整える、引き締める、潤う。』REJURAN COSMETICSより待望の毛穴シリーズ「ポア ライン」が2025年8月31日より日本初上陸！

PharmaResearch Co., Ltd.

韓国の製薬企業「株式会社ファーマリサーチ（本社：韓国キョンギ道、代表：ソン・ジフン）」が展開する、製薬会社発のメディカルコスメブランド「REJURAN COSMETICS（リジュラン コスメティックス）」は、韓国で2025年3月に発売され話題を集めた毛穴ケア特化シリーズ「ポア ライン」を、日本国内で2025年8月31日(日)より発売します。販売はQoo10公式ショップにて、同日スタートの「Qoo10メガ割」から開始します。

「ポア ライン」は、皮脂や毛穴の目立ち、肌のざらつきなど、複合的な毛穴悩みに着目し、REJURAN独自の3ステップアプローチ「整える・引き締める・潤う」で日常的に毛穴ケアをサポートします。

韓国では発売直後から美容感度の高いユーザーの注目を集め、デイリーケアに取り入れやすいシンプルな設計と清涼感のある使い心地で人気を獲得しました。

今回、日本で登場するのは、肌のコンディションをなめらかに整える「ポア タイトニング トナーパッド」と、軽やかなテクスチャーで日常的に使いやすい「ポア タイトニング アンプル」の2アイテム。

組み合わせて使用することで、「整える→引き締める→潤う」の3ステップを一度に叶え、毛穴ケアをワンランク上の仕上がりへ導きます。

「ポア ライン」シリーズ概要

―整える、引き締める、潤う。

REJURAN COSMETICSの「ポア ライン」は、毛穴の汚れやざらつき、皮脂によるテカリや乾燥など複雑な要因にアプローチする毛穴ケアシリーズです。

〈POINT〉

REJURAN独自の3ステップアプローチがシンプルなケアで同時に完結。

毎日の習慣に取り入れることで、毛穴の目立ちにくい健やかな肌へ導きます。

・整える

トナーパッドのPORE CLEAR(TM)︎ complex*1 が皮脂や古い角質をやさしくオフし、キメを整える。

・引き締める

冷感成分と植物エキスが毛穴をすばやく引き締め。

・潤う

独自成分c-PDRN*2 が角質層まで潤いを届け、なめらかな肌へ。

「ポア ライン」3ステップアプローチのイメージ

ポア タイトニング トナーパッドのPORE CLEAR(TM)︎ complex*1 が毛穴まわりの余分な皮脂や古い角質をやさしくオフし、冷感成分でキュッと引き締めます。さらに独自成分c-PDRN*2 が潤いを届け、触れたくなるようななめらかな肌に整えます。

密着度の高い3層構造パッドが頬から側面までフィットし、美容成分を角層まで行き渡らせることで、この後に使うスキンケアの浸透*3 もぐっと高まります。

軽やかなウォータリーテクスチャーのポア タイトニング アンプルを重ねることで、高濃度*4 のc-PDRN*2 が毛穴密度や弾力など11項目の毛穴悩み指標にアプローチ。うるおいを与え、表面的なケアに留まらず、肌環境やコンディションを整えます。

2つを組み合わせて使用することで、「整える→引き締める→潤う」の3ステップが同時に完結。毛穴の目立たない、つるんと均一に整った角質層を叶え、季節を問わず毎日心地よく使える、頼れるWケアアイテムです。

イメージ画像

商品概要

・ポア タイトニング トナーパッド

毛穴まわりのざらつきや皮脂をふき取り、なめらかに整えるトナーパッド。

柔らかな3層構造シートが肌に密着し、エッセンスが角層まで潤いを届けます。

さっぱりとした使い心地で、朝のメイク前や日常ケアにも最適。

〈使用方法〉

１. 洗顔後、肌のキメに沿ってやさしくふき取ります。

２. 毛穴が気になる部分は重ねて使用し、エッセンスをなじませます。

■商品情報

発売日：2025年8月31日(日)

容量：220ml / 60枚

価格：3,700円（税込）

発売場所：Qoo10公式ショップ

・ポア タイトニング アンプル

驚くほど軽やかなウォータリータイプの毛穴ケア美容液。

c-PDRN*2 を配合し、毛穴密度やハリ感にアプローチ。べたつきにくい処方で季節を問わず使いやすく、日常的なケアにも適しています。

〈使用方法〉

１.化粧水またはトナーパッドで肌を整えた後、適量を顔全体にやさしくなじませます。

２.特に毛穴の気になる部分には重ねづけがおすすめです。

■商品情報

発売日：2025年8月31日(日)

容量：30ml

価格：4,300円（税込）

発売場所：Qoo10公式ショップ

*1 ベータ-カロテン、ビタミンE、BHA、PHA、AHA、LHA配合：角質層まで *2 加水分解DNA 配合目的:整肌成分 *3 角質層まで

「REJURAN COSMETICS」について

韓国発のメディカルコスメブランド「REJURAN COSMETICS」は、美容皮膚科で使用される「REJURAN」の成分研究や製剤技術をベースに、専門的な皮膚科学を日常のホームケアに落とし込んだブランド。

独自技術「DOT(TM)*」を用いて抽出・精製した特許成分「c-PDRN*1」を採用し、肌を健やかに整えるスキンケアを展開しています。すべての製品に「c-PDRN*1」を配合し、日々のスキンケアを通じて美容の可能性を広げていきます。

日本市場では、2021年6月よりオンライン販売を開始し、2023年12月からは一部オフライン店舗でも取扱いをスタートしました。2025年には全国の取扱店舗2,500店を目標に、オフライン展開をさらに拡充し、販売を強化してまいります。

『Original c-PDRN, リジュランコスメティックス』をグローバルスローガンに掲げ、先進的なスキンケア体験を提供しながら、美容の未来を牽引する存在となることを目指します。

* DNA Optimizing Technology 毛穴の1/670サイズに精製する技術 *1 加水分解DNA 配合目的:整肌成分

公式サイト： https://rejuran.co.kr/

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/rejuran_jp_official/

日本公式X：https://x.com/rejurancosjapan



ECモール

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/luluhana/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/REJURAN/page/14BF751E-4EEF-4098-BBB9-EBD8B866877D

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/luluhana

■株式会社ファーマリサーチとは

ファーマリサーチは組織再生物質であるDOT(TM) c-PDRNおよびDOT(TM) c-PDRNPNを中心に、医薬品、医療機器、化粧品、健康機能食品などを製造販売する再生医学基盤のバイオ創薬企業です。

代表品目には、リジュラン(R)、コンジュラン(R)、リジュランコスメティック、リアン(R)点眼液等があり、現在2025年8月時点での輸入国は20国となります。

会社名：株式会社ファーマリサーチ

代表者名： カン・ギソク、キム・シンギュ

事業内容：製造業・卸売業・小売業

【お客様のお問合せ先】

ハンファジャパン

TEL：03-5441-5908

E-mail：hanwhajapan@gmail.com