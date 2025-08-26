【年代別調査:20代編】会計行動「セルフ派 vs 有人派」～効率性と安心感のバランス～（オフィスデザインマッチングサイト『エミーオ』調べ）
オフィデザマッチングサイトのエミーオが会計方法に関して調査
近年、有人レジに加え、セルフ会計やスマホ決済といった仕組みが急速に広がり、会計方式は大きな変化を迎えています。こうした環境の中で、20代はどの方法を選び、利便性や新技術に対してどのように適応しているのでしょうか？
このような状況を受けて、厳選された優良業者を紹介するビジネスマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-recomend/post-43135/ ）』は、20代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。「最も好む会計方法」「その理由」「新しい会計方式導入時の対応」という3つの視点から、20代の会計スタイルと意識を分析しています。
企業が新しい会計方式の導入やサービス改善を検討する企業にとって、20代消費者の価値観や行動傾向を踏まえた理解は、競争力強化に直結する戦略上のポイントとなるでしょう。
▼調査概要
◆ 調査1 ：もっとも好む会計方法は？
◆ 調査2 ：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3 ：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：「早さ」と「使いやすさ」を求める20代の会計スタイル
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
最も多かったのは「特にこだわらない」と答えた人で、48.0％（48人）を占めました。会計方法そのものを重視するのではなく、状況や店舗環境に応じて柔軟に利用する姿勢が強く表れています。
次いで多かったのは「セルフ会計（自分で端末や機械を操作して精算する方式）」で38.0％（38人）となり、スピード感や自分のペースで進められる点が支持を集めていると考えられます。
一方で「有人レジ会計（レジスタッフが対応する方式）」を選んだ人は14.0％（14人）にとどまり、買い物体験において人とのやり取りを重視する層は一定数存在するものの少数派に位置付けられます。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「待ち時間が短い」で46.2％（24人）を占めました。買い物における効率性が強く重視されており、会計の選択基準に直結していることがうかがえます。
次いで「支払いが簡単・スムーズ」が42.3％（22人）となり、日常的に利用する場面だからこそ、操作性や手軽さが評価されていると考えられます。
また「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」21.2％（11人）や「ポイント・クーポンが使いやすい」17.3％（9人）といった回答も一定数あり、利便性だけでなく“心理的な負担を減らす”要素も選ばれる理由になっていることが見て取れます。
一方で「スタッフとのやり取りがあって安心」7.7％（4人）や「会計の正確さ」9.6％（5人）は少数にとどまり、会計時の安心感よりもスピードや簡便さを優先する利用者が多い傾向が明らかになりました。
