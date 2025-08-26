【世代別調査】10代が考える“対面の本当の価値”とは？～使いどきは初対面・緊急対応・社内調整～（法人携帯マッチングサイト『一括.jp』調べ）
近年、リモートワークやオンラインツールの普及により、働き方は「対面かオンラインか」をシーンごとに使い分ける段階へと進化しています。なかでもデジタル環境に生まれ育った10代が、対面コミュニケーションにどのような価値を見出しているのかは、今後の組織運営や人材マネジメントを考えるうえで無視できない視点です。
そこで今回、厳選された法人携帯・会社携帯業者を紹介するビジネスマッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/docomo_corporate_contract_tips/ ）」は、10代の会社員を対象にアンケート調査を実施。「どの程度重要だと感じているか」「なぜ重要だと感じるのか」「どんな場面で特に効果的か」といった3つの側面から、若手世代の“対面観”を可視化しました。
対面とオンラインの境界が曖昧になる現代において、どの業務でリアルな対話が求められているのかを把握することは、滑らかなコミュニケーション設計やチーム連携の再構築に欠かせません。さらに、世代ごとの認識差を理解しながら活用シーンを最適化することで、組織全体の生産性や人材定着率の向上につながる大きなヒントとなるはずです。
▼調査項目
◆ 調査1：オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度
◆ 調査2：対面コミュニケーションが重要だと考える理由
◆ 調査3：対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面
◆ まとめ：コミュニケーション手段を選択する時代へ
調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。
最も多かったのは「ある程度重要」と回答した人で、40.7％（22人）にのぼりました。「非常に重要」との回答も29.6％（16人）あり、対面での意思疎通や情報共有が依然として組織運営において効果的だと考える人が多数派であることが示唆されます。
特に、細かなニュアンスや感情の共有といった“非言語的なやり取り”の価値が見直されている可能性があります。
一方で、「あまり重要ではない」13.0％（7人）や「全く重要ではない」16.7％（9人）とする人も約3割存在し、リモートワークやデジタルツールの浸透によって、必ずしも対面が不可欠ではないと捉える層の存在も浮き彫りになっています。
調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」で、50.0％（19人）でした。対面コミュニケーションが単なる業務のやり取りではなく、信頼構築の基盤として重視されていることがうかがえます。
次いで「表情や声のトーンなど非言語情報が伝わりやすい」29.0％（11人）と、「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」29.0％（11人）が並んでいます。言語以外の情報伝達やその場での反応の把握といった“空気を読む”ことの重要性が対面に期待されていることが見てとれます。
