HJ文庫『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』より「等身大タペストリー」「キャンバスアート」「アクリルスタンド」「缶バッジ」が登場！【2025年8月26日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）はHJ文庫『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』より「等身大タペストリー」「キャンバスアート」「アクリルスタンド」「缶バッジ」の受注を開始いたします。
ほぼ等身大タペストリー ニア・リストン水着Ver.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327260&id=bodyimage1】
HJ文庫『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』から公式描き下ろしグッズが登場！
イラストレーター：刀 彼方氏による豪華描き下ろし！
可愛い水着に身を包んだニアがグッズになりました。
ほぼ等身大タペストリーには原作者：南野海風氏が書き下ろした特別なSSを収録した特典ペーパーが付属します。
この機会をお見逃しなく！
◆商品情報◆
●商品名／凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 ほぼ等身大タペストリー ニア・リストン水着Ver.
●価格／9,900円（税込）
●発送予定／2025年11月
●素材／AJシルキースエード（ポリエステル100%）
●サイズ／約縦1600mm×横650mm
●イラスト製作／刀 彼方
●発売元／ホビージャパン
●JAN／4981932525266
●販売／メロンブックス（https://www.melonbooks.co.jp/）
キャンバスアート ニア・リストン水着Ver.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327260&id=bodyimage2】
HJ文庫『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』から公式描き下ろしグッズが登場！
イラストレーター：刀 彼方氏による豪華描き下ろし！
可愛い水着に身を包んだニアがグッズになりました。
この機会をお見逃しなく！
◆商品情報◆
●商品名／凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 キャンバスアート ニア・リストン水着Ver.
●価格／3,850円（税込）
●発送予定／2025年11月
●素材／天然木（桐）、ポリエステル、鉄
●サイズ／P3号（273mm×190mm）
●イラスト製作／刀 彼方
●発売元／ホビージャパン
●JAN／4981932525273
●販売／メロンブックス（https://www.melonbooks.co.jp/）
アクリルスタンド ニア・リストン水着Ver.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327260&id=bodyimage3】
HJ文庫『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』から公式描き下ろしグッズが登場！
イラストレーター：刀 彼方氏による豪華描き下ろし！
可愛い水着に身を包んだニアがグッズになりました。
この機会をお見逃しなく！
◆商品情報◆
●商品名／凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 アクリルスタンド ニア・リストン水着Ver.
●価格／2,200円（税込）
●発送予定／2025年11月
●素材／アクリル
●サイズ／約縦200mm×横100mm
●イラスト製作／刀 彼方
●発売元／ホビージャパン
●JAN／4981932525280
●販売／メロンブックス（https://www.melonbooks.co.jp/）
BIG缶バッジ ニア・リストン水着Ver.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327260&id=bodyimage4】
HJ文庫『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』から公式描き下ろしグッズが登場！
イラストレーター：刀 彼方氏による豪華描き下ろし！
可愛い水着に身を包んだニアがグッズになりました。
この機会をお見逃しなく！
◆商品情報◆
●商品名／凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 BIG缶バッジ ニア・リストン水着Ver.
●価格／660円（税込）
●発送予定／2025年11月
●素材／ブリキ、紙
●サイズ／約直径75mm
●イラスト製作／刀 彼方
●発売元／ホビージャパン
●JAN／4981932525297
●販売／メロンブックス（https://www.melonbooks.co.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）Umikaze Minamino
◆関連リンク◆
●メロンブックス／https://www.melonbooks.co.jp/
●HJ文庫公式サイト／https://hobbyjapan.co.jp/hjbunko/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ