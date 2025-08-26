夏のリップメイクに取り入れたいカラーは、ピンク系が1位

SHEIN JAPAN 株式会社

150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド「SHEGLAM」は、10～30代の女性、計300人を対象に「この夏のリップメイクに関する意識調査」を実施しました。

猛暑によるメイク崩れに悩む一方で、リップは“夏らしさを楽しむポイントメイク”として今年も注目を集めています。特に今年は、みずみずしいツヤ感や高発色な仕上がりを重視する傾向が明らかに。また、どんなメイクにも馴染みやすい王道のレッド系が少数派となり、ピンク系やオレンジ系が高い支持を集めるなど、夏ならではの軽やかなカラーが選ばれる傾向もみられています。

本リリースでは、そんな“今夏のリップトレンド”を、調査結果とともに紐解いていきます。

■「この夏のリップメイクに関する意識調査」概要

・調査期間：2025年8月19日-8月24日

・調査方法：オンラインアンケート

・対象人数：303名

・調査対象：10~30代の女性

・調査元 ：Knowns Biz調べ

■調査結果



１.今夏、取り入れたいリップカラーは「ピンク系」と「オレンジ系」が主流に！王道レッドを約2倍上回る結果が明らかに。

「夏メイクに取り入れたいリップのカラーは？」という質問に対し、『ピンク系』が最も多く、33.1%の人が回答。続いて、『オレンジ系』が27.5%、『レッド系』が16.4%となり、王道カラーであるレッド系を抑えて、軽やかでフレッシュな印象のピンク・オレンジ系が人気を集めた。特にピンク系はレッド系の約2倍の支持を獲得しており、夏メイクの新たな主流であることが明らかに。

２. 夏メイクに取り入れたいリップの種類は、「ティント」「リップスティック」「グロス」が僅差で上位を独占！

「夏メイクに取り入れたいリップの種類で好みなタイプを教えてください。」という質問に対し、『ティント』（28.6%）、『リップスティック』（26.9%）、『グロス』（24.9%）がトップ3に。いずれも2～3割の支持を集めており、カラーにおける『ピンク系』『オレンジ系』の明確な多数派とは対照的に、リップの種類は好みが分かれる結果に。落ちにくさ・発色の良さ・みずみずしい仕上がりといった“夏に求められる機能性”は共通して意識されつつも、仕上がりや質感へのこだわりによって選択肢が多様化していることが結果として表れた。



３.夏のリップメイクこだわりは「みずみずしいツヤ感」圧倒的1位に。2位との差は2倍以上！

「夏メイクに合うリップの質感や仕上がりにはどのようなこだわりがありますか？」という質問では、『みずみずしいツヤ感』が最も多く43.1％を占め、2位の『高発色な仕上がり』（20.9％）に対して2倍以上の差をつける圧倒的支持を集めた。3位には『ラメやパールによる光沢感』（18.5％）が入り、今夏はツヤ感や光沢感を重視する傾向が目立つ結果に。

４.夏のリップメイクで感じるお悩みで最も多い結果は「汗や湿気によるヨレ」。

「夏のリップメイクで感じるお悩みは？」という質問に対して、1位は『汗や湿気によるヨレ』、3位は『乾燥によるカサつき』という結果に。夏ならではの環境による影響が上位を占めており、“崩れやすさ”や“乾燥”を防ぐリップが必須アイテムに。

５.夏メイク用のリップ選びで最も重視するポイントは「コスパの高さ」。

「夏メイクに合うリップを購入するときに重視するポイントは？」という質問では、1位が『コストパフォーマンスの高さ』、2位が『夏の限定色・新作』、3位が『気分が上がるパッケージ』という結果に。価格に加え、「限定色」や「デザイン性」といったトレンド感もアイテムを選ぶ決め手となり、夏ならではの特別感や気分を高める要素も重要視される結果に。

■夏映えリップ大集合！SHEGLAMの“ツヤ・保湿・透明感”最旬アイテム5選

今回の調査から、夏のリップ選びでは「軽やかなカラー」「みずみずしいツヤ感」「崩れにくさ」「保湿」が重要なポイントであることが明らかになりました。

そこでSHEGLAMは、これらのニーズに応える“夏映えリップ”の中から、今夏おすすめの5アイテムをご紹介します。

Hydra Jelly Pocket Lip Jam

ぷるんとしたジェリータイプのバームがしっかり保湿し、カサつきが気になる唇もなめらかに整えます。ひと塗りでふっくら柔らかく、夏の暑さでも乾燥知らず。健康的でジューシーな仕上がりが長時間続き、ケアとメイクをこれひとつで叶えます。

＜詳細情報＞

・価格 ：各\977（税込）

・カラー展開 ：全8色

・購入先 ：

SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Hydra-Jelly-Pocket-Lip-Jam-Guava-Glow-10738870651701824

Take A Hint Lip Tint

忙しくて塗り直しの時間がない時でも、ツヤ感のあるリップカラーが長時間続くティント。自然な発色でナチュラルに仕上がるので、デイリー使いにもぴったりです。特に汗をかきやすい夏に嬉しい“色落ちしにくい処方”で、最大12時間キープ。外出先でも安心して使える頼れるアイテムです。

＜商品詳細＞

・価格：各\880（税込）

・カラー展開 ：全12色

・購入先：

全国のドラッグストア、バラエティショップ等協力店舗

SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Take-A-Hint-Lip-Tint-Memories-7155402014885

Pout-Perfect Shimmer Lip Plumper

ひと塗りで唇をきらめかせるリッププランパー。微細なグリッターが光を反射し、ぷるんとしたボリューム感を演出します。べたつかずになめらかなつけ心地で、ココナッツオイル配合により長時間しっとり保湿。夏の暑い日でも、うるおいと輝きを兼ね備えた華やかなリップを叶えます。

＜詳細情報＞

・価格：各\990（税込）

・カラー展開：全6色

・購入先：

全国のドラッグストア、バラエティショップ等協力店舗

SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Pout-Perfect-Shimmer-Lip-Plumper-Pink-Flamingo-8770342977701

Jelly Wow Lip Oil

まるでゼリーのようにぷるんと可愛いビジュアルが目を引く、ラメ入りリップオイル。多彩なパールが太陽の光を受けてきらめき、夏らしい透明感とボリューム感のある唇を演出します。ミネラルオイルやヒアルロン酸配合で、夏の強い日差しでも乾燥知らずのうるおいをキープします。

＜商品詳細＞

・価格：各\990（税込）

・カラー展開 ：全3色

・購入先：

全国のドラッグストア、バラエティショップ等協力店舗

SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Jelly-Wow-Hydrating-Lip-Oil-Princess-Vibes-8612486774949

Mirror Kiss High

艶めく質感と鮮やかな発色で、夏の日差しにも映える洗練リップスティック。ツヤ感をプラスし、魅惑的な唇を演出します。さらにオイル配合で、ひと塗りでうるおいが長時間続き、ぷるんとした理想的な仕上がりに。暑い季節でもツヤと発色をキープし、夏らしいヘルシーな魅力を引き立てます。

＜商品詳細＞

・価格：各\1,122（税込）

・カラー展開 ：全12色

・購入先：

SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Mirror-Kiss-High-Shine-Lipstick-Rule-Breaker-8429112688805

備考：

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■SHEGLAMのご紹介

SHEGLAMは2019年にSylvia Fuによって設立され、高品質なメイクアップを手頃な価格で提供するグローバルビューティーブランドです。多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。

私たちはお客様とのコミュニティの力を信じており、お客様からのフィードバックを活かして製品の改善と洗練に努めています。SHEGLAMは現在、ビューティーコミュニティでの強い存在感を持ち、ソーシャルメディアを通じて世界中の数百万人の方を魅了しています。

また、倫理的な取り組みにも力を入れており、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

公式Webサイト：https://www.sheglam.com/

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/sheglam_official/

https://www.instagram.com/sheglam_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sheglam

■『SHEGLAM』の取り組み

SHEGLAMでは、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。

1. クルエルティフリー

2022年に、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

2. ヴィーガン

より多くのお客様にご利用いただけるよう、SHEGLAMの製品の90%以上がヴィーガン仕様となっております。

3. 安全性の保証

全ての SHEGLAM 製品は、FDA、EU 化粧品規制、GCC 標準化機構(GSO)、メキシコ公定規格と一般衛生法(GHL)、日本の化粧品規制基準など、厳格なグローバル化粧品安全規制に準拠していることをお約束いたします。当社の製品は、人の健康や生命に危険を及ぼす可能性のある発がん性物質や毒性物質を含まない処方となっています。

4. FSC認証の取得

パッケージには責任を持って調達された素材を使用しており、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品であることを意味するFSC認証を取得しています。

5. 労働倫理

労働者の人権を保護するため、SHEGLAMの製品を製造する施設は全てSA8000、BSCI、SMETA認証を100％取得しています。



